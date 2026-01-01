In Shackletons Fussstapfen ab Ushuaia

1 . Tag Ushuaia Kommen Sie in Ushuaia an, wo Sie von einem Vertreter der Aurora Expeditions empfangen und mit Ihren Mitexpeditionsteilnehmern in Ihr zugewiesenes Hotel vor der Reise gebracht werden. Wenn Sie bereits in Ushuaia sind, bitten wir Sie, sich zu Ihrem Hotel zu begeben. Der Check-in ist ab 15:00 Uhr. Besuchen Sie heute Nachmittag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr den Aurora Expeditions Hospitality Desk in der Hotellobby, um Ihre Gepäckanhänger abzuholen und zu bestätigen, ob Sie morgen an unserer Lake Escondido Pre-Emboarding-Tour teilnehmen möchten. Unser Team bestätigt Details zu Ihrem Einschiffungstag, beantwortet alle Fragen und gibt Ihnen Informationen, wo Sie essen oder Last-Minute-Artikel kaufen können.

Expeditionsteilnehmer, die nach 19:00 Uhr ankommen, finden beim Check-in ein Willkommenspaket. Wir bitten Sie, morgen zwischen 8:00 und 8:45 Uhr unseren Hospitality-Schalter zu besuchen.

Der Rest deiner Zeit ist frei. Alle Mahlzeiten heute gehen auf eigene Kosten.

2 . Tag Einschiffung Nach dem Frühstück erfolgt der Check-out; das Gepäck wird zum Schiff gebracht, während Sie Wertgegenstände bei sich behalten.

Optional können Sie an einem Ausflug zum Lake Escondido teilnehmen mit Panoramafahrt durch die Anden, Stopps an Aussichtspunkten, Besuch einer Ranch und traditionellem BBQ. Alternativ steht der Tag zur freien Verfügung.

Später erfolgt der Transfer zum Schiff und das Boarding. Nach dem Auslaufen genießen Sie die Aussicht auf Ushuaia und starten mit Briefings und einem Willkommensdinner in Ihre Antarktis-Expedition.

3-4 . Tag Drake Passage Machen Sie es sich in Ihrer Kabine bequem und machen Sie es sich bequem! Das Fitnessstudio, das Wohlfühlzentrum und die gut ausgestattete Bibliothek stehen Ihnen zur Verfügung, und Ihr Expeditionsteam bietet eine Reihe von Präsentationen über die Geschichte, Tierwelt und Umwelt der Antarktis an, um Ihr Erlebnis zu bereichern. Sie werden außerdem eingeladen, Ihre Muck Boots abzuholen und an wichtigen Briefings zu Biosicherheit, Wildtierbeobachtungsrichtlinien und Tierkreissicherheit teilzunehmen, um Ihre erste Landung in der Antarktis vorzubereiten.



Am vierten Tag ist die Aufregung spürbar, wenn man sich den Südshetlandinseln und der Spitze der Antarktischen Halbinsel nähert, wobei sich alle auf den Aussichtsplattformen versammeln, um ihren ersten Eisberg zu entdecken. Jetzt, wo du südlich der Antarktis-Konvergenz bist, bekommt der Ozean einen ganz neuen Charakter, denn du bist umgeben von Schweinwalpinguinen und dramatischen Eisbergen. Die Erinnerung an Ihre erste Sichtung des Eisbergs wird Sie wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Mit Zeit und Wetter könnten wir am späten Nachmittag unsere erste Landung in der Antarktis versuchen.

5-7 . Tag Antarktische Halbinsel Die Ankunft in der Antarktis ist ein unvergessliches Erlebnis – von den ersten Eisbergen bis zur klaren Luft. Je nach Wetter- und Eisbedingungen plant das Expeditionsteam täglich die besten Aktivitäten.

Meist gibt es zweimal täglich Landgänge oder Zodiac-Fahrten, bei denen Sie Eisberge, Gletscher und Tierwelt wie Pinguine, Wale und Robben aus nächster Nähe erleben. An Land erkunden Sie Kolonien, historische Orte und beeindruckende Landschaften.

Zusätzlich können Sie optionale Aktivitäten nutzen, spektakuläre Meeresengen befahren oder die Aussicht vom Schiff genießen. Die Antarktis bietet dabei jederzeit einzigartige Naturerlebnisse und beeindruckende Ruhe.

8 . Tag Weddelmeer Das Weddellmeer ist eng mit der legendären Expedition von Sir Ernest Shackleton verbunden, deren Schiff Endurance 1914 im Packeis stecken blieb. Die darauf folgende Rettung gilt als eine der größten Geschichten der Polarforschung.

Heute ist die abgelegene Region ein begehrtes Ziel für Expeditionen. Die Reise führt durch den Antarctic Sound mit Eisbergen, Vulkanlandschaften und Pinguinkolonien bis ins Weddellmeer. Dort erwarten Sie riesige Tafeleisberge, ausgedehntes Meereis und eine vielfältige Tierwelt, darunter Robben und Seevögel.

Die Gegend ist zudem historisch bedeutsam: 2022 wurde das Wrack der Endurance nahe der ursprünglich berechneten Position entdeckt.

9 . Tag Elefanteninsel Heute setzen wir Kurs auf Elephant Island, den einsamen Aussenposten, an dem 22 Männer von Shackleton mehrere Wintermonate unter dem Schutz zweier umgedrehter Boote überlebt haben. Am Morgen schliessen Sie sich Ihrem Expeditionsteam im Hörsaal an, um die beeindruckende Geschichte von Shackleton und seinen Männern zu hören, die neun Monate im Weddellsee-Packeis festsassen und sechs Monate auf treibendem Meereis campten, bevor sie in drei offenen Booten verzweifelt aus dem Meereis entkamen. Sie verbrachten fast eine Woche damit, gegen Wind, Strömungen, Wellen und gefährliches Eis zu kämpfen, bis sie nach 497 Tagen auf See schliesslich auf Elephant Island, einem markanten, eisbedeckten Ende der Süd-Shetlandinseln, landeten. Wir planen, an Cape Valentine vorbei zu segeln, um den Strand zu sehen, an dem die Männer vor über 100 Jahren erstmals an Land gingen, und dann der Küste nach Westen bis zum freiliegenden Vorgebirge von Point Wild zu folgen. Hier überlebten Shackletons 22 Männer mehrere bittere Wintermonate unter ihren umgedrehten Booten in der Hoffnung auf Rettung. Wetterabhängig machen wir eine Zodiac-Kreuzfahrt oder machen eine Landung am historischen Point Wild.

10-11 . Tag Scotia-Meer Nach den Antarktis-Erlebnissen geniessen Sie entspannte Seetage auf dem Weg nach Südgeorgien und folgen dabei Shackletons legendärer Route über das Scotia-Meer. Seine 17-tägige Fahrt im offenen Boot gilt als herausragende Überlebensleistung.

An Bord gibt es Vorträge über Natur und Geschichte der Region oder Zeit zur Erholung. Während der Überfahrt können Sie mit etwas Glück Wale, Orcas und zahlreiche Seevögel beobachten.

Die Reise verbindet beeindruckende Tierbeobachtungen mit der bewegenden Geschichte der Polarforschung.

12-16 . Tag Südgeorgien Südgeorgien ist eine abgelegene, gebirgige Insel mit spektakulärer Natur, grossen Tierkolonien und bedeutender Geschichte. Entlang der Küste entdecken Sie Gletscher, Fjorde und eine reiche Tierwelt mit Königspinguinen, Robben und Seevögeln.

Per Zodiac und bei Landgängen erkunden Sie Buchten, Kolonien und ehemalige Walfangstationen sowie Shackletons Grab. Optional können Sie eine historische Wanderung auf seinen Spuren unternehmen.

Die Insel verbindet beeindruckende Landschaften, einzigartige Tierbeobachtungen und spannende Entdeckergeschichte.

17-19 . Tag Auf See Wenn wir von Südgeorgien ausfahren, wirst du von dem unaufhörlichen Flug der vielen Seevögel begeistert sein, die dem Schiff folgen und die vom Schiff erzeugten Luftströmungen geschickt nutzen, um Schwung zu gewinnen. Wenn Zeit und Wetter es zulassen, könnten wir nahe an Shag Rocks vorbeifahren, einer faszinierenden Gruppe gezackter felsiger Inselchen, die aus dem Meer ragen, in der Nähe von Südgeorgien. Während wir weiter auf Ushuaia zusteuern, können Sie Ihre letzten kostbaren Momente auf See damit verbringen, die Aussicht auf dem Deck zu geniessen, die Bordeinrichtungen zu geniessen oder die letzten Vorlesungen zu besuchen. Es bleibt genug Zeit, den Zauber des Südlichen Ozeans zu geniessen, mit neuen Freunden etwas zu trinken und über die gemeinsame Reise nachzudenken. Am letzten Abend feiern Sie Ihre unvergessliche Reise mit neuen Freunden bei einem besonderen Abschiedsdinner des Kapitäns. Wir hoffen, dass Sie Botschafter für die antarktische Region werden, Ihrer Familie, Freunden und Kollegen von Ihrer Reise zu diesem magischen Ort erzählen und sich für seinen Schutz einsetzen, damit sie eines Tages die Region besuchen und erleben können, was Sie hier erlebt und erlebt haben.

20 . Tag Ausschiffung in UShuaia Am frühen Morgen fahren wir den Beagle-Kanal hinauf, bevor wir leise in Ushuaia andocken, wo wir gegen 8:00 Uhr frei aussteigen können. Lebt wohl an euer Expeditionsteam und Mitreisende, während wir alle unsere weiteren Reisen fortsetzen – hoffentlich mit einem neuen Gespür für die immense Kraft der Natur. Nach dem Ausschiffen wird für diejenigen, die ihre Reise in der Region fortsetzen, der Transport zum Hotel ausschliesslich für Gäste organisiert, die ihre Unterkunft über Aurora gebucht haben oder für diejenigen, die in Innenstadtgebieten nahe dem Hafen übernachten. Expeditionsteilnehmer, die vor 14:30 Uhr mit Flügen abfliegen, werden direkt zum Flughafen Ushuaia transferiert, diejenigen mit Flügen nach 14:30 Uhr haben die Möglichkeit, Ushuaia vor einem Nachmittagstransfer zu erkunden, und die Transferverfahren sowie Details werden an Bord vor dem Ausschiffen kommuniziert.