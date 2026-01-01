ab CHF 22100 .– / pro Person

ab USHUAIA bis Ushuaia

- 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive, die kein grosses Schiff bieten kann.

- Entdecken Sie die dramatischen Eisberge und Gletscher der Antarktischen Halbinsel

- Begegnen Sie einer reichen Tierwelt – Pinguine, Robben und Wale

- Tägliche Zodiac-Landungen und Kreuzfahrten für Begegnungen mit Wildtieren an Land

- Kajakfahren durch unberührte antarktische Gewässer

- Von Experten geführte Exkursionen in die Geschichte, Ökologie und Tierwelt der Antarktis

Highlights: