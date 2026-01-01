Ultimatives antarktisches Abenteuer ab USHUAIA
Ultimatives antarktisches Abenteuer ab USHUAIA
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights:
- 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive, die kein grosses Schiff bieten kann.
- Entdecken Sie die dramatischen Eisberge und Gletscher der Antarktischen Halbinsel
- Begegnen Sie einer reichen Tierwelt – Pinguine, Robben und Wale
- Tägliche Zodiac-Landungen und Kreuzfahrten für Begegnungen mit Wildtieren an Land
- Kajakfahren durch unberührte antarktische Gewässer
- Von Experten geführte Exkursionen in die Geschichte, Ökologie und Tierwelt der Antarktis
20 Tage / 19 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ushuaia
Gehen Sie am Nachmittag an Bord des Expeditionsschiffs, wo Sie Ihre Crew und Mitreisende kennenlernen. Nachdem Sie sich in Ihrer Kabine eingerichtet haben, fährt das Schiff entlang des malerischen Beagle Channel. Geniesse deinen ersten Abend auf See, während die südlichste Spitze Südamerikas aus dem Blickfeld verschwindet.
2-3. Tag Drake Passage
Überqueren Sie die Drake Passage – Vorträge, Wildtierbeobachtung und Ihre ersten Eisberge.
4-7. Tag antarktische Halbinseln an Bord der St. Helena
Der Kern der Reise entfaltet sich, während Sie die Antarktische Halbinsel und die Südshetlandinseln erkunden, wobei jeder Tag eine Mischung aus Landungen, Tierkreiskreuzfahrten und optionalen Abenteueraktivitäten bietet.
Der Kern der Reise entfaltet sich, während Sie die Antarktische Halbinsel und die Südshetlandinseln erkunden, wobei jeder Tag eine Mischung aus Landungen, Tierkreiskreuzfahrten und optionalen Abenteueraktivitäten bietet.
Mit über 500 unterschiedlichen Landungsplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel ist keine Reise wie die andere. Unser Expertenteam gestaltet jede Expedition basierend auf Bedingungen, Wetter und Möglichkeiten für die bemerkenswertesten Begegnungen.
8-13. Tag An Bord der MS Seabird
Steigen Sie aus Ihrem Schiff und schliessen Sie sich mit nur fünf weiteren Gästen an Bord der Icebird an, einer robusten, expeditionsausgerüsteten Segelyacht, die für polare Bedingungen gebaut wurde. Ihre fünftägige Yachtexpedition in die abgelegenen Gewässer der Halbinsel beginnt. Tauchen Sie in den nächsten sechs Tagen voll und ganz ein in die wilde Seite der Antarktis:
Steigen Sie aus Ihrem Schiff und schliessen Sie sich mit nur fünf weiteren Gästen an Bord der Icebird an, einer robusten, expeditionsausgerüsteten Segelyacht, die für polare Bedingungen gebaut wurde. Ihre fünftägige Yachtexpedition in die abgelegenen Gewässer der Halbinsel beginnt. Tauchen Sie in den nächsten sechs Tagen voll und ganz ein in die wilde Seite der Antarktis:
Dieser Teil der Expedition wird flexibler, persönlicher und weit entfernt von den Menschenmengen.
14-17. Tag antarktische Halbinsel an Bord der St. Helena
Mit über 500 unterschiedlichen Landungsplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel ist keine Reise wie die andere. Unser Expertenteam gestaltet jede Expedition basierend auf Bedingungen, Wetter und Möglichkeiten für die bemerkenswertesten Begegnungen.
Mit über 500 unterschiedlichen Landungsplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel ist keine Reise wie die andere. Unser Expertenteam gestaltet jede Expedition basierend auf Bedingungen, Wetter und Möglichkeiten für die bemerkenswertesten Begegnungen.
Geführt von unserem erfahrenen Team navigieren Sie durch atemberaubende, eisverstopfte Kanäle, beobachten hoch aufragende Gletscher und begegnen aussergewöhnlichen Tieren an einem der entlegensten Orte der Erde. Dies ist nicht nur eine Kreuzfahrt – es ist eine echte Expedition, bei der Spontaneität und Entdeckung jeden Tag prägen.
18. Tag Abschiedsanlandung
Eine letzte Landung, bevor wir wieder nach Norden aufbrechen – Brown Bluff oder Paulet Island.
19. Tag Drake Passage
Erleben Sie die Reise nach Norden noch einmal – letzte Vorträge, Seevogelbeobachtung und ein Festessen.
20. Tag Ushuaia
Kehren Sie nach Ushuaia zurück – steigen Sie mit Geschichten aus, die ein Leben lang reichen.
Expeditions Seereise 20Tage ab/bis USHUAIA
- Unterbringung in voll ausgestatteter Kabine mit täglicher Reinigung, frischer Wäsche und eigenem Bad.
- Vollpension an Bord : Drei Mahlzeiten, ganztägige Snacks, Tee und Kaffee sowie Hausbier/Wein/Limonade während der Abendessenszeiten.
- Abenteueraktivitäten (Kajakfahren, Schneeschuhwandern, Camping, Trekking, Zodiac-Kreuzfahrten, Yoga und der Polarsprung)
- Expertenausrüstung : Leihschuhe und Trainingsausrüstung sowie eine persönliche Aussenschicht-Expeditionsparka für Sie.
- Lektoren Vorträge : Von Experten geleitete Landausflüge, tägliche Vorträge und Bildungsvorträge von Naturforschern, Historikern und Wissenschaftlern.
- WLAN und Crew-Trinkgelder
- Flug An und Abreise nach Ushuaia
- zusätzliche Hotelkosten für Vorübernachtungen
- private Auslagen
- Annullationskosten Versicherung
Preise
20 Tage / 19 Nächte ab CHF 22100.– / pro Person