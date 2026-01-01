Nachteulen aufgepasst – wir fliegen bereits früh morgens nach Ushuaia, wo das hybridbetriebene Expeditionsschiff MS Fridtjof Nansen auf Sie wartet. Diese Hafenstadt konkurriert mit dem chilenischen Puerto Williams um den begehrten Titel der südlichsten Stadt der Welt. Der Martial-Gletscher befindet sich nördlich der Stadt und bietet eine beeindruckende Gebirgskulisse für das «Ende der Welt».

Um in die Antarktis zu gelangen, müssen wir zunächst die berüchtigte Drake-Passage durchqueren. Diese wurde nach dem englischen Kapitän und Freibeuter Sir Francis Drake benannt, der sie 1578 zufällig entdeckte, als sein Schiff durch starke Winde vom Kurs abkam und in Richtung Süden getrieben wurde. Da es auf diesem Breitengrad keine Landmasse gibt, haben Wind und Wasser hier freies Spiel, was die Passage für Schiffe nicht ganz einfach macht. Doch keine Sorge – selbst, wenn die See rau ist und der «Drake Shake» ordentlich wütet, ist dies für unser hochmodernes Expeditionsschiff keine grosse Herausforderung.

Wie in einer anderen Welt

Willkommen in der Antarktis. Hier, umgeben vom eisigen Wasser, von Gletschern und Eisbergen, die so gross wie Kathedralen sind, könnte Sie schnell das Gefühl überkommen, sich in einer völlig anderen Welt zu befinden. Die Antarktis ist grossartig, faszinierend und von überwältigenden Dimensionen. Möglicherweise müssen Sie zunächst einen Moment innehalten, um alle Eindrücke verarbeiten zu können. Mit dieser andächtigen Stille ist es allerdings schnell vorbei, wenn Sie die ersten Anzeichen der heimischen Tierwelt wie Pinguine, Wale oder Robben sehen und begeisterte Beifallrufe spontan auf dem gesamten Schiff ausbrechen.

So wie sich die Eislandschaften der Antarktis im Laufe der Jahreszeiten wandeln, ändert sich auch die Tierwelt. Im späten Frühling, in der Zeit von Oktober bis November, wird es viel mehr Schnee geben, wodurch die Landschaften noch makelloser erscheinen. Es ist die ideale Kulisse für Paarung und Nestbau. Wale sind zu dieser Zeit eher selten zu sehen, denn die meisten von ihnen sind noch auf ihrer Wanderung und treffen erst im Dezember und Januar in grösserer Zahl ein.

Die vermehrte Ankunft von Walen markiert zugleich den Hochsommer - dies ist die Zeit, zu der auch die ersten Pinguinküken schlüpfen. Diese tapsigen, kleinen Federbüschel herumlaufen zu sehen, ist immer wieder ein bezaubernder Anblick. Die besten Verhältnisse für die Walbeobachtung herrschen im Februar und im März, wenn grosse Mengen an Krill die Meeresriesen in diese Region locken. Während unseres Aufenthalts hier wird das Expeditionsteam jede Gelegenheit nutzen, Ihnen Anlandungen und Bootsfahrten ins ewige Eis zu ermöglichen, bei denen Sie noch näher an die beeindruckende Landschaft und die Tierwelt herankommen werden.

Schon das Beobachten der Pinguine vom Schiff aus ist eine einzigartige Erfahrung, aber noch wunderbarer ist es, an Land zu gehen, um sie aus allernächster Nähe zu sehen. Ein ebenso einmaliges Erlebnis ist es, wenn plötzlich ein Seehund oder ein Wal neben Ihnen auftaucht, während Sie in unseren Landungsbooten auf Erkundungstour gehen oder im Rahmen eines optionalen Ausflugs an einer Kajakfahrt teilnehmen.

Es wird vermutlich kaum nötig sein, Sie daran zu erinnern, Ihre Kamera immer dabeizuhaben. Um Ihren Entdeckungssinn zu schärfen, wird das sachkundige Expeditionsteam während der gesamten Reise Fachvorträge über so faszinierende Themen wie die Geschichte des gefrorenen Kontinents, die Biologie der lokalen Tierwelt und die Glaziologie halten.