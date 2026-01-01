Spüren Sie den Rhythmus von Buenos Aires und lassen Sie sich vom Abenteuergeist mitreissen Eine Übernachtung in Buenos Aires ist der ideale Auftakt für Ihre Antarktis-Reise. Die Stadt ist die Heimat der stolzen Gemeinschaft der Porteños (Hafenbewohnern) und bietet eine sinnliche Mischung aus verblasstem europäischen Glanz und lateinamerikanischem Flair. Es gibt zahlreiche Orte zu entdecken, darunter viele Parrillas, die authentisches argentinisches Steak servieren. Oder vielleicht möchten Sie in der berühmten Heimatstadt des Tangos ein paar Tanzschritte üben.

Abreise von der Hauptstadt von Tierra del Fuego Der Morgen beginnt mit einem frühen Flug nach Ushuaia. Diese Hafenstadt ist die Hauptstadt der argentinischen Provinz Tierra del Fuego und liegt vor der imposanten zerklüfteten Kulisse der Anden. Ushuaia kämpft um den Titel der südlichsten Stadt der Welt, und von hier aus starten viele Abenteuer in die Antarktis – auch unseres. Sie werden an Bord Ihres hybridbetriebenen Expeditionsschiffs willkommen geheissen – speziell entwickelt für die Erkundung polaren Gewässers – und nach einer Einweisung durch das Expeditionsteam bleibt Zeit, sich in Ihrer Kabine einzurichten und die Annehmlichkeiten an Bord zu erkunden. Ihr Abenteuer beginnt!

Sie erfahren, wie Sie Ihren Besuch so sicher und umweltfreundlich wie möglich gestalten können, und lernen die wissenschaftlichen Forschungsprogramme an Bord kennen, die zum Schutz der Natur beitragen und an denen auch Sie sich beteiligen können. Es bleibt genügend Zeit zum Entspannen – etwa bei einem Besuch im Spa- und Wellnessbereich, bei feiner Küche in den Bordrestaurants oder bei anregenden Gesprächen mit Mitreisenden in der Explorer Lounge & Bar.

Schalten Sie in den Entdecker-Modus und erfahren Sie mehr über die Natur und Wissenschaft der Antarktis. Während der zweitägigen Überquerung der Drake-Passage bereitet Sie das Expeditionsteam bestens auf Ihr bevorstehendes Abenteuer vor. Besuchen Sie das Science Center an Bord und entdecken Sie, was Sie erwartet. Lauschen Sie den Experten, die leidenschaftlich über die Geschichte der Antarktis, die Forschung unter dem Eis und die schwerwiegenden Auswirkungen unserer heutigen Umweltprobleme sprechen.

Antarktis - eine andere Welt

Erleben Sie all die Wunder der Antarktischen Halbinsel, wenn wir in den Expeditionsmodus wechseln Nichts kann Sie wirklich darauf vorbereiten. Stille und Gelassenheit erfüllen Ihre Seele, während wir durch das tiefblaue Wasser an hoch aufragenden Gletschern und kathedralenartigen Eisbergen vorbeigleiten. Jeder Augenblick in der Antarktis wird Sie mit Staunen erfüllen. Große Gruppen von Pinguinen drängen sich auf den Eisschollen zusammen, um den listigen Leopardenrobben zu entkommen, die sie jagen, und majestätische, wandernde Wale gleiten an unberührten Eisbergen vorbei, während sie sich von Krillschwärmen ernähren.

Wenn Sie den Blick zum Himmel richten, können Sie vielleicht einige der vielen hier lebenden Arten antarktischer Seevögel entdecken, darunter Skuas, Kormorane, Sturmvögel und Seeschwalben. Hier regiert die Natur, und wir sind bloße Beobachter. Unser erfahrener Kapitän wird die Bedingungen ständig im Auge behalten, um die bestmögliche Reiseroute für unser Abenteuer zusammenzustellen, und wir werden neun actionreiche Tage damit verbringen, mehrere der vielen möglichen Anlegestellen zu erkunden.

Jeder Tag verspricht etwas anderes und Berührendes. Wo die meisten Reisen in die Antarktis enden, wird Ihre erst richtig spannend und bietet Ihnen beispiellosen Zugang zu einigen weniger erforschten Gebieten. Denken Sie daran: Dies ist eine Expeditionsreise! Das bedeutet, dass wir unsere Reiseroute je nach See- und Eisbedingungen anpassen können, und wir werden uns bemühen, mindestens einen Tag – oder möglicherweise mehrere – in jeder der folgenden Regionen zu verbringen: Südliche Shetlandinseln: Die Südlichen Shetlandinseln, für Reisende meist der erste Blick auf die Antarktis, bieten eine dramatische Landschaft über den gesamten 20 Inseln umfassenden Archipel.

Diese schroffen Inseln sind nicht nur atemberaubend schön, sondern auch reich an Wildtieren und ermöglichen eine lebendige Begegnung aus nächster Nähe mit der Widerstandsfähigkeit und Vielfalt der Natur. Antarctic Sound: Als ein weniger besuchtes Juwel der Region dient der Antarctic Sound als grandioses Tor zum Weddellmeer und beherbergt einige der größten Tafel-Eisberge. Dieser beeindruckende Korridor aus Eis und Wasser ist zudem ein erstklassiger Lebensraum für die Beobachtung des selteneren Adéliepinguins und bietet einen einzigartigen Einblick in die Erhabenheit der Antarktis.

Das Weddellmeer: Das Weddellmeer, das nur mit modernsten eisverstärkten Schiffen befahrbar ist, steht in enger Verbindung mit der Geschichte der Antarktisforschung. In dieser Region wurde 1925 Ernest Shackletons Schiff „Endurance” vom Meereis zerquetscht, was den Beginn seiner legendären Überlebensreise markierte. Besucher dieser rauen, wunderschönen Umgebung bekommen einen lebendigen Eindruck von Shackletons außergewöhnlichen Leistungen. Hier können Sie auch Kaiserpinguine beobachten, die zur nahe gelegenen Kolonie auf Snow Hill Island oder von dort zurückwandern.

Gerlache-Straße: Die Gerlache-Straße, ein Herzstück der Antarktisforschung, bietet geschützte Wasserstraßen, die sich ideal für hautnahe Begegnungen mit einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Kontinents eignen. In diesem Gebiet segelte der Namensgeber unseres Schiffes, Roald Amundsen, im Jahr 1898 an Bord der „Belgica“, bevor er und seine Besatzung als erste Menschen in der Antarktis überwinterten. Dieses Gebiet, das häufig von Buckelwalen und anderen Walen besucht wird, fasziniert Besucher mit einem 360-Grad-Blick auf schneebedeckte alpine Landschaften und bietet eine wahrhaft beeindruckende Kulisse für Abenteuer.

Die Penola-Straße (südlich des Lemaire-Kanals): Die Penola-Straße, die über den French Channel erreichbar ist, bietet ein spektakuläres Labyrinth aus mit Pinguinen übersäten Inseln vor dem Hintergrund der massiven, gletscherbedeckten Gipfel der Kontinentalküste. Dieses abgelegene Gebiet, das oft außerhalb der Reichweite üblicher Kreuzfahrten liegt, wimmelt nur so von Wildtieren und bietet grenzenlose Erkundungsmöglichkeiten. Das reichlich vorhandene Meereis unterstreicht nicht nur die Schönheit der Landschaft, sondern erhöht auch die Chance, Robben und andere Wildtiere zu beobachten.

Wenn es die Eis- und Seebedingungen zulassen, entscheidet sich das Expeditionsteam möglicherweise für den atemberaubenden Lemaire-Kanal anstelle der Penola-Straße. Ersterer wird oft als der malerischste Kanal der Welt gepriesen, und das aus gutem Grund. Zurück an Bord setzt das Expeditionsteam seine Vorträge fort und vermittelt auf unterhaltsame Weise Einblicke in die Wunder des gefrorenen Kontinents.