Spirit der Antarktis ab Ushuaia

1 . Tag Ushuaia Kommen Sie in Ushuaia an, wo Sie von einem Vertreter der Aurora Expeditions empfangen und mit Ihren Mitexpeditionsteilnehmern in Ihr zugewiesenes Hotel vor der Reise gebracht werden. Wenn Sie bereits in Ushuaia sind, bitten wir Sie, sich zu Ihrem Hotel zu begeben. Der Check-in ist ab 15:00 Uhr. Besuchen Sie heute Nachmittag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr den Aurora Expeditions Hospitality Desk in der Hotellobby, um Ihre Gepäckanhänger abzuholen und zu bestätigen, ob Sie morgen an unserer Lake Escondido Pre-Emboarding-Tour teilnehmen möchten. Unser Team bestätigt Details zu Ihrem Einschiffungstag, beantwortet alle Fragen und gibt Ihnen Informationen, wo Sie essen oder Last-Minute-Artikel kaufen können. Expeditionsteilnehmer, die nach 19:00 Uhr ankommen, finden beim Check-in ein Willkommenspaket. Wir bitten Sie, morgen zwischen 8:00 und 10:00 Uhr unseren Hospitality-Schalter zu besuchen. Der Rest deiner Zeit ist frei. Alle Mahlzeiten heute gehen auf eigene Kosten.

2 . Tag Einschiffungstag Heute Morgen geniessen Sie das Frühstück und das Auschecken. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kabinengepäck mit Kabinenetiketten ausgestattet ist, die deutlich mit Ihrem Namen und Ihrer Kabinennummer beschriftet sind. Bringen Sie Ihr Gepäck zur Hotelrezeption, vor oder beim Check-out. Ihr Gepäck wird gelagert und direkt zum Hafen zur Freigabe gebracht, um vor Ihrer Ankunft an Bord in Ihre Kabine gebracht zu werden. Bitte behalten Sie alle Wertgegenstände oder persönlichen Gegenstände den ganzen Tag über bei sich. Wer heute an unserer Lake Escondido-Tour teilnehmen möchte, trifft sich bitte um 8:45 Uhr in der Hotellobby. Diese Tour bietet uns eine unvergessliche Panoramafahrt durch große Täler glazialen Ursprungs, immergrüne und laubabwerfende Wälder, Wasserfälle und Flüsse in der Weite der Anden. Wir verlassen die Stadt Ushuaia nordöstlich von Feuerland und fahren durch Torfmoortäler, um den Garibaldi-Pass zu erreichen, der nur über eine kurvige Straße erreichbar ist, die uns zu einem Panoramapunkt führt. Von hier aus haben wir einen atemberaubenden Panoramablick auf den Lake Escondido und, wenn die Wetterbedingungen es erlauben, auf den Fagnano Lake. Wir beginnen unseren Abstieg nach Nordosten, um das Ufer des Fagnano-Sees zu erreichen, wo wir eine lokale Ranch besuchen werden. Nachdem Sie die Landschaft bewundert haben, haben Sie die Gelegenheit, das typische Fuegian Lamb Barbecue zu genießen. Genießen Sie dort etwas Freizeit, bevor Sie nach Ushuaia zurückkehren, um an Bord zu gehen. Alternativ genießen Sie Ihren Tag in Ruhe und treffen Sie sich in der Hotellobby oder vom Treffpunkt am Parkplatz nahe dem Pier (Details werden von unserem Bodenpersonal im Hotel mitgeteilt), um zum Pier zum Einschiffen gebracht zu werden. Sobald Sie an Bord sind, haben Sie Zeit, sich vor unseren wichtigen, obligatorischen Briefings in Ihrer Kabine einzurichten. Während das Schiff den Hafen verlässt, versammeln wir uns auf dem Deck, um unser Abenteuer mit spektakulären Ausblicken über Ushuaia und Feuerland zu beginnen. An diesem Abend lernen Sie Ihre Mitexpeditionsteilnehmer sowie das freundliche Expeditionsteam und die Crew bei einem Willkommensdinner kennen, um den Beginn eines aufregenden Abenteuers in die Antarktis zu feiern.

3-4 . Tag Drakepassage Machen Sie es sich in Ihrer Kabine bequem und machen Sie es sich bequem! Das Fitnessstudio, das Wohlfühlzentrum und die gut ausgestattete Bibliothek stehen Ihnen zur Verfügung, und Ihr Expeditionsteam bietet eine Reihe von Präsentationen über die Geschichte, Tierwelt und Umwelt der Antarktis an, um Ihr Erlebnis zu bereichern. Sie werden ausserdem eingeladen, Ihre Muck Boots abzuholen und an wichtigen Briefings zu Biosicherheit, Wildtierbeobachtungsrichtlinien und Tierkreissicherheit teilzunehmen, um Ihre erste Landung in der Antarktis vorzubereiten. Am vierten Tag ist die Aufregung spürbar, wenn man sich den Südshetlandinseln und der Spitze der Antarktischen Halbinsel nähert, wobei sich alle auf den Aussichtsplattformen versammeln, um ihren ersten Eisberg zu entdecken. Jetzt, wo du südlich der Antarktis-Konvergenz bist, bekommt der Ozean einen ganz neuen Charakter, denn du bist umgeben von Schweinwalpinguinen und dramatischen Eisbergen. Die Erinnerung an Ihre erste Sichtung des Eisbergs wird Sie wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Mit Zeit und Wetter könnten wir am späten Nachmittag unsere erste Landung in der Antarktis versuchen.

5-9 . Tag Antarktische Halbinsel Es ist fast unmöglich, das Gefühl der Ankunft in der Antarktis zu beschreiben. Den ersten Eisberg zu entdecken und tief von der frischsten, frischesten Luft der Welt zu atmen, ist ein Erlebnis, das einem für immer begleiten wird. Sobald wir ankommen, stehen die Westseite der Antarktischen Halbinsel und die Süd-Shetlandinseln für uns zur Verfügung, und wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da wir so weit südlich sind, werden wir etwa 18 bis 24 Stunden Tageslicht erleben und die Tage können so arbeitsreich sein, wie Sie möchten. Ihr erfahrenes Expeditionsteam, das unzählige Reisen in dieses Gebiet unternommen hat, wird sein Fachwissen nutzen, um Ihre Reise von Tag zu Tag zu gestalten und die besten Optionen basierend auf dem vorherrschenden Wetter, den Eisbedingungen und den Tiermöglichkeiten auszuwählen. Das Expeditionsteam hilft Ihnen, eine Vielzahl von Aktivitäten rund um Tageserkundung zu erleben: Zodiac-Bootssafaris (Erkundung von Buchten, Gletschern und Wildtieren), geführte Wanderungen (Erkunden unberührter Strände und atemberaubende Wildnis) und Fotografie (um Ihre Fähigkeiten mit der Kamera zu verbessern). Wir machen in der Regel zweimal täglich Landungen oder Zodiac-Ausflüge. Sie sollten sich vor den Zodiac-Kreuzfahrten entlang spektakulärer Eisklippen oder zwischen auf dem Boden liegenden Eisbergen einziehen und auf Wale, Robben und Schweinschweinpinguine achten. Zodiacs bringt Sie ausserdem vom Schiff an Land, wo Sie Pinguin-Brutstätten besuchen, historische Hütten entdecken und einige unserer Lieblingsorte entlang der Halbinsel entdecken können. Während wir an Land sind, wollen wir uns die Beine vertreten, an kiesigen Stränden entlangwandern oder vielleicht die schneebedeckten Bergrücken hinauf zu Aussichtspunkten mit Bergen und eisbedeckten Ozeanen darunter. Apropos Ozeane unten: Scharfsinnige Polar-Plunger werden die Gelegenheit haben, sich vollständig in polare Gewässer einzutauchen – sofern die Bedingungen es zulassen! Der Polarsturz kann jederzeit während der Reise stattfinden, also hören Sie auf die Ankündigung des Expeditionsteams und machen Sie sich bereit für das aufregendste Bad Ihres Lebens! Neben Zodiac-Kreuzfahrten und Landausflügen können wir einige der schmalen, dramatischen Meerenge kreuzen, die die Inseln vor der Küste vom Festland trennen, oder in malerischen Buchten verweilen, um Wale beim Reisen oder Fressen zu beobachten. Dies ist eine grossartige Zeit, um die Beobachtungslounge zu genießen oder sich auf den Weg zur Brücke zu machen (die nach Ermessen des Kapitäns geöffnet ist) und einen ungestörten Blick auf die Antarktis in all ihrer Pracht zu genießen. Hören Sie auf das Knarren und das tiefe Grollen der Gletscher, wenn sie ins Meer schneiden. Nehmen Sie sich einen ruhigen Moment Zeit, um das Wunder des unberührten Paradieses des prächtigen weißen Kontinents zu erleben. Begleiten Sie das Team im Hörsaal für Präsentationen zu einer breiten Themenpalette, die jedem Interesse entsprechen. Diese Vorträge behandeln Polarwissenschaft, Wildtiere, Meeresbiologie, Glaziologie, Ornithologie, Erkundung, Geschichte, Fotografie und Forschung, einschließlich spezialisierter Vorträge von New Scientist. Unabhängig vom Thema haben sie alle eines gemeinsam: Sie zielen alle darauf ab, dich zu engagieren, zu bilden, zu unterhalten und dich zu einem Botschafter für den Planeten zu machen. Ausserdem wird Ihnen die Expeditionsbesatzung sowohl an Bord als auch in den Zodiacs viele der antarktischen Phänomene vorstellen und kommentieren, die Sie erleben. Sie haben die Möglichkeit, an dem einzigartigen Citizen-Science-Programm teilzunehmen, das während der gesamten Reise angeboten wird. Es ist darauf ausgelegt, eine praxisnah, immersive und transformative Erfahrung zu sein, die Ihnen hilft, die Schönheit unseres Planeten zu schützen. Auf Ihrer Reise werden verschiedene Probenahme- und Datenerhebungsprojekte durchgeführt, und ein Citizen Science-Koordinator wird Ihnen vorgestellt und unterstützen. Diese Expedition bietet eine einzigartige Plattform zur Sammlung hochwertiger Daten. Mit erweitertem Zugang zu diesen abgelegenen Regionen und unseren Expeditionsteams mit wissenschaftlichem Hintergrund haben wir das Potenzial, an Bürgerwissenschaftsprojekten teilzunehmen und unsere Passagiere zu engagieren, um wertvolle Daten für die globale wissenschaftliche Gemeinschaft bereitzustellen. Für ein tieferes Verständnis besuchen Sie unser erstklassiges Citizen Science Centre. Für deinen Wissensdurst wirst du mit einer der besten Ausblicke auf dem Schiff belohnt. Ihre Expedition kann so aktiv oder gemütlich sein, wie Sie möchten, und keine Aktivität oder Gespräche sind verpflichtend.

10-11 . Tag Drakepassage Geniesse eine letzte Morgenlandung auf den Süd-Shetlandinseln, bevor wir für unsere Rückreise nach Südamerika wieder in die Drake Passage einfahren. Mit Vorträgen und Filmvorführungen, die unser antarktisisches Erlebnis abrunden, bleibt noch viel Zeit, um die Magie des Südlichen Ozeans und das Leben zu genießen, das es heimisch ist. Es gibt Zeit für Reflexion und Diskussion über das, was wir gesehen und erlebt haben. Wir hoffen, dass Sie Botschafter für die Antarktis werden, Ihre Familie, Freunde und Kollegen von Ihrer Reise zu diesem magischen Ort erzählen und sich für dessen Erhaltung einsetzen, damit sie eines Tages die Region besuchen und erleben können, was Sie hier gesehen und erleben durften. Wenn wir uns der Spitze Südamerikas nähern, könnte unser Kapitän nahe dem legendären Kap Hoorn segeln – Wetter und Zeit zulassen.

12 . Tag Beagle-Kanal & Ausschiffung Ushuaia Am frühen Morgen fahren wir den Beagle-Kanal hinauf, bevor wir leise in Ushuaia andocken, wo wir gegen 8:00 Uhr frei aussteigen können. Lebt wohl an euer Expeditionsteam und Mitreisende, während wir alle unsere weiteren Reisen fortsetzen – hoffentlich mit einem neuen Gespür für die immense Kraft der Natur. Nach dem Ausschiffen wird für diejenigen, die ihre Reise in der Region fortsetzen, der Transport zum Hotel ausschliesslich für Gäste organisiert, die ihre Unterkunft über Aurora gebucht haben oder für diejenigen, die in Innenstadtgebieten nahe dem Hafen übernachten. Expeditionsteilnehmer, die vor 14:30 Uhr mit Flügen abfliegen, werden direkt zum Flughafen Ushuaia transferiert, diejenigen mit Flügen nach 14:30 Uhr haben die Möglichkeit, Ushuaia vor einem Nachmittagstransfer zu erkunden, und die Transferverfahren sowie Details werden an Bord vor dem Ausschiffen kommuniziert. Hinweis: Am Ende der Reise empfehlen wir nicht, Flüge zu buchen, die Ushuaia vor 12:00 Uhr am Tag der Ausschiffung verlassen, falls es zu Verspätungen kommt.