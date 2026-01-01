1 . Tag Dynamisch und voller Vielfalt Ihre Expedition beginnt mit einer Übernachtung in Santiago, dem energiegeladenen kulturellen Zentrum Chiles. Mit ihren vielen Museen, der schönen Architektur und den erstklassigen Restaurants hat diese Stadt alle Highlights zu bieten, die man von einer Hauptstadt erwarten darf.. Es gibt eine unendliche Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu entdecken und es ist lediglich die Zeit, die hier die Grenzen setzt, nicht die Auswahl. Fahren Sie mit der historischen Seilbahn hinauf zum Cerro San Cristóbal, um die einzigartige Aussicht auf die Stadt und die Gletscher der Anden im Hintergrund zu bewundern. Der zugleich grösste Park in der Stadt beherbergt auch den nationalen Zoo und die botanischen Gärten. Umgeben wird der Park vom angesagten Stadtteil Bella Vista, der ideal ist, um tagsüber entspannte Cafés und bei Nacht verschiedene Bars und Clubs im Latino-Style zu entdecken. Bei einem Spaziergang zum Präsidentenpalast aus dem 18. Jahrhundert und dem historischen Zentrum an der Plaza de Armas werden Sie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken. Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie zum Fischmarkt Mercado Central, um den klassischen Meeresfrüchteeintopf Caldillo de congrio zu probieren.

2 . Tag Ihre Expedition geht los Da Sie Santiago bereits früh morgens verlassen werden, sollten Sie lieber Ihren Wecker stellen. Vom Flughafen aus fliegen Sie nach Punta Arenas, der Hauptstadt der südlichsten Region Chiles, gelegen auf der Halbinsel Brunswick, nördlich der Magellanstrasse. Was einst als Strafkolonie begann, erlebte durch den Goldrausch und die Schafzucht zwischen den 1880er und den frühen 1900er Jahren einen ungeahnten Boom und ist heute einer von nur zwei Niedrigsteuerhäfen in ganz Chile. MS Fram erwartet Sie schon, bereit, mit Ihnen zu Ihrer Expeditions-Seereise in die Antarktis auszulaufen. An Bord des Schiffes werden Sie zunächst das Expeditionsteam und einige Besatzungsmitglieder kennenlernen. Bevor das Schiff in See sticht, wird eine obligatorische Gesundheits- und Sicherheitseinweisung für alle Gäste durchgeführt. Vom Aussichtsdeck aus können Sie einen letzten Blick auf Punta Arenas werfen, während wir Kurs in Richtung Süden nehmen. Lehnen Sie sich ganz entspannt bei einem Getränk zurück, richten Sie den Blick schon einmal in Richtung Antarktis und geniessen Sie die Aussicht von der Explorer Lounge und Bar.

3 . Tag Ihr Abenteuer geht weiter Durch die Magellanstrasse

Wir nehmen jetzt Kurs auf die Falkland-Inseln. Während wir die Magellanstrasse durchqueren, können Sie die atemberaubenden Landschaftspanoramen geniessen. Sie können die Umgebung vom Deck, dem Whirlpool im Aussenbereich oder der Explorer Lounge & Bar ausgiebig geniessen. Besuchen Sie auch das Expeditionsteam im bordeigenen Science Center, etwa um Vorträge zu hören oder an wissenschaftlichen Forschungsprogrammen teilzunehmen. Ob Meeresbiologie, Überlebensstrategien in der Antarktis, Ozeanographie oder Fotografie – Ihr Expeditionsteam bietet Ihnen faszinierende Einblicke in die Orte, die Sie auf Ihrer Reise sehen und begeistern werden.

4-6 . Tag Die vielen Vorzüge des Insellebens Vogelbeobachtung und Wandern vor herrlich grüner Kulisse

Auf den Falkland-Inseln erwarten Sie endlose Horizonte und weisse Sandstrände mit einer beeindruckenden Vogelwelt. Vereinzelte Bauernhöfe liegen verstreut in dieser unvergleichlichen Landschaft. Im Gegensatz zum endlosen Weiss der Antarktis, das Sie später erwartet, finden Sie hier grasbewachsene Hügel und Wildblumen. Freuen Sie sich auch auf einen Rundgang durch Stanley, bei dem Sie unter anderem die Gärten der Jubilee Villas, die Christ Church Cathedral und das Historische Werftmuseum besuchen. Unsere Anlandungen, Wanderungen und Ausflüge passen wir wie gewohnt den Wetterbedingungen an. Wir planen Albatross- und Pinguinkolonien zu besuchen, die sich ihren Lebensraum häufig mit Robben teilen, und die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten, ohne sie dabei zu stören.

7-8 . Tag Stürzen Sie sich ins Abenteuer Unterwegs auf dem Südatlantik

Von den Falkland-Inseln aus begeben wir uns auf eine zweitägige Fahrt in Richtung des wunderschönen Südgeorgiens. Freuen Sie sich auf den vor Ihnen liegenden Archipel mit seiner vielfältigen Tierwelt. Treffen Sie die Mitglieder Ihres Expeditionsteams, um sich auf die vor Ihnen liegenden Abenteuer vorzubereiten. Diese freuen sich, ihr Wissen über Südgeorgien mit Ihnen zu teilen, unter anderem über die Tierwelt, die Polargeschichte, zu Geologie und Glaziologie sowie alten Legenden rund um norwegische Walfänger. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihren Besuch in der Antarktis so sicher und umweltverträglich wie möglich gestalten können. Sie haben die Möglichkeit, an unseren wissenschaftlichen Forschungsprogrammen teilzunehmen unter anderem indem Sie Daten sammeln.

9-12 . Tag Die «Serengeti des Südatlantiks» Ein wahres Paradies für Tierfreunde

Seiner reichen Tierwelt verdankt Südgeorgien den Spitznamen «Serengeti des Südatlantiks». Ihre einzigartige Lage ohne Meereis macht die Insel zu einem Brutplatz für grosse Kolonien von Pinguinen und anderen Seevögeln sowie zur Kinderstube für Robben, die hier ihre Jungen zur Welt bringen. Sie ist gleichzeitig ein wichtiges Vogelschutzgebiet, in dem Albatrosse, Sturmvögel, Krähenscharben, Skuas und Seeschwalben leben. Freuen Sie sich auf vier spannende Tage, in denen wir diese bemerkenswerte Gegend erkunden. Wir werden auch versuchen, Grytviken zu erreichen. Hier fand der Antarktisforscher Sir Ernest Shackleton seine letzte Ruhe. Route und Aktivitäten werden dabei immer von der Natur bestimmt. Wir passen uns flexibel an die täglichen Bedingungen an, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Unsere Reiserouten sind zwar immer flexibel, aber vor allem während der Hauptbrutzeit, wenn die Tierwelt am empfindlichsten auf Störungen reagiert, ist es uns wichtig, uns besonders flexibel zu zeigen. Nur wenn wir nicht stören, halten wir für Tierbeobachtungen an. Sollte unsere Anwesenheit jedoch dazu führen, dass sich Tiere gestört fühlen könnten, werden wir einen anderen Ort ansteuern. Wie immer werden diese Entscheidungen von unserem Expeditionsteam getroffen, das über einen immensen Erfahrungsschatz zu den Reisezielen verfügt. Manchmal werden wir an Land gehen, manchmal werden wir auf dem Boot bleiben – all das ist Teil des Abenteuers!



13-15 . Tag Nächster Stopp: Antarktis Zeit zum Entspannen und Nachdenken

Nach unserem Besuch der Falkland-Inseln und Südgeorgiens haben Sie auf dem Weg in die Antarktis Zeit, um sich zurückzulehnen und Ihre bisherige Reise noch einmal Revue passieren zu lassen. Die Antarktis ist ein Kontinent, der dem Frieden, der Wissenschaft und der Tierwelt gewidmet ist. Während wir uns dem Ziel unserer Reise immer weiter nähern, wird das Expeditionsteam Ihnen die Umweltschutzrichtlinien und Nachhaltigkeitsregeln der IAATO näher erläutern, nach denen wir uns bei unseren Besuchen richten. Wir hinterlassen bei unserem Besuch nichts ausser Fussspuren und nehmen nur Fotos mit.

16-19 . Tag Eine Welt voller Eis und Wunder Erleben Sie die Antarktis in ihrer ganzen Pracht

Nichts bereitet Sie auf den ersten Blick auf die immense, gefrorene Schönheit der Antarktis vor. In den Meerengen treiben von der Natur geformte Eisberge. Eselspinguine, Zügelpinguine und Adeliepinguine beobachten das Geschehen aufmerksam vom Ufer aus. Unzählige Seevögel kreisen über dem Wasser. Die Natur hat das Sagen. In den nächsten vier Tagen erkunden Sie mehrere mögliche Anlandungsstellen auf und rund um die Antarktische Halbinsel sowie die Südlichen Shetland-Inseln. Unabhängig davon, welchen Kurs wir einschlagen und was auf dem Programm steht: Jeder Tag wird ein wenig anders und bietet garantiert eine Menge Aufregendes. So erkunden wir beispielsweise eine überflutete vulkanische Caldera oder unternehmen eine Anlandung in einer vereisten Bucht, in der noch immer Überreste aus der Walfangzeit zu finden sind. Möglicherweise bietet sich auch die Gelegenheit, mit dem Kajak umhertreibende Eisberge sowie Robbenkolonien aus nächster Nähe zu bewundern oder mit Schneeschuhen gerüstet einen der atemberaubenden Aussichtspunkte anzusteuern. Vogelfreunde sollten am Himmel nach antarktischen Seevögeln wie Raubmöwen, Sturmvögeln und Seeschwalben Ausschau halten. In Vorträgen an Bord und an Land erfahren Sie mehr über diesen wertvollen Lebensraum – und wie wir ihn gemeinsam schützen können.

20-22 . Tag Ruhe und Erholung auf See Land in Sicht

Während wir uns vom eisigen Kontinent verabschieden, fährt MS Fram wieder zurück in Richtung Norden, um uns durch die Drake-Passage zurück nach Punta Arenas zu bringen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um all Ihre Fotos noch einmal in Ruhe durchzugehen und Ihre Erlebnisse auf den Falkland-Inseln, in Südgeorgien und in der Antarktis Revue passieren zu lassen. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten an Bord. Entspannen Sie sich in den Whirlpools oder der Panorama-Sauna oder lassen Sie in unserer Explorer Lounge & Bar die Seele baumeln. Sobald wir die Drake-Passage hinter uns gelassen haben, fahren wir in den malerischen Beagle-Kanal ein. Er ist von Bergen umgeben, die direkt ins eisige Wasser abfallen. Erleben Sie auf unserem Weg durch diese wilde und abgelegene Gegend die faszinierende Tierwelt Patagoniens.

23 . Tag Ankunft in Punta Arenas Rückflug von Punta Arenas

Ihre Expeditions-Seereise zu den Falkland-Inseln, nach Südgeorgien und in die Antarktis endet in Punta Arenas. Von hier aus fliegen Sie zurück nach Santiago de Chile – im Gepäck eine Fülle fantastischer Erinnerungen, die Sie zweifellos noch lange begleiten werden. Sie haben noch keine Lust, Ihr Abenteuer zu beenden? Dann bleiben Sie doch etwas länger und buchen Sie ein individuelles Landprogramm.