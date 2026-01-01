Lage und Anreise: der Hauptort des Südens

St-Pierre liegt an der Südwestküste von La Réunion und ist der Hauptort des Südens. Vom internationalen Flughafen im Norden der Insel erreichen Sie die Stadt über die Küstenstrasse in rund ein bis zwei Stunden – je nachdem, wie viele Fotostopps Sie unterwegs einlegen. Da La Réunion ein französisches Übersee-Departement ist, reisen Sie unkompliziert: Bezahlt wird in Euro, die Strassen sind gut ausgebaut. Am flexibelsten entdecken Sie die Region mit dem eigenen Fahrzeug – unsere Mietwagenrundreisen auf La Réunion führen praktisch immer durch St-Pierre.

Markt, Uferpromenade und Stadtleben

Das Herz von St-Pierre schlägt rund um den Hafen und den Markt. Dort stapeln sich tropische Früchte, Gewürze, Vanille und Kunsthandwerk – ein Fest für die Sinne und der beste Ort, um die kreolische Lebensart kennenzulernen. Die Uferpromenade lädt zum Flanieren ein, und am Abend füllen sich Restaurants und Bars: St-Pierre ist für sein Nachtleben bekannt und zeigt sich nach Sonnenuntergang so lebendig wie kaum ein anderer Ort der Insel.

Strand und geschützte Lagune mitten in der Stadt

Eine Besonderheit: Mitten im Stadtgebiet liegen ein Strand und eine geschützte Lagune. Ein vorgelagertes Riff hält die Wellen des Indischen Ozeans ab, sodass Sie hier ruhig baden können – auf La Réunion, deren Küste sonst vielerorts rau ist, keine Selbstverständlichkeit. Für einen Tag am Wasser zwischen zwei Ausflügen ist St-Pierre damit ideal: morgens über den Markt schlendern, mittags in der Lagune schwimmen, abends an der Promenade essen.

Ausflüge: Piton de la Fournaise und der wilde Süden

St-Pierre ist der klassische Ausgangspunkt für den wilden Süden und den Vulkan Piton de la Fournaise, einen der aktivsten Vulkane der Erde. Die Fahrt hinauf führt durch immer kargere Hochebenen bis zu einer Kraterlandschaft, die an den Mond erinnert – ein Höhepunkt jeder Reise nach La Réunion und Teil des UNESCO-Welterbes aus Vulkan- und Cirquelandschaften. Im wilden Süden erleben Sie erstarrte Lavaströme, die bis ans Meer reichen, üppige Vegetation und eine wildromantische Küste. Wanderungen und geführte Touren stellen wir Ihnen unter unseren Aktivferien auf La Réunion zusammen.

Beste Reisezeit für St-Pierre

Die angenehmste Zeit ist der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es auf La Réunion trocken und angenehm-kühl – ideal für Markt, Strand und Vulkanausflüge. St-Pierre profitiert zudem von seiner Lage auf der trockeneren, sonnigeren Seite der Insel, während der Osten deutlich regenreicher ist. In der Zyklonsaison von Dezember bis März müssen Sie mit mehr Regen und gelegentlichen Wetterkapriolen rechnen.

Praktisch: Auch für das nahe Mauritius gilt Mai bis Dezember als beste Reisezeit, eine Kombination beider Inseln lässt sich also gut planen. Details zu Klima und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen zu La Réunion.

Für wen sich St-Pierre lohnt

St-Pierre passt zu Reisenden, die La Réunion aktiv und individuell entdecken möchten: als Etappe von zwei bis drei Nächten auf einer Rundreise, als Basis für Vulkan und wilden Süden oder als lebhafter Kontrast zu den ruhigen Bergdörfern der Insel. Wer abends gerne ausgeht und kreolische Küche geniesst, ist hier richtig. Auch für Familien ist die geschützte Lagune ein Pluspunkt. Gerne beraten wir Sie persönlich, wie St-Pierre in Ihre Ferien auf La Réunion passt – vom ersten Routenentwurf bis zur fertigen Reise.