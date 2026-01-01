Beschreibung

Einleitung Die Zimmer und Suiten liegen in dreistöckigen Hoteltrakten, welche im Halbkreis um eine schöne tropische Gartenanlage mit Teichen und künstlichem Wasserfall angelegt sind. Hauptgebäude mit Rezeption, vier Restaurants: „Pomme d'Amour“ (Buffet), à la carte Restaurant „Ginger Thai“, indisches Restaurant "Kesari" sowie ein Gourmet Restaurant „Coquillages“, drei Bars (täglich Happy Hour in der Sunset Bar), Boutiquen, Coiffeur und Schönheitssalon, grosser Spa- und Wellnessbereich, Süsswasserpool mit Jacuzzi und ein zweiter Infinity-Pool (von Mai bis September beheizt, inkl. einem Zeitfenster für Kinder) nur für Erwachsene.

Angebot Grossartiges Spa mit Sauna und verschiedenen Behandlungsräumen. Angeboten werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Hydrotherapien, Maniküre und Pediküre. Kostenfreier Zugang zu Sauna und Hammam.

Zimmer 73 Twin sowie King Deluxe Zimmer (43 m2, davon zwei rollstuhlgängig), grosszügig und komfortabel eingerichtet mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minikühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Safe, TV, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse mit Meersicht. 100 Grand Deluxe / Grand Deluxe Partial Sea View Zimmer (43 m2) sind dunkler eingerichtet als die Deluxezimmer und verfügen über eine Badewanne sowie separate Dusche. Zwei Beachfront Rooms (56 m2) liegen im Parterre.



18 Suiten – Beachfront Juniorsuiten (61 m2), Family Suiten (74 - 92 m2), Beachfront Family Suiten (90 m2), Grand Beachfront Family Suite (149 m2) und eine Presidential Suite (208 m2) für höchste Ansprüche.

Unterhaltung Täglich wechselndes Unterhaltungsprogramm mit Livemusic und Shows. Jeden Abend traditionelle Fackelzeremonie.

Gratis-Sport Fitnesscenter, Tennis, Boccia, Volleyball, Kajak, Pedalo, Windsurfen, Schnorcheln, Segeln (Hobie Cat), Aquagym.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Tauchen, Fahrräder, Golf auf dem 18-Loch Tamarina Golfplatz – 10 Autominuten entfernt.