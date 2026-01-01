Mauritius Westen: Flic en Flac & Le Morne-Blick
Sonnenuntergänge, Delfine und einer der längsten Strände der Insel
Flic en Flac, Tamarin und die Höhepunkte der Westküste
Der Strand von Flic en Flac gehört zu den längsten der Insel: Kilometerweit zieht sich der helle Sand der Küste entlang, gesäumt von Filaobäumen, unter denen am Wochenende auch viele Einheimische picknicken. Das Wasser der vorgelagerten Lagune ist meist ruhig und lädt zum Baden und Schnorcheln ein. Am Abend versammeln sich Gäste und Einheimische am Strand, wenn die Sonne direkt über dem Meer versinkt – die Sonnenuntergänge der Westküste sind berühmt.
Etwas weiter südlich liegt die Bucht von Tamarin, die für ihre Delfine bekannt ist: Frühmorgens ziehen die Tiere regelmässig küstennah vorbei, und Bootsausflüge zur Delfinbeobachtung gehören zu den beliebtesten Aktivitäten der Region – achten Sie bei der Buchung auf Anbieter, die respektvollen Abstand zu den Tieren halten. Im Hinterland wartet der Casela-Park mit Ziplines, Safari-Touren und Tierbeobachtungen, ein Klassiker für Familien. Und wer gerne wandert, erreicht von der Westküste aus schnell den Black River Gorges Nationalpark mit seinen Aussichtspunkten und Wasserfällen.
Den schönsten Blick liefert die Küstenstrasse Richtung Süden: Der Le Morne Brabant schiebt sich immer markanter ins Bild, bis die Halbinsel mit ihren Stränden schliesslich zum Greifen nah ist. Diese Kombination aus langen Stränden, Ausflugszielen und grossartiger Kulisse macht den Westen zu einer der vielseitigsten Regionen von Mauritius.
Anreise und beste Basis im Westen
Vom internationalen Flughafen im Südosten erreichen Sie Flic en Flac per Transfer in rund einer Stunde. Der Westen eignet sich als Basis für Gäste, die lange Strände, Sonnenuntergänge und ein gutes Ausflugsangebot schätzen – von Delfintouren über den Casela-Park bis zum nahen Nationalpark. Dank der geschützten Lage ist die Region ganzjährig gut bereisbar; Details zu Klima und Saisons finden Sie unter Beste Reisezeit für Mauritius.
Als Nachbarregionen bieten sich der lebhafte Norden um Grand Baie und der wilde Süden um Le Morne an – beide sind vom Westen aus gut erreichbar. Einen Gesamtüberblick über die Insel und alle Reisearten finden Sie auf unserer Seite Mauritius Ferien.
Häufige Fragen zum Westen von Mauritius
Ja, die Bucht von Tamarin ist der bekannteste Ort für Delfinbeobachtungen auf Mauritius. Frühmorgens ziehen die Tiere regelmässig küstennah vorbei; die Bootstouren starten entsprechend früh. Wählen Sie einen Anbieter, der respektvollen Abstand hält und die Tiere nicht bedrängt – unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
An der Westküste: Sie ist die Seite der Insel, an der die Sonne direkt über dem Meer untergeht. Besonders stimmungsvoll sind die Abende am langen Strand von Flic en Flac und weiter südlich mit Blick auf den Le Morne Brabant.
Ja. Der lange, flach abfallende Strand und die meist ruhige Lagune eignen sich gut für Kinder, und mit dem Casela-Park liegt eines der beliebtesten Familienausflugsziele der Insel gleich in der Nähe. Auch das Angebot an Restaurants und Unterkünften ist gross.
Beste Reisezeit
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