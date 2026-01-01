Flic en Flac, Tamarin und die Höhepunkte der Westküste

Der Strand von Flic en Flac gehört zu den längsten der Insel: Kilometerweit zieht sich der helle Sand der Küste entlang, gesäumt von Filaobäumen, unter denen am Wochenende auch viele Einheimische picknicken. Das Wasser der vorgelagerten Lagune ist meist ruhig und lädt zum Baden und Schnorcheln ein. Am Abend versammeln sich Gäste und Einheimische am Strand, wenn die Sonne direkt über dem Meer versinkt – die Sonnenuntergänge der Westküste sind berühmt.

Etwas weiter südlich liegt die Bucht von Tamarin, die für ihre Delfine bekannt ist: Frühmorgens ziehen die Tiere regelmässig küstennah vorbei, und Bootsausflüge zur Delfinbeobachtung gehören zu den beliebtesten Aktivitäten der Region – achten Sie bei der Buchung auf Anbieter, die respektvollen Abstand zu den Tieren halten. Im Hinterland wartet der Casela-Park mit Ziplines, Safari-Touren und Tierbeobachtungen, ein Klassiker für Familien. Und wer gerne wandert, erreicht von der Westküste aus schnell den Black River Gorges Nationalpark mit seinen Aussichtspunkten und Wasserfällen.

Den schönsten Blick liefert die Küstenstrasse Richtung Süden: Der Le Morne Brabant schiebt sich immer markanter ins Bild, bis die Halbinsel mit ihren Stränden schliesslich zum Greifen nah ist. Diese Kombination aus langen Stränden, Ausflugszielen und grossartiger Kulisse macht den Westen zu einer der vielseitigsten Regionen von Mauritius.