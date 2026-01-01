Traumhafte Mauritius Badeferien
Erholung an weissen Sandstränden
Badespass im Paradies
Traumstrände auf der Trauminsel im Indischen Ozean
Mauritius ist einfach optimal für Bade- und Wellnessferien an einem der vielen Sandstrände. Planen Sie eine Bootstour, dann kommen Sie am Grand Baie Main Beach nicht vorbei. Zum Schwimmen sollten Sie den Mont Coisy Beach ins Auge fassen. Dieser Strand hat einen feinen Sand und kristallklares Wasser und unter den Filao-Bäumen finden Sie immer einen schattigen Platz. Möchten Sie traumhafte Sonnenaufgänge beobachten, dann kommt der an der Ostküste gelegene Strand Belle Mare in Frage.
Egal ob Sie in den Flitterwochen sind oder mit Kindern reisen: Garantiert werden Sie zu jeder Zeit an den langen Stränden unter Palmen das Paradies auf Erden erleben. Hinzu kommen die vielen Aktivitäten, die für jeden möglich sind.
Aktivitäten für Strand und Wasser
Nicht nur für Verliebte, sondern auch für Familien sind Mauritius Reisen optimal. Zu den schönsten Stränden der Insel zählt der Trou aux Biches Strand, wo Sie eine Schnorcheltour machen können. Dieser Strand befindet sich in der Nähe eines Korallenriffs und ist ideal zur Erkundung der Unterwasserwelt. Planen Sie einen Ausflug mit einem Boot, werden Sie vielleicht sogar Delfine, Buckel- oder Pottwale erleben.
Mit einer Kajaktour können Sie mit Ihrer Familie über das ruhige Meer zur Insel Île d’Ambre paddeln, wo Sie eine traumhafte Natur mit Mangrovenbäumen erwartet. Oder Sie verbinden Mauritius Reisen per Flugzeug mit der 200 Kilometer entfernten Nachbarinsel La Reunión.
Vielseitige Betätigungen für jedermann
Mauritius Badeferien und Ferien auf Mauritius müssen nicht nur aus Entspannung bestehen. Ob im Rahmen Ihrer Mauritius Flitterwochen oder Ihrer Mauritius Ferien mit Kindern: Für Aktive gibt es ein riesiges Angebot verschiedener Betätigungen. Erkunden Sie bei einer Klettertour den Le Morne Brabant, wo Sie eine unbeschreibliche Aussicht auf die Insel haben. Wollen Sie etwas ganz Besonderes erleben, dann nehmen Sie an einer geführten Wanderung zu den sieben Wasserfällen teil, in denen Sie sogar baden können.
Wer es flotter mag, kann eine Tour mit dem Quad unternehmen, die vorbei an Zuckerrohrfeldern durch den La Vanille Nature Park führt. So vielseitig wie Mauritius selbst, so unterschiedlich sind auch die Freizeitangebote. Verbinden Sie Ihre Mauritius Strandferien mit einer La Réunion Reise. Fragen Sie unsere Spezialisten.
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 257.– / pro Person
Le Morne
Die Suiten liegen in mehreren im Halbkreis angeordneten Bungalows (2 bis 6 Suiten je Bungalow) zwischen Golfplatz und...
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
Constance Prince Maurice
ab CHF 339.– / pro Person
Poste de Flacq
Die Suiten und Villen befinden sich in ein- und zweistöckigen Gebäuden, welche auf beiden Seiten des Hauptgebäudes im...
One&Only Le Saint Géran
ab CHF 488.– / pro Person
Poste de Flacq
Das Hotel liegt auf einer privaten Halbinsel, inmitten eines wunderschönen Gartens mit tausenden von Kokospalmen,...
LUX* Le Morne
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
ab CHF 182.– / pro Person
Bel Ombre
Die 158 Suiten sind aufgeteilt auf 20 Villen mit jeweils 6 bis 8 Zimmern auf zwei Etagen, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 226.– / pro Person
Trou aux Biches
Gebaut im Stil eines Dorfes bietet das Hotel eine Reihe an Einrichtungen. Verschiedene Suiten und Villen, mehrere...
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 255.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in verschiedenen Hoteltrakten, 13 Villen (siehe separate Beschreibung), Rezeption,...
The St. Regis Le Morne Resort, Mauritius
ab CHF 465.– / pro Person
Le Morne
Die Suiten sind im modernen Kolonialstil eingerichtet, 5 Restaurants mit mauritischer, französischer, asiatischer,...
Sugar Beach Mauritius
ab CHF 277.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3...
Long Beach Mauritius
ab CHF 190.– / pro Person
Belle Mare
Zentral in der Anlage gruppieren sich 4 Restaurants sowie ein weiteres am Strand, 2 Bars, 3 Pools davon 1 Kinderpool,...
Hilton Mauritius Resort & Spa
ab CHF 239.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten liegen in dreistöckigen Hoteltrakten, welche im Halbkreis um eine schöne tropische Gartenanlage...
Constance Belle Mare Plage
ab CHF 270.– / pro Person
Belle Mare
Die Zimmer befinden sich in verschiedenen Gebäuden im weitläufigen Garten und 19 Villen (siehe separate...
Victoria Beachcomber Resort & Spa
ab CHF 216.– / pro Person
Pointe aux Piments
Die Zimmer, Suiten und Familienappartments liegen in 3-stöckigen Hoteltrakten in einer grosszügigen Gartenanlage am...
La Pirogue Mauritius
ab CHF 205.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des...
Veranda Pointe aux Biches
ab CHF 137.– / pro Person
Pointe aux Biches
Rezeption, 3 Restaurants, 2 Bars (jeweils ein Restaurant und eine Bar nur für Erwachsene, die im Sandy Lane wohnen),...
Solana Beach Mauritius
ab CHF 108.– / pro Person
Belle Mare
Rezeption, Hauptrestaurant «Cinnamone», zwei à la carte Restaurants, drei Bars, Pool, Wellnessbereich und...
Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 191.– / pro Person
Pointe aux Canonniers
Die Zimmer, Suiten und Familienapartments liegen in verschiedenen zwei- und dreistöckigen Trakten. Hauptrestaurant, à...
Sands Suites Resort & Spa
ab CHF 226.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Suiten befinden sich in zwei dreistöckigen Trakten, alle mit Blick aufs Meer. Rezeption, drei Restaurants, Zugang...
Shandrani Beachcomber Resort & Spa
ab CHF 208.– / pro Person
Blue Bay
Renovierte Zimmer, Familienappartements und Suiten in mehreren 3-stöckigen Gebäuden. Neuer Adults-Only Bereich...
Ambre Mauritius
ab CHF 138.– / pro Person
Belle Mare
Die unterschiedlichen Zimmer und Suiten liegen eingebettet im grossen tropischen Garten, ein Hauptrestaurant, zwei à...
C Mauritius
ab CHF 190.– / pro Person
Palmar
Die Zimmer werden in zwei Bereiche unterteilt. Die Prestige Zimmer liegen im rechten, die Deluxe Zimmer im linken...
Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa
ab CHF 171.– / pro Person
Poste Lafayette
Zwei Restaurants, 2 Bars, Pool (im Winter beheizt), Boutique. WiFi kostenfrei.
Constance Sakoa Boutik Mauritius
Preis auf Anfrage
Trou aux Biches
Die Anlage verfügt über Rezeption, Restaurant, Bar, Pool, Wellness Pavillon für Massagen, Maniküre, Pediküre. Wi-Fi...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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