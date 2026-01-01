La Réunion Reiseinformationen
La Réunion Reisen vom Spezialisten
Beste Reisezeit für La Réunion
Auf der Südhalbkugel verlaufen die Jahreszeiten entgegengesetzt zu unseren. Als beste Reisezeit gilt der kühlere und trockenere Südwinter von Mai bis November: Die Temperaturen an der Küste sind angenehm warm, die Sicht in den Bergen ist meist klar und die Wanderwege sind gut begehbar. Der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter; vor allem zwischen Januar und März können Zyklone auftreten. Die Ostküste ist ganzjährig deutlich niederschlagsreicher als die vom Passat abgeschirmte Westküste. In den Höhenlagen wird es abends kühl – warme Kleidung gehört deshalb auch in den Tropen ins Gepäck.
Einreise, Währung und Sprache
Als französisches Übersee-Département gehört La Réunion zur Europäischen Union. Schweizer Bürgerinnen und Bürger reisen für touristische Aufenthalte visumfrei mit gültigem Pass oder gültiger Identitätskarte ein. Bezahlt wird in Euro, Kreditkarten werden verbreitet akzeptiert. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie zudem Kreolisch; mit Englisch kommen Sie in Hotels weiter, ausserhalb sind einige Französischkenntnisse hilfreich. Die medizinische Versorgung entspricht französischem Standard, besondere Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit zwei bis drei Stunden.
Unterwegs auf der Insel
Es herrscht Rechtsverkehr, der Schweizer Führerausweis wird anerkannt und das Strassennetz ist gut ausgebaut – ideale Voraussetzungen für eine Mietwagenrundreise. Die Distanzen sind kurz, doch die kurvenreichen Bergstrassen in die Talkessel verlangen Zeit. Der Talkessel Mafate ist nicht mit dem Auto erreichbar, sondern nur zu Fuss oder per Helikopter – ein einzigartiges Wandergebiet. Baden empfiehlt sich in den durch Korallenriffe geschützten Lagunenabschnitten an der Westküste rund um Saint-Gilles; ausserhalb der Lagune ist Vorsicht geboten und die örtliche Beschilderung zu beachten.
Für wen sich La Réunion eignet
La Réunion ist das Ziel für Aktive und Naturliebhaber: Wandern, Canyoning, Gleitschirmfliegen und Vulkanbesichtigungen stehen im Vordergrund, weniger die klassischen Strandferien. Wer beides möchte, kombiniert die Insel mit dem nahen Mauritius – nur ein kurzer Flug trennt die beiden Inseln, sodass sich erlebnisreiche Tage auf La Réunion und Badeferien am Meer gut verbinden lassen. Die Flugzeit ab der Schweiz beträgt mit Umsteigen rund zwölf Stunden; ab Paris bestehen Direktflüge nach Saint-Denis.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
La Réunion Ferien lassen sich wunderbar kombinieren mit Mauritius Reisen, den Seychellen oder Madagaskar. Auch Dubai, Kenia, Tansania oder Südafrika bieten sich für Reisekombinationen an. Fragen Sie unsere Experten. Sie helfen Ihnen, Ihre massgeschneiderten La Réunion-Ferien zu planen.
- Regenzeit: Januar-März bis 300 mm, 14 bis 16 Regentage
- Übergangszeit: April ca. 170 mm, 11 Regentage
- Trockene Winterzeit: Mai-November ca. 60 mm, 6 bis 9 Regentage
- Beginn Regenzeit: Dezember bis 160 mm, 12 Regentage
Es gelten die gleichen Einreisevorschriften wie für Frankreich. Bei Einreise über Drittstaaten ist eventuell ein Reisepass erforderlich. Landeswährung ist der Euro, Amtssprache ist Französisch. Umgangssprache und anerkannte Regionalsprache ist das Réunion-Kreolisch (Kréol). Auf der Homepage des Fremdenverkehrsamtes finden Sie viele Informationen auch auf Deutsch.
1640 erklärte Frankreich die Insel, die auf dem Seeweg nach Indien lag, als französischen Besitz. Die heutige Überseeregion hat ca. 830'000 Einwohner, davon leben in der Hauptstadt Saint-Denis 200'000. Die überwiegende Mehrheit sind römisch-katholische Christen, die übrigen Hindus, Muslime und Buddhisten.
Die beste Reisezeit für La Réunion erstreckt sich von Mai bis November. Im Prinzip kann man ganzjährig nach La Réunion reisen. Es gibt jedoch jahreszeitlich bedingte Unterschiede. Die Sommermonate von Mitte Dezember bis Ende März sind sonnig und warm. Man muss aber mit heftigen kurzen Regenfällen und Zyklonen rechnen. Die Winterzeit April bis Mitte Dezember bleibt meist trocken. Haupt-Badesaison ist von September bis Dezember. Es herrscht ein tropisches Klima mit feuchten Sommern, vor allem an der Ostküste. Die Westküste weist ein eher trockenes Steppenklima auf.
- Januar bis März: tagsüber 29/30 °C, nachts 23 °C, Wasser 27 °C
- April: tagsüber 28 °C, nachts 21 °C, Wasser 27 °C
- Mai bis November: tagsüber 25/27 °C, nachts 17/20 °C, Wasser 23/26 °C
- Dezember: tagsüber 29 °C, nachts 22 °C, Wasser 26 °C
Der Gipfel des 3'000 m hohen Piton des Neiges kann aber durchaus Temperaturen um den Gefrierpunkt erreichen.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach La Réunion. Üblich ist die Anreise über Paris, von wo aus mehrere Airlines direkt nach Saint-Denis fliegen, oder die Kombination mit Mauritius: Der Weiterflug von Mauritius nach La Réunion dauert weniger als eine Stunde und macht die beiden Inseln zum idealen Duo für eine Reise.
Die trockene Winterzeit von Mai bis November eignet sich am besten zum Wandern. Starten Sie Ihre Touren früh am Morgen: Die Sicht ist dann meist klar, während sich am Nachmittag häufig Wolken an den Berghängen stauen. Die Talkessel Mafate, Cilaos und Salazie sowie der Vulkan Piton de la Fournaise gehören zu den eindrücklichsten Zielen – mehr dazu finden Sie unter Aktivferien auf La Réunion.
Ein Mietwagen ist auf La Réunion sehr zu empfehlen: Das Strassennetz ist gut ausgebaut, gefahren wird wie in Frankreich rechts, und die schönsten Aussichtspunkte und Wanderausgangspunkte erreichen Sie am einfachsten mit dem eigenen Fahrzeug. Planen Sie für die kurvenreichen Bergstrassen genügend Fahrzeit ein. Beliebt sind auch unsere Mietwagenrundreisen, bei denen Route und Unterkünfte bereits organisiert sind.
La Réunion ist der Schweiz während der europäischen Winterzeit drei Stunden voraus, während der Sommerzeit zwei Stunden. Auf der Insel selbst gibt es keine Zeitumstellung. Der Jetlag hält sich damit in engen Grenzen.
Für die Highlights der Insel – Talkessel, Vulkanlandschaften und Küste – empfiehlt sich mindestens eine Woche. Wer La Réunion mit Badeferien auf Mauritius kombiniert, plant idealerweise zwei bis drei Wochen für die gesamte Reise ein.
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