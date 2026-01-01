Beste Reisezeit für La Réunion

Auf der Südhalbkugel verlaufen die Jahreszeiten entgegengesetzt zu unseren. Als beste Reisezeit gilt der kühlere und trockenere Südwinter von Mai bis November: Die Temperaturen an der Küste sind angenehm warm, die Sicht in den Bergen ist meist klar und die Wanderwege sind gut begehbar. Der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter; vor allem zwischen Januar und März können Zyklone auftreten. Die Ostküste ist ganzjährig deutlich niederschlagsreicher als die vom Passat abgeschirmte Westküste. In den Höhenlagen wird es abends kühl – warme Kleidung gehört deshalb auch in den Tropen ins Gepäck.

Einreise, Währung und Sprache

Als französisches Übersee-Département gehört La Réunion zur Europäischen Union. Schweizer Bürgerinnen und Bürger reisen für touristische Aufenthalte visumfrei mit gültigem Pass oder gültiger Identitätskarte ein. Bezahlt wird in Euro, Kreditkarten werden verbreitet akzeptiert. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie zudem Kreolisch; mit Englisch kommen Sie in Hotels weiter, ausserhalb sind einige Französischkenntnisse hilfreich. Die medizinische Versorgung entspricht französischem Standard, besondere Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit zwei bis drei Stunden.

Unterwegs auf der Insel

Es herrscht Rechtsverkehr, der Schweizer Führerausweis wird anerkannt und das Strassennetz ist gut ausgebaut – ideale Voraussetzungen für eine Mietwagenrundreise. Die Distanzen sind kurz, doch die kurvenreichen Bergstrassen in die Talkessel verlangen Zeit. Der Talkessel Mafate ist nicht mit dem Auto erreichbar, sondern nur zu Fuss oder per Helikopter – ein einzigartiges Wandergebiet. Baden empfiehlt sich in den durch Korallenriffe geschützten Lagunenabschnitten an der Westküste rund um Saint-Gilles; ausserhalb der Lagune ist Vorsicht geboten und die örtliche Beschilderung zu beachten.

Für wen sich La Réunion eignet

La Réunion ist das Ziel für Aktive und Naturliebhaber: Wandern, Canyoning, Gleitschirmfliegen und Vulkanbesichtigungen stehen im Vordergrund, weniger die klassischen Strandferien. Wer beides möchte, kombiniert die Insel mit dem nahen Mauritius – nur ein kurzer Flug trennt die beiden Inseln, sodass sich erlebnisreiche Tage auf La Réunion und Badeferien am Meer gut verbinden lassen. Die Flugzeit ab der Schweiz beträgt mit Umsteigen rund zwölf Stunden; ab Paris bestehen Direktflüge nach Saint-Denis.