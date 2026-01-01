LUX* Saint Gilles
Saint-Gilles
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer, Juniorsuiten und Familienzimmer liegen in 23 zweistöckigen Villen in einem grossen tropischen Garten, im schönen, kreolischen Stil erbaut. Hauptgebäude mit Boutiquen, Rezeption, Beauty Salon inkl. Massagemöglichkeiten, drei Restaurants, Poolbar, sehr grosser Süsswasserpool.
Zimmer
Geschmackvoll eingerichtete Superiorzimmer (34 m2) im Parterre mit Terrasse (z. T. mit Meersicht) mit Klimaanlage, Bad/Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Safe, Minibar. Deluxezimmer (36 m2) gleich ausgestattet wie die Superiorzimmer, jedoch etwas grösser, mit Meersicht und im 1. Stock gelegen. WiFi kostenfrei. Die Junior Suiten (46 m2) haben zusätzlich eine Sitzecke, zwei Terrassen oder Balkone. Family Suiten (68 m2) bestehen aus zwei Zimmern mit Verbindungstüre.
Unterhaltung
Livebands, Themenabende, Open-Air-Kino.
Gratis-Sport
Aquagym, Schnorcheln, Tennis (Bälle gegen Gebühr), Fitnessraum, Beachvolleyball, Tischtennis, Pétanque.
Sport gegen Gebühr
In St. Gilles und Umgebung: Golf, Tauchen, Jet Ski, Bootsfahrten, Hochseefischen, Windsurfen, Fahrräder, Power Plate und Fitnesskurse.
Kinder
Kinderclub «Play» für Kinder von 3 bis 11 Jahre (während der französischen Schulferien), Kinderpool und Kinderspielplatz.
ab CHF 144.– / pro Person
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