Die Zimmer, Juniorsuiten und Familienzimmer liegen in 23 zweistöckigen Villen in einem grossen tropischen Garten, im schönen, kreolischen Stil erbaut. Hauptgebäude mit Boutiquen, Rezeption, Beauty Salon inkl. Massagemöglichkeiten, drei Restaurants, Poolbar, sehr grosser Süsswasserpool.

Geschmackvoll eingerichtete Superiorzimmer (34 m2) im Parterre mit Terrasse (z. T. mit Meersicht) mit Klimaanlage, Bad/Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Safe, Minibar. Deluxezimmer (36 m2) gleich ausgestattet wie die Superiorzimmer, jedoch etwas grösser, mit Meersicht und im 1. Stock gelegen. WiFi kostenfrei. Die Junior Suiten (46 m2) haben zusätzlich eine Sitzecke, zwei Terrassen oder Balkone. Family Suiten (68 m2) bestehen aus zwei Zimmern mit Verbindungstüre.