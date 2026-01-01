La Réunion Reisen mit Kindern
Ferien für die ganze Familie
Was La Réunion für Familien auszeichnet
La Réunion gehört als Übersee-Departement zu Frankreich, was den Alltag vor Ort deutlich vereinfacht: Sie bezahlen in Euro, die medizinische Versorgung entspricht europäischem Standard, und die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Saison nur zwei bis drei Stunden – der Jetlag fällt damit praktisch weg. An der Westküste schützt ein Korallenriff eine flache, ruhige Lagune, etwa bei Saint-Gilles und L'Ermitage. Das warme, klare Wasser gleicht einem natürlichen Aquarium: Schon mit einer einfachen Taucherbrille entdecken Kinder bunte Fische, während die Eltern vom Strand aus alles im Blick behalten.
Wer schwarzen Vulkansand erleben möchte, wird bei Etang-Salé fündig. Die Einheimischen nennen Kinder liebevoll «Marmailles» und begegnen ihnen überall mit grosser Herzlichkeit.
Beste Reisezeit für Familienferien auf La Réunion
Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Als beste Reisezeit gilt der trockenere Inselwinter von etwa Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind angenehm, die Wanderwege im Landesinneren gut begehbar, und die Periode deckt sich praktischerweise mit den Schweizer Sommerferien. Der Inselsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter, mit tropischen Schauern und gelegentlichen Wirbelstürmen – Baden in der Lagune ist dank des ganzjährig warmen Meeres aber jederzeit möglich. In den Bergen kühlt es am Abend spürbar ab, eine warme Jacke gehört deshalb in jedes Gepäck.
Ausflüge, die Kindern Freude machen
Die Auswahl an familientauglichen Aktivitäten ist gross: Auf der Aufzuchtfarm für Schildkröten in Saint-Leu beobachten Kinder Meeresschildkröten aus nächster Nähe, im Krokodilpark von Etang-Salé geht es urzeitlich zu, und im Abenteuerwald bei Saint-Paul klettern kleine Entdecker durch die Baumwipfel. Im Hafen von Saint-Gilles unternehmen Kinder erste Segelversuche oder besuchen einen Schnuppertauchkurs. Wanderfamilien profitieren von den «Sentiers marmailles», speziell für Kinder angelegten Rundwegen, die sich in höchstens zwei Stunden bewältigen lassen.
Grössere Kinder beeindruckt der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde: Seine Mondlandschaft ist mit dem Auto und einem kurzen Fussmarsch gut erreichbar. Auch die drei Talkessel Salazie, Cilaos und Mafate, die zum UNESCO-Welterbe gehören, bieten Naturerlebnisse mit Wasserfällen und abgelegenen Bergdörfern.
Für wen sich La Réunion mit Kindern eignet
La Réunion passt zu Familien, die Natur und Aktivität mit Badetagen verbinden möchten. Reine Strandferien sind eher die Stärke der Nachbarinsel Mauritius, die sich per kurzem Flug ideal mit La Réunion kombinieren lässt. Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen: Gefahren wird rechts wie in der Schweiz, und die Distanzen auf der Insel bleiben überschaubar. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Paris.
Einen Überblick über weitere kinderfreundliche Ziele weltweit bietet unsere Seite Familienferien; für Badeferien mit Kindern lohnt sich ein Blick auf die Strandferien für Familien. Gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten ein Programm zusammen, das zum Alter Ihrer Kinder passt.
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Sandburgen bauen am Traumstrand
Vollendete Ferien für die Familie
Die traumhafte Insel eignet sich bestens, um von Jung und Alt entdeckt zu werden. Egal, ob Sie an schneeweissen Stränden Sandburgen bauen, das bergige Landesinnere erkunden oder einen aufregenden Märchenwald besuchen: Sie werden die Insel schon bald lieben und in Ihr Herz schliessen. Ihre La Réunion Familienferien sind weit weg von Europa. Dennoch können Sie hier mit Euro zahlen, weil die Insel politisch zu Frankreich gehört. Viele Hotels und Resorts auf La Réunion sind auf den Besuch von Familien mit Kindern vorbereitet und bieten abwechslungsreiche Programme für Ihren Nachwuchs.
Das „Aquarium“ wird zum Freizeiterlebnis
Die Bewohner der Insel beziehen Kinder automatisch in ihre Herzen ein. Sie sprechen von „Marmailles“, was „Kinder“ bedeutet. So entwickelt sich der Strand schnell zum Tummelplatz eben der „Marmailles“ in niedrigem Wasser, die mit Taucherbrille erstaunliche Entdeckungen machen werden. Hier tummeln sich bunte Fische, das Wasser ist warm und das Klima für alle angenehm. Fast wie ein „Aquarium“. Ausserdem sind die Eltern immer in der Nähe, auch wenn es eine Hängematte oder eine Liege in einem exotischen Garten ist.
Vielseitige Betätigungen für die ganze Familie
Es lohnt sich, La Réunion mit Kindern zu besuchen, denn die Freizeitmöglichkeiten sind nahezu unendlich. Beliebt ist die Aufzuchtfarm für Schildkröten von Saint-Leu. Oder statten Sie dem Krokodilpark in Etang-Salé einen Besuch ab. Sie können auch mit einem Elektrofahrzeug die Westküste der Insel erkunden oder dem Märchen- und Abenteuerwald von La Foret de l'Aventur von Saint-Paul einen Besuch abstatten. Ihre Kinder können sogar Tauchen lernen und an einem Schnupperkurs teilnehmen. Oder sie können im Hafen von Sait-Gilles auf kleinen Booten das Segeln erlernen.
Da sich La Réunion immer noch am besten erwandern lässt, gibt es hier die „Sentiers marmailles“. Diese Wanderwege wurden speziell für Familien mit Kindern geschaffen und lassen sich in höchstens zwei Stunden erwandern. Um den Piton Grand Anse benötigen Sie für eine Rundwanderung etwa eine Stunde. La Réunion Reisen werden für die ganze Familie zum einzigartigen Abenteuer. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.
Weitere familienfreundliche Reiseziele
La Réunion verbindet Bergwelt und Meer – eine Mischung, die Familien auch an vielen anderen Orten finden. Unsere Seite Familienferien bietet einen Überblick über kinderfreundliche Reiseziele weltweit, vom Indischen Ozean bis nach Übersee. Für reine Badeferien mit Kindern empfiehlt sich ein Blick auf die Strandferien für Familien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten schlagen Ihnen Unterkünfte und Routen vor, die zum Alter Ihrer Kinder passen, und beraten Sie gerne persönlich – von der Idee bis zum fertigen Programm.
Als beste Reisezeit gilt der trockenere Inselwinter von etwa Mai bis Oktober: angenehme Temperaturen, gut begehbare Wanderwege – und die Periode deckt sich mit den Schweizer Sommerferien. Der Inselsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter, mit tropischen Schauern und gelegentlichen Wirbelstürmen. Baden in der Lagune ist dank des ganzjährig warmen Meeres jederzeit möglich.
La Réunion passt zu Familien, die Natur und Aktivität mit Badetagen verbinden möchten – von kinderfreundlichen Lagunenstränden bis zu Vulkan- und Bergwanderungen. Für reine Strandferien ist die Nachbarinsel Mauritius die bessere Wahl; sie lässt sich per kurzem Flug ideal mit La Réunion kombinieren. Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen, gefahren wird rechts wie in der Schweiz.
La Réunion gehört als Übersee-Departement zu Frankreich: Sie bezahlen in Euro, die medizinische Versorgung entspricht europäischem Standard, und die Zeitverschiebung beträgt je nach Saison nur zwei bis drei Stunden – Jetlag fällt praktisch weg. Zudem gibt es keine gefährlichen Tiere oder exotischen Krankheiten. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Paris.
Beliebt sind die Schildkröten-Aufzuchtfarm in Saint-Leu, der Krokodilpark von Etang-Salé und der Abenteuerwald bei Saint-Paul. Im Hafen von Saint-Gilles gibt es erste Segelversuche und Schnuppertauchkurse. Die «Sentiers marmailles», speziell für Kinder angelegte Rundwege, sind in höchstens zwei Stunden geschafft; grössere Kinder beeindruckt der Vulkan Piton de la Fournaise.
An der Westküste schützt ein Korallenriff eine flache, ruhige Lagune, etwa bei Saint-Gilles und L'Ermitage. Das warme, klare Wasser gleicht einem natürlichen Aquarium: Schon mit einer einfachen Taucherbrille entdecken Kinder bunte Fische, während die Eltern vom Strand aus alles im Blick behalten. Schwarzen Vulkansand finden Familien bei Etang-Salé.
La Réunion eignet sich bereits für Ferien mit kleinen Kindern. Die riffgeschützte Lagune an der Westküste bei Saint-Gilles und L'Ermitage ist flach und ruhig, gefährliche Tiere oder exotische Krankheiten gibt es nicht, und die medizinische Versorgung entspricht europäischem Standard. Für längere Wanderungen im bergigen Landesinneren sind Schulkinder im Vorteil.
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Saison nur zwei bis drei Stunden: Während der Schweizer Sommerzeit sind es zwei, im Winter drei Stunden. Der Jetlag fällt damit praktisch weg – ein grosser Vorteil für Reisen mit Kindern, deren Schlafrhythmus kaum durcheinandergerät.
La Réunion gilt als malariafrei, und besondere Impfungen sind für die Einreise in der Regel nicht vorgeschrieben. Als französisches Übersee-Departement bietet die Insel eine medizinische Versorgung nach europäischem Standard. Für aktuelle Empfehlungen konsultieren Sie am besten frühzeitig Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
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