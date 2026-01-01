Was La Réunion für Familien auszeichnet

La Réunion gehört als Übersee-Departement zu Frankreich, was den Alltag vor Ort deutlich vereinfacht: Sie bezahlen in Euro, die medizinische Versorgung entspricht europäischem Standard, und die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Saison nur zwei bis drei Stunden – der Jetlag fällt damit praktisch weg. An der Westküste schützt ein Korallenriff eine flache, ruhige Lagune, etwa bei Saint-Gilles und L'Ermitage. Das warme, klare Wasser gleicht einem natürlichen Aquarium: Schon mit einer einfachen Taucherbrille entdecken Kinder bunte Fische, während die Eltern vom Strand aus alles im Blick behalten.

Wer schwarzen Vulkansand erleben möchte, wird bei Etang-Salé fündig. Die Einheimischen nennen Kinder liebevoll «Marmailles» und begegnen ihnen überall mit grosser Herzlichkeit.

Beste Reisezeit für Familienferien auf La Réunion

Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Als beste Reisezeit gilt der trockenere Inselwinter von etwa Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind angenehm, die Wanderwege im Landesinneren gut begehbar, und die Periode deckt sich praktischerweise mit den Schweizer Sommerferien. Der Inselsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter, mit tropischen Schauern und gelegentlichen Wirbelstürmen – Baden in der Lagune ist dank des ganzjährig warmen Meeres aber jederzeit möglich. In den Bergen kühlt es am Abend spürbar ab, eine warme Jacke gehört deshalb in jedes Gepäck.

Ausflüge, die Kindern Freude machen

Die Auswahl an familientauglichen Aktivitäten ist gross: Auf der Aufzuchtfarm für Schildkröten in Saint-Leu beobachten Kinder Meeresschildkröten aus nächster Nähe, im Krokodilpark von Etang-Salé geht es urzeitlich zu, und im Abenteuerwald bei Saint-Paul klettern kleine Entdecker durch die Baumwipfel. Im Hafen von Saint-Gilles unternehmen Kinder erste Segelversuche oder besuchen einen Schnuppertauchkurs. Wanderfamilien profitieren von den «Sentiers marmailles», speziell für Kinder angelegten Rundwegen, die sich in höchstens zwei Stunden bewältigen lassen.

Grössere Kinder beeindruckt der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde: Seine Mondlandschaft ist mit dem Auto und einem kurzen Fussmarsch gut erreichbar. Auch die drei Talkessel Salazie, Cilaos und Mafate, die zum UNESCO-Welterbe gehören, bieten Naturerlebnisse mit Wasserfällen und abgelegenen Bergdörfern.

Für wen sich La Réunion mit Kindern eignet

La Réunion passt zu Familien, die Natur und Aktivität mit Badetagen verbinden möchten. Reine Strandferien sind eher die Stärke der Nachbarinsel Mauritius, die sich per kurzem Flug ideal mit La Réunion kombinieren lässt. Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen: Gefahren wird rechts wie in der Schweiz, und die Distanzen auf der Insel bleiben überschaubar. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Paris.

Einen Überblick über weitere kinderfreundliche Ziele weltweit bietet unsere Seite Familienferien; für Badeferien mit Kindern lohnt sich ein Blick auf die Strandferien für Familien. Gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten ein Programm zusammen, das zum Alter Ihrer Kinder passt.