Mauritius Wellness Ferien
Traumstrände für entspannende Ferien
Spezialisten-Team
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Massagen, Yoga und vieles mehr
Ihr Wellnessaufenthalt auf Mauritius
Im Rahmen eines Mauritius Wellness Aufenthaltes werden viele Träume und Wünsche wahr. Die einzigartige Umgebung der ursprünglichen, naturnahen Inselwelt mit ihren verzaubernden weissen Sandstränden und den kristallklaren Wassern ist beflügelnder Garant für tiefstes Wohlbehagen. Untermauert wird diese anhaltende Stimmung durch die bemerkenswerte Freundlichkeit der Einheimischen und eine ausgewogene, hervorragende Spezialitäten-Küche, geprägt von Frische und viel Kreativität. Das komfortable, äusserst stilvolle Ambiente der Ferienunterkünfte lässt dabei keine Wünsche offen. Mauritius Wellness steht für individuelle Anwendungsgebiete, regenerierende Dampfbäder, grosszügige Saunalandschaften und belebende Whirlpools.
Ausserdem ist die exotische Inselwelt ein absoluter Hotspot für Wassersport aller Art. Beliebte Abwechslungen bieten sich auch beim Hiking oder während einer Partie Golf in einer grandiosen Umgebung.
Ein Feriendomizil der Luxusklasse befindet sich in Beau Champ an der Ostküste der Insel. Das „Four Seasons Resort at Anahita“ steht bei Wellness- und Fitnessliebhabern ganz hoch im Kurs. Der direkt angrenzende Golfclub ist ebenso ein Highlight wie die exponierte Lage der bestens ausgestatteten Ferienvillen und Suiten. Ein anderes Wellness- und Golfresort ist die gehobene 5-Sterne-Hotellerie des „Heritage Le Telfair“, welches im Kolonialstil errichtet wurde und im Süden bei Bel Ombre die Gäste mit viel Ruhe, Charme und traumhafter Strandlage begeistert.
Hohen Standards entsprechen auch die Unterkünfte „Hilton Mauritius Resort & Spa“ an der Westküste, „LUX*Belle Mare“ oder „LUX*Le Morne“, das „Maradiva Villa Resort & Spa“, die im Süden gelegene Anlage des „Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa“, die elegante Komfortanlage „Sugar Beach – A Sun Resort Mauritius“ und die familienfreundliche, moderne Herberge des „Tamassa“.
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
LUX* Le Morne
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
ab CHF 182.– / pro Person
Bel Ombre
Die 158 Suiten sind aufgeteilt auf 20 Villen mit jeweils 6 bis 8 Zimmern auf zwei Etagen, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Maradiva Villas Resort & Spa
ab CHF 794.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Luxuriöse elegante Villen mit privatem Pool, in Halbkreisen im grossen Garten angelegt, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Sugar Beach Mauritius
ab CHF 277.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3...
Hilton Mauritius Resort & Spa
ab CHF 239.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten liegen in dreistöckigen Hoteltrakten, welche im Halbkreis um eine schöne tropische Gartenanlage...
La Maison 20 Degrés Sud
ab CHF 246.– / pro Person
Grand Baie
Restaurant, zwei Bars, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich, Lounge, Bibliothek. Kostenloser Bootstransfer nach Grand...
Tamassa Bel Ombre
ab CHF 88.– / pro Person
Bel Ombre
Rezeption, Hauptrestaurant, Restaurant am Strand, Bar, Burger Truck, Lounge mit DJ, Bibliothek, Boutiquen,...
Beste Reisezeit
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