Mauritius Luxushotels vom Spezialisten
Ferien in Resorts der Superlative mit 6 Sternen
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
Constance Prince Maurice
ab CHF 339.– / pro Person
Poste de Flacq
Die Suiten und Villen befinden sich in ein- und zweistöckigen Gebäuden, welche auf beiden Seiten des Hauptgebäudes im...
The Oberoi Beach Resort Mauritius
ab CHF 461.– / pro Person
Pointe aux Piments
Das kleine, exklusive Resorthotel besteht aus freistehenden Villen (davon 18 mit privatem Pool, 4,5 x 8 m gross) und...
Royal Palm Beachcomber Luxury
ab CHF 477.– / pro Person
Grand Baie
Die Suiten liegen entlang des feinsandigen Sandstrandes in einer herrlichen Gartenanlage. Grosszügige Rezeption,...
One&Only Le Saint Géran
ab CHF 488.– / pro Person
Poste de Flacq
Das Hotel liegt auf einer privaten Halbinsel, inmitten eines wunderschönen Gartens mit tausenden von Kokospalmen,...
The Residence Mauritius
ab CHF 342.– / pro Person
Belle Mare
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel des dreistöckigen Hautptgebäudes, grosse Rezeption, Boutiquen,...
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 226.– / pro Person
Trou aux Biches
Gebaut im Stil eines Dorfes bietet das Hotel eine Reihe an Einrichtungen. Verschiedene Suiten und Villen, mehrere...
Shangri-La Le Touessrok Mauritius
ab CHF 428.– / pro Person
Trou d'Eau Douce
96 Zimmer und Suiten liegen auf der Insel Frangipani mit kleinen Badebuchten. Diese sind durch eine prachtvolle...
Maradiva Villas Resort & Spa
ab CHF 794.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Luxuriöse elegante Villen mit privatem Pool, in Halbkreisen im grossen Garten angelegt, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Was Luxushotels auf Mauritius auszeichnet
In dieser Kategorie beraten wir Sie zu Resorts ab fünf Sternen – und damit zu Häusern, die weit mehr bieten als eine schöne Lage am Meer. Typisch sind grosszügige Suiten und private Villen, häufig mit eigenem Pool, dazu ein Butler-Service, der vom Kofferauspacken bis zur Tischreservation diskret alles organisiert. Kulinarisch erwarten Sie meist mehrere Gourmet-Restaurants im Haus, von kreolischer Küche bis zu internationalen Spezialitäten. Und wer Golf spielt, findet bei vielen Luxusresorts gepflegte Plätze in unmittelbarer Nähe.
Orientierung: Le Morne, Belle Mare, Turtle Bay
Drei Standorte tauchen bei Luxusferien auf Mauritius immer wieder auf. Le Morne an der Südwestspitze begeistert mit der dramatischen Kulisse des gleichnamigen Berges, langen Stränden und einer weiten Lagune – eine der eindrücklichsten Adressen der Insel. An der Ostküste reiht sich rund um Belle Mare ein weisser Sandstrand an den nächsten; hier sorgt der Passat für eine stete Brise, die viele Gäste an warmen Tagen als angenehm empfinden. Turtle Bay schliesslich liegt an der geschützten Nordwestküste: ruhiges Wasser, stille Buchten und kurze Wege zu den Ausflugszielen im Norden der Insel.
Für wen sich ein Luxusresort lohnt
An erster Stelle stehen Hochzeitsreisende: Kaum eine Destination ist für Flitterwochen so beliebt wie Mauritius, und genau hier spielen die Luxusresorts ihre Stärken aus – viel Privatsphäre, Candle-Light-Dinner am Strand, erholsame Stunden im Spa. Ebenso gut aufgehoben sind Paare, die erstklassige Badeferien mit aufmerksamem Service verbinden möchten, Geniesserinnen und Geniesser mit hohen kulinarischen Ansprüchen sowie Golferinnen und Golfer, die morgens auf dem Platz stehen und nachmittags am Strand entspannen wollen.
Beste Reisezeit für Ihre Luxusferien
Mauritius ist ganzjährig eine Reise wert; als beste Monate gelten Mai bis Dezember. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit schwülerem, regenreicherem Wetter. Für die Standortwahl lohnt zudem ein Blick auf den Wind: Die Ostküste um Belle Mare ist durch den Passat spürbar windiger, die Westseite der Insel liegt geschützter. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.
So finden Sie mit uns das passende Haus
Villa mit eigenem Pool oder Suite im Haupthaus, à la carte im Gourmet-Restaurant oder Halbpension, Golf vor der Tür oder maximale Abgeschiedenheit: Unsere Spezialistinnen und Spezialisten klären zuerst, worauf es Ihnen ankommt, und empfehlen dann Standort und Resort, die wirklich dazu passen. Auf Wunsch organisieren wir Ihre komplette Mauritius-Reise mit Flug, Privattransfer und besonderen Momenten – vom Empfang in der Villa bis zum Dinner unter dem Sternenhimmel.
Luxusresorts auf Mauritius
Suchen Sie Mauritius Luxushotels für Hochzeitsreisen und möchten Sie dort Ihren Honeymoon verbringen? Dann sind sie genau richtig, denn die Trauminsel lässt Ihre Wünsche für die Flitterwochen in Erfüllung gehen. Träumen Sie von einem Candle Light Dinner am Strand und sehnen Sie sich nach erholsamen Massagen im Spa? Dann fragen Sie unsere Spezialisten, die sie persönlich und kompetent beraten. Sie stellen Ihnen eine zu Ihren Wünschen passende Honeymoon Reise auf Mauritius zusammen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
In unserer Beratung umfasst die Kategorie Luxus Häuser ab fünf Sternen und mehr. Sie erkennen diese Resorts an grosszügigen Suiten und Villen, Butler-Service, mehreren Gourmet-Restaurants und einem hohen Mass an Privatsphäre. Viele Anlagen bieten zudem Golfmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Zu den bekanntesten Adressen zählen Le Morne an der Südwestspitze, Belle Mare an der Ostküste und Turtle Bay im Nordwesten der Insel. Jede Region hat ihren eigenen Charakter: Le Morne punktet mit spektakulärer Bergkulisse, Belle Mare mit langen weissen Stränden, Turtle Bay mit geschützten, ruhigen Buchten. Welcher Standort passt, hängt von Ihren Prioritäten ab – wir beraten Sie gerne persönlich.
Ja – Mauritius gehört zu den beliebtesten Zielen für Hochzeitsreisen, und die Luxusresorts sind darauf bestens eingestellt. Privatsphäre, Candle-Light-Dinner am Strand und erholsame Spa-Behandlungen machen die Flitterwochen hier besonders. Unsere Spezialisten stellen Ihnen eine Honeymoon-Reise zusammen, die zu Ihren Wünschen passt.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember. Von Januar bis März ist auf Mauritius Zyklonsaison mit feuchterem Wetter. Beachten Sie zudem den Passat: Die Ostküste um Belle Mare ist windiger, die Westküste liegt geschützt – das kann die Wahl des Resorts beeinflussen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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