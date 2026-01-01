Was Luxushotels auf Mauritius auszeichnet

In dieser Kategorie beraten wir Sie zu Resorts ab fünf Sternen – und damit zu Häusern, die weit mehr bieten als eine schöne Lage am Meer. Typisch sind grosszügige Suiten und private Villen, häufig mit eigenem Pool, dazu ein Butler-Service, der vom Kofferauspacken bis zur Tischreservation diskret alles organisiert. Kulinarisch erwarten Sie meist mehrere Gourmet-Restaurants im Haus, von kreolischer Küche bis zu internationalen Spezialitäten. Und wer Golf spielt, findet bei vielen Luxusresorts gepflegte Plätze in unmittelbarer Nähe.

Orientierung: Le Morne, Belle Mare, Turtle Bay

Drei Standorte tauchen bei Luxusferien auf Mauritius immer wieder auf. Le Morne an der Südwestspitze begeistert mit der dramatischen Kulisse des gleichnamigen Berges, langen Stränden und einer weiten Lagune – eine der eindrücklichsten Adressen der Insel. An der Ostküste reiht sich rund um Belle Mare ein weisser Sandstrand an den nächsten; hier sorgt der Passat für eine stete Brise, die viele Gäste an warmen Tagen als angenehm empfinden. Turtle Bay schliesslich liegt an der geschützten Nordwestküste: ruhiges Wasser, stille Buchten und kurze Wege zu den Ausflugszielen im Norden der Insel.

Für wen sich ein Luxusresort lohnt

An erster Stelle stehen Hochzeitsreisende: Kaum eine Destination ist für Flitterwochen so beliebt wie Mauritius, und genau hier spielen die Luxusresorts ihre Stärken aus – viel Privatsphäre, Candle-Light-Dinner am Strand, erholsame Stunden im Spa. Ebenso gut aufgehoben sind Paare, die erstklassige Badeferien mit aufmerksamem Service verbinden möchten, Geniesserinnen und Geniesser mit hohen kulinarischen Ansprüchen sowie Golferinnen und Golfer, die morgens auf dem Platz stehen und nachmittags am Strand entspannen wollen.

Beste Reisezeit für Ihre Luxusferien

Mauritius ist ganzjährig eine Reise wert; als beste Monate gelten Mai bis Dezember. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit schwülerem, regenreicherem Wetter. Für die Standortwahl lohnt zudem ein Blick auf den Wind: Die Ostküste um Belle Mare ist durch den Passat spürbar windiger, die Westseite der Insel liegt geschützter. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

So finden Sie mit uns das passende Haus

Villa mit eigenem Pool oder Suite im Haupthaus, à la carte im Gourmet-Restaurant oder Halbpension, Golf vor der Tür oder maximale Abgeschiedenheit: Unsere Spezialistinnen und Spezialisten klären zuerst, worauf es Ihnen ankommt, und empfehlen dann Standort und Resort, die wirklich dazu passen. Auf Wunsch organisieren wir Ihre komplette Mauritius-Reise mit Flug, Privattransfer und besonderen Momenten – vom Empfang in der Villa bis zum Dinner unter dem Sternenhimmel.