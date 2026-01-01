Insel der Kontraste: Lagune, Cirques und Vulkan auf engem Raum

La Réunion vereint auf kleiner Fläche, wofür sonst mehrere Reiseziele nötig wären. An der Westküste zwischen Saint-Gilles-les-Bains und Saint-Leu schützt ein Korallenriff eine ruhige Lagune, die zum Baden und Schnorcheln einlädt. Nur eine kurze Fahrt landeinwärts beginnt das Hochgebirge: Der Piton des Neiges, mit rund 3000 Metern der höchste Gipfel im Indischen Ozean, überragt die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate.

Diese Cirques gehören zusammen mit dem aktiven Vulkan Piton de la Fournaise zum UNESCO-Welterbe; Mafate ist bis heute nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar. Für Ihre Hochzeitsreise heisst das: am Morgen eine Wanderung durch Bergdörfer und Nebelwald, am Nachmittag Lagune und Strand.

Beste Reisezeit für Hochzeitsreisen auf La Réunion

Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Die trockenere, kühlere Periode von etwa Mai bis November gilt als beste Reisezeit: angenehme Temperaturen an der Küste, klare Sicht in den Bergen und gute Bedingungen für Wanderungen. Der Sommer von Dezember bis April ist heiss und feucht; in dieser Zeit können tropische Wirbelstürme auftreten. Die dem Passat zugewandte Ostseite ist ganzjährig regenreicher und entsprechend üppig grün, während die Badeorte der Westküste im Windschatten liegen und deutlich mehr Sonnenstunden erhalten.

Praktische Hinweise für Ihre Flitterwochen

Als Teil Frankreichs bietet La Réunion europäische Infrastruktur, eine zuverlässige medizinische Versorgung und den Euro als Währung. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie daneben Kreolisch. Der Zeitunterschied zur Schweiz beträgt je nach Saison lediglich zwei bis drei Stunden, sodass kaum Jetlag entsteht. Kulinarisch verbinden sich französische und kreolische Einflüsse: würzige Carri-Gerichte, fangfrischer Fisch, Bourbon-Vanille und Rum aus einheimischem Zuckerrohr prägen die Küche.

Wer die Bergwelt mit klassischen Badeferien verbinden möchte, hängt einige Tage auf der Schwesterinsel Mauritius an – der Flug dauert knapp eine Stunde, und beide Inseln lassen sich problemlos in einem Arrangement kombinieren.

Für wen La Réunion Hochzeitsferien passen

La Réunion eignet sich für Paare, die in den Flitterwochen mehr erleben möchten als den Liegestuhl: Wanderungen in den Cirques, ein Helikopterflug über die Vulkanlandschaft, die Wasserfälle von Langevin oder eine Fahrt entlang der wilden Südküste füllen die Tage, während Lagune und Spa für Erholung sorgen. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, ist auf Mauritius besser aufgehoben – auf La Réunion steht die Natur im Mittelpunkt. Unsere Spezialisten stellen Route, Unterkünfte und Mietwagen individuell für Sie zusammen – ob als Inselrundreise oder als aktiver Auftakt vor entspannten Badetagen am Meer.