La Réunion Hochzeitsferien
Zeit zu zweit im Paradies
Insel der Kontraste: Lagune, Cirques und Vulkan auf engem Raum
La Réunion vereint auf kleiner Fläche, wofür sonst mehrere Reiseziele nötig wären. An der Westküste zwischen Saint-Gilles-les-Bains und Saint-Leu schützt ein Korallenriff eine ruhige Lagune, die zum Baden und Schnorcheln einlädt. Nur eine kurze Fahrt landeinwärts beginnt das Hochgebirge: Der Piton des Neiges, mit rund 3000 Metern der höchste Gipfel im Indischen Ozean, überragt die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate.
Diese Cirques gehören zusammen mit dem aktiven Vulkan Piton de la Fournaise zum UNESCO-Welterbe; Mafate ist bis heute nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar. Für Ihre Hochzeitsreise heisst das: am Morgen eine Wanderung durch Bergdörfer und Nebelwald, am Nachmittag Lagune und Strand.
Beste Reisezeit für Hochzeitsreisen auf La Réunion
Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Die trockenere, kühlere Periode von etwa Mai bis November gilt als beste Reisezeit: angenehme Temperaturen an der Küste, klare Sicht in den Bergen und gute Bedingungen für Wanderungen. Der Sommer von Dezember bis April ist heiss und feucht; in dieser Zeit können tropische Wirbelstürme auftreten. Die dem Passat zugewandte Ostseite ist ganzjährig regenreicher und entsprechend üppig grün, während die Badeorte der Westküste im Windschatten liegen und deutlich mehr Sonnenstunden erhalten.
Praktische Hinweise für Ihre Flitterwochen
Als Teil Frankreichs bietet La Réunion europäische Infrastruktur, eine zuverlässige medizinische Versorgung und den Euro als Währung. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie daneben Kreolisch. Der Zeitunterschied zur Schweiz beträgt je nach Saison lediglich zwei bis drei Stunden, sodass kaum Jetlag entsteht. Kulinarisch verbinden sich französische und kreolische Einflüsse: würzige Carri-Gerichte, fangfrischer Fisch, Bourbon-Vanille und Rum aus einheimischem Zuckerrohr prägen die Küche.
Wer die Bergwelt mit klassischen Badeferien verbinden möchte, hängt einige Tage auf der Schwesterinsel Mauritius an – der Flug dauert knapp eine Stunde, und beide Inseln lassen sich problemlos in einem Arrangement kombinieren.
Für wen La Réunion Hochzeitsferien passen
La Réunion eignet sich für Paare, die in den Flitterwochen mehr erleben möchten als den Liegestuhl: Wanderungen in den Cirques, ein Helikopterflug über die Vulkanlandschaft, die Wasserfälle von Langevin oder eine Fahrt entlang der wilden Südküste füllen die Tage, während Lagune und Spa für Erholung sorgen. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, ist auf Mauritius besser aufgehoben – auf La Réunion steht die Natur im Mittelpunkt. Unsere Spezialisten stellen Route, Unterkünfte und Mietwagen individuell für Sie zusammen – ob als Inselrundreise oder als aktiver Auftakt vor entspannten Badetagen am Meer.
La Réunion - romantisch und abenteuerlich
La Réunion Flitterwochen vom Feinsten
Checken Sie in einem der komfortablen Resorts der Insel ein und verbringen Sie dort die schönsten Tage. Geniessen Sie lange Spaziergänge am weissen Sandstrand nach einer Wanderung durch die Natur oder nach dem Sport. Erleben Sie danach abends einen traumhaften Sonnenuntergang zu zweit.
Besondere Honeymoon Reisen
Erholen Sie sich im hoteleigenen Spa, geniessen Sie einen Drink am Pool oder lassen Sie sich von erfahrenem Personal massieren. Verbinden Sie Ihre Hochzeitsreise mit einem Besuch auf der Schwesterinsel Mauritius.
Einfach raffinierte Abenteuer
Die Insel La Réunion bietet Ihnen aber nicht nur Baden und Entspannung. Sie können auch eine Trekking Tour auf den Vulkan Piton de la Fournaise machen. Der Vulkanismus hat auf dem Eiland eine fruchtbare Natur hervorgebracht und eine ebenso vielfältige Unterwasserwelt geschaffen. Lassen Sie sich doch von einem erfahrenen Guide Wissenswertes über Geschichte und Entstehung der Insel erzählen.
Höhepunkte einer Abenteuerinsel
Ein Highlight sind die Wasserfälle von Langevin. Ebenso faszinierend ist die Bergwelt im Innern der Insel. Ihre Flitterwochen sind als Badeferien, aber auch als Erlebnisurlaub möglich und können ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Geniessen Sie ruhige Stunden zu zweit an den zahlreichen feinsandigen Stränden oder verbinden Sie Ihre Ferien auf La Réunion mit einem Mauritius Honeymoon. Beide Schwesterinseln ergänzen sich hervorragend und lassen sich perfekt in einem Arrangement verbinden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.
LUX* Saint Gilles
ab CHF 144.– / pro Person
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Die Zimmer, Juniorsuiten und Familienzimmer liegen in 23 zweistöckigen Villen in einem grossen tropischen Garten, im...
Die trockenere, kühlere Periode von etwa Mai bis November gilt als beste Reisezeit: angenehme Temperaturen an der Küste, klare Sicht in den Bergen und gute Wanderbedingungen. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht, mit möglichen tropischen Wirbelstürmen. Die Westküste liegt im Windschatten und erhält deutlich mehr Sonnenstunden als die regenreichere Ostseite.
La Réunion passt zu Paaren, die in den Flitterwochen mehr erleben möchten als den Liegestuhl: Wanderungen in den Cirques, ein Helikopterflug über die Vulkanlandschaft oder die Wasserfälle von Langevin füllen die Tage, während Lagune und Spa für Erholung sorgen. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, ist auf der Schwesterinsel Mauritius besser aufgehoben.
Ja, die beiden Schwesterinseln ergänzen sich hervorragend und lassen sich problemlos in einem Arrangement verbinden. Der Flug zwischen La Réunion und Mauritius dauert knapp eine Stunde. Beliebt ist ein aktiver Auftakt mit Wanderungen und Vulkanlandschaft auf La Réunion, gefolgt von entspannten Badetagen auf Mauritius.
Als französisches Überseedepartement ist La Réunion Teil Frankreichs: Bezahlt wird mit dem Euro, Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie daneben Kreolisch. Die Insel bietet europäische Infrastruktur und eine zuverlässige medizinische Versorgung. Der Zeitunterschied zur Schweiz beträgt je nach Saison nur zwei bis drei Stunden, sodass kaum Jetlag entsteht.
La Réunion vereint auf kleiner Fläche Lagune, Hochgebirge und aktiven Vulkan: Baden und Schnorcheln am Korallenriff der Westküste, Wanderungen in den UNESCO-Welterbe-Cirques Cilaos, Salazie und Mafate, eine Trekkingtour auf den Piton de la Fournaise oder die Wasserfälle von Langevin. So sind am Morgen Bergdörfer und am Nachmittag Strand möglich.
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