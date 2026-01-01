Beschreibung

Einleitung Die unterschiedlichen Zimmer und Suiten liegen eingebettet im grossen tropischen Garten, ein Hauptrestaurant, zwei à la carte Restaurants sorgen für kulinarische Genüsse und eine Strandbar. Hauptgebäude mit Rezeption, Pool- und Sportsbar, Nachtclub Shakers, zwei grosse Pools, Spa- und Wellnessbereich, WiFi kostenfrei.

Angebot Das wunderschön angelegte GLOW by Sunlife Spa mit insgesamt vier Behandlungsräumen und einem romantischen Aussenpavillon bietet verschiedene Massagen und Anwendungen, Sauna, Jacuzzi und Dampfbad.

Zimmer Superior Garden Zimmer (30 m2) und Superior Sea-Facing Zimmer (30 m2) mit französischem Balkon mit Blick in den Garten oder seitlicher Meersicht, Deluxe Sea-Facing Zimmer (42 m2), Balkon oder Terrasse im Parterre, ersten oder zweiten Stock mit Blick in Richtung Meer. Alle Zimmer mit LCD-Flatscreen-TV, Safe, WiFi kostenfrei, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön. Deluxe Suiten (72 m2) mit schönem Blick über das Meer, zwei Zimmern, einem Balkon oder Terrasse, Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC. Die Ambre Suiten (80 m2) mit getrenntem Wohn-/Schlafbereich liegen im 1. Stock.

Gratis-Sport Fitnesscenter, Beach-Tennis, Beach-Fussball, zwei Tennisplätze (mit Flutlicht, Bälle sind kostenpflichtig), Windsurfen, Glasbodenboot, Schnorcheln, Kajak, Beachvolleyball, Boccia, Tischtennis. Ab Kat. Superior Sea-Facing gratis Golf auf dem 18-Loch-Championship Golfplatz der Ile aux Cerfs (gratis Shuttle-Transfer ab/bis Ambre, Golf Cart obligatorisch ca. Euro 30,- pro Person/Runde).