Mit Ferien auf Mauritius werden weisse Strände, sauberes Wasser und exklusive Hotels verbunden. Doch es gibt noch mehr, zum Beispiel Märkte, Museen, Restaurants, Cafés sowie Kirchen und Tempel. Zu Mauritius gehören auch traumhafte Naturlandschaften, Gärten und Parks. Vor allem aber leben hier liebenswerte Menschen, die Sie herzlich empfangen. Wer auf Mauritius Ferien macht, sollte nicht nur Tagesausflüge einplanen, sondern kann seinen Aufenthalt sogar in verschiedenen Resorts erleben. So wird die Vielfältigkeit der Insel erfahrbar.

Überall werden Sie aber ein konstant mildes Klima mit angenehmen Luft- und Wassertemperaturen finden. Informieren Sie sich durch die nachstehenden Länderinfos. Unsere Spezialisten stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.