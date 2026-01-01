Mauritius Reiseinformationen
Reisetipps für Ferien auf Mauritius
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Schweizer Edelweiss Air fliegt Mauritius jeweils dienstags und freitags direkt ab Zürich an. Die Rückflüge sind mittwochs und samstags bei einer Flugzeit von etwa elf Stunden. Ebenso ist es möglich, mit Emirates täglich von Zürich mit einem Zwischenstopp in Dubai zu fliegen. Der Rückflug ist ebenfalls täglich.
Bürger aus der Schweiz benötigen einen Pass, der noch wenigstens sechs Monate über das Ausreisedatum gültig ist.
Ihren Mauritius Urlaub können Sie mit anderen Destinationen verknüpfen. Erleben Sie zum Beispiel Dubai, bevor Sie anschliessend nach Mauritius weiterfliegen. Die häufigste Kombination besteht mit der Nachbarinsel La Réunion. Möglich sind auch Verknüpfungen mit Madagaskar, einer Safari durch Kenia oder einer Reise nach Tansania. Möchten Sie ein weiteres Inselparadies erleben, dann denken Sie über eine Verbindung mit den Seychellen nach. Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll wegen einer Zusammenstellung Ihrer Reise an Ihre Spezialisten.
Die meisten Einwohner von Mauritius leben vom Tourismus. Dennoch blieben Traditionen und Religionen bewahrt und werden noch heute von den Einheimischen zelebriert. Sowohl Portugiesen als auch Holländer, Franzosen und zuletzt die Engländer hinterliessen auf der Insel ihre Spuren. Die Bevölkerung ist multikulturell geprägt und lebt friedlich miteinander. Gäste dürfen bei Ferien auf Mauritius diese Vielfalt erleben und ihre Lebensfreude geniessen.
Mauritius hat bei etwa 1,2 Millionen Einwohnern eine Fläche von 1.860 Quadratkilometern. Die Insel ist seit 1968 von Grossbritannien unabhängig, aber Mitglied des Commonwealth. Staatsform ist eine parlamentarische Republik. Die Hauptstadt ist Port Louis mit etwa 170'000 Einwohnern.
Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA liefert aktuelle Lageberichte, Empfehlungen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie sich auf der EDA-Seite für Mauritius oder fragen Sie unsere Spezialisten.
Am angenehmsten ist es von Mai bis Juni und von September bis Oktober: warm, trocken und mit Temperaturen um 24 bis 27 Grad. Von November bis April ist es schwüler und regenreicher. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.
50 Prozent der Bevölkerung sind Hindus, etwa 30 Prozent sind Christen und etwa 15 Prozent sind Muslime. Daneben existiert noch eine kleine Minderheit von Buddhisten.
Offizielle Landessprache ist Englisch. Daneben wird auch Französisch oder Kreolisch gesprochen.
Währung ist die Mauritius-Rupie (MUR). Daneben akzeptieren nahezu alle Hotels Kreditkarten.
Der Zeitunterschied zur Schweiz liegt während der Sommerzeit bei etwa zwei bis drei Stunden.
Die Zyklonsaison im südwestlichen Indischen Ozean dauert offiziell von November bis April. Mauritius wird nur selten direkt von einem Wirbelsturm getroffen, in dieser Zeit muss aber vereinzelt mit kräftigem Wind und ergiebigem Regen gerechnet werden. Die Wetterdienste warnen frühzeitig, und die Hotels auf der Insel sind gut auf solche Situationen vorbereitet. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, wählt die Monate Mai bis Oktober für seine Mauritius-Ferien.
Der Südostpassat prägt das Wetter auf Mauritius: An der Ostküste weht vor allem von Juni bis September ein frischer Wind – ideal für alle, die es gerne luftig mögen oder Wassersport betreiben. Der Norden und Westen liegen im Windschatten der Berge; hier ist das Meer meist ruhiger und die Sonnenstunden sind zahlreicher, was diese Küsten besonders für Badeferien beliebt macht. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passende Region für Ihre Reisezeit.
Für reine Badeferien haben sich zehn bis vierzehn Nächte bewährt: So bleibt neben Strand und Pool genügend Zeit für Ausflüge ins Inselinnere, zu den Märkten oder für einen Bootsausflug. Wer Mauritius mit La Réunion, den Seychellen oder einer Safari in Afrika kombinieren möchte, plant besser zwei bis drei Wochen ein.
Für die Hochsaison über Weihnachten und Neujahr sowie für die Schulferien empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus – beliebte Zimmerkategorien und die Direktflüge ab Zürich sind dann früh ausgebucht. In der Nebensaison sind Sie flexibler und profitieren oft von attraktiven Angeboten. Unsere Mauritius-Spezialisten beraten Sie gerne zum passenden Zeitpunkt.
Ja, auf Mauritius wird links gefahren – ein Erbe der britischen Kolonialzeit. Ein Mietwagen eignet sich gut, um die Insel auf eigene Faust zu erkunden; wer nicht selbst fahren möchte, ist mit Taxis oder organisierten Ausflügen ebenfalls bequem unterwegs.
Beste Reisezeit im Detail
Vertiefte Informationen zur Wetterplanung finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Mauritius: mit Klimatabelle, Saisonüberblick vom Südsommer bis zum Südwinter und Tipps, welche Monate sich für Badeferien, Golf oder Wassersport besonders eignen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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