Lage und Anfahrt: die berühmte Kehrenstrasse

Cilaos liegt mitten auf La Réunion, einem französischen Übersee-Departement im Indischen Ozean, in dem Sie mit Euro bezahlen. Der einzige Strassenzugang führt von der Südküste in unzähligen engen Kehren durch Schluchten und an steilen Felswänden vorbei hinauf in den Talkessel. Die Fahrt ist ein Erlebnis für sich – planen Sie genügend Zeit und Fotostopps ein und fahren Sie bei Tageslicht. Am flexibelsten sind Sie mit dem eigenen Fahrzeug: Unsere Mietwagenrundreisen auf La Réunion lassen sich ideal mit ein bis zwei Nächten in Cilaos kombinieren.

Das Bergdorf: Linsen, Stickerei und kreolische Gelassenheit

Auf gut tausend Metern Höhe präsentiert sich Cilaos als lebendiges Bergdorf mit kreolischen Häusern, kleinen Gassen und einem spürbar kühleren Klima als an der Küste. Berühmt ist das Dorf für zwei Traditionen: den Anbau von Linsen auf terrassierten Feldern rund um den Ort und die kunstvolle Stickerei, die hier seit Generationen gepflegt wird. Beides erleben Sie hautnah – in kleinen Läden, bei lokalen Produzenten und in den Ateliers der Stickerinnen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Bummel: Das Dorftempo ist angenehm entschleunigt.

Wandern und Piton des Neiges

Kaum ein Ort auf La Réunion eignet sich besser als Basis für Wanderungen. Direkt vom Dorf starten Wege zu Wasserfällen, Aussichtspunkten und in den benachbarten Talkessel. Das grosse Ziel ist der Piton des Neiges: Mit rund dreitausend Metern ist er der höchste Gipfel des Indischen Ozeans. Die Besteigung erfolgt meist in zwei Tagen mit Übernachtung in einer Berghütte, damit Sie den Sonnenaufgang über der Insel erleben. Wenn Sie Ihre Reise ganz dem Wandern widmen möchten, finden Sie Inspiration bei unseren Aktivferien auf La Réunion.

Thermen und Genuss

Cilaos ist seit jeher für seine Thermalquellen bekannt. Im örtlichen Thermalbad entspannen Sie nach einer Wanderung bei Bädern und Anwendungen – die Kurtradition gehört zum Dorf wie die Berge ringsum. Kulinarisch führt kein Weg an den Linsen vorbei: Sie werden in vielen Varianten serviert und gelten als Spezialität des Talkessels. Dazu passt die herzhafte kreolische Küche, die auf der ganzen Insel französische, indische und afrikanische Einflüsse vereint.

Beste Reisezeit für Cilaos

Die angenehmste Zeit für Cilaos ist der Südwinter von Mai bis November: Die Luft ist trocken, die Sicht meist klar und die Temperaturen sind angenehm – im Bergdorf spürbar kühler als an der Küste, abends durchaus frisch. Packen Sie deshalb eine warme Schicht ein. In der Zyklonsaison von Dezember bis März kann es kräftig regnen, und die Bergstrasse ist dann gelegentlich beeinträchtigt. Generell gilt in den Bergen: früh starten, denn am Vormittag ist die Sicht am besten.

Für wen sich Cilaos lohnt

Cilaos gehört auf das Programm aller, die La Réunion nicht nur vom Strand aus erleben möchten: Wanderinnen und Wanderer, Geniesser, Fotografen und alle, die das kühlere Bergklima als Abwechslung zur tropischen Küste schätzen. Ideal sind zwei bis drei Nächte im Rahmen einer Inselrundreise – etwa zwischen der trockeneren Westküste und dem regenreichen, üppig grünen Osten. Einen Überblick über die ganze Insel mit allen Regionen und Reiseideen finden Sie auf unserer Seite zu La Réunion. Gerne kombinieren unsere Spezialisten Ihren Aufenthalt in Cilaos auch mit Badeferien auf Mauritius.