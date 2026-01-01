Worauf es bei der Hotelwahl auf Mauritius ankommt

Mauritius ist fast vollständig von einem Korallenriff umgeben. Die Lagune vor dem Hotel bestimmt deshalb massgeblich, wie sich Ihre Ferien anfühlen: ruhiges, flaches Wasser zum Schwimmen und Schnorcheln oder offenere Abschnitte mit mehr Wind für Wassersport. Dazu kommen Kriterien wie die Grösse der Anlage, der Strandabschnitt und die Frage, ob Sie ein familiäres Haus oder ein grosszügiges Resort mit mehreren Restaurants bevorzugen. Wer diese Punkte vor der Buchung klärt, findet fast automatisch das passende Hotel.

Regionen: Wo welches Hotel liegt

Der Norden rund um Grand Baie ist der lebhafteste Teil der Insel – ideal, wenn Sie abends ausgehen, Restaurants ausprobieren und flexibel bleiben möchten. Der Westen um Flic en Flac liegt geschützt und ist für seine Sonnenuntergänge bekannt – klassisches Terrain für Strandferien. Der Osten um Belle Mare punktet mit seinen Stränden, spürt den Passatwind aber stärker. Der Süden rund um Le Morne schliesslich verbindet Hotels mit der eindrücklichen UNESCO-Kulisse des Berges – ruhiger, naturnaher und windbegünstigt, darum auch bei Wassersportlern beliebt.

Kategorien: von Mittelklasse bis Luxusresort

Neben der Region hilft die Kategorie bei der Orientierung. Gepflegte Mittelklassehotels eignen sich für alle, die unkomplizierte Badeferien mit guter Strandlage suchen. Luxusresorts bieten mehr Platz, Service, Spa und Gastronomie und sind traditionell die erste Wahl für Hochzeitsreisende. Entscheidend ist dabei nicht die höchste Kategorie, sondern die passende: Ein charmantes Haus in der richtigen Lage macht Ihre Ferien oft schöner als reine Ausstattungslisten.

Reisezeit bei der Hotelwahl mitdenken

Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember; von Januar bis März ist Zyklonsaison. Da die Ostküste dem Passat stärker ausgesetzt ist, während die Westküste geschützt liegt, lohnt es sich, Reisemonat und Küste zusammen zu betrachten: In windigeren Phasen sind West- und Nordküste oft die ruhigere Wahl. Eine ausführliche Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen welche Empfehlung passt – und wie wir beraten

Familien sind mit ruhigen Lagunen im geschützten Westen und Norden gut aufgehoben. Paare und Hochzeitsreisende finden am Le Morne und an der Ostküste besonders viel Ruhe und Kulisse, Aktive kombinieren ihr Strandhotel gern mit Wassersport an den windigeren Küstenabschnitten.

Unsere Spezialisten kennen viele der vorgestellten Häuser aus eigener Anschauung. Schildern Sie uns Ihre Reisezeit, Ihre Wünsche und mit wem Sie unterwegs sind – wir stellen Ihnen daraus eine persönliche Auswahl zusammen, auf Wunsch kombiniert mit weiteren Bausteinen Ihrer Mauritius-Ferien.