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Hotel, Mauritius

Mauritius Hotels: Empfehlungen vom Spezialisten

Ferien auf der Trauminsel Mauritius

Inselferien auf Mauritius sind schon etwas Besonderes. Zum „Besonderen“ gehört auch das richtige Hotel, damit Sie Mauritius Reisen in vollen Zügen geniessen können. Entscheidend für Ihre Ferien sind nicht nur Standards, sondern auch Lage und Charme einer Unterkunft. Wir stellen Ihnen ausgewählte Hotels und Resorts vor, die unsere Kunden lieben und weiterempfehlen. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und durchstöbern Sie unser Angebot. Lassen Sie sich inspirieren und von unseren Spezialisten beraten.

Damit Sie schneller zum passenden Haus finden, ordnen wir unsere Empfehlungen nach Regionen und Kategorien: vom lebhaften Norden rund um Grand Baie über die Sonnenuntergangsküste bei Flic en Flac und die Strände von Belle Mare bis zur UNESCO-Kulisse am Le Morne im Süden. So sehen Sie auf einen Blick, welcher Küstenabschnitt und welcher Hoteltyp zu Ihren Ferien passt.

Four Seasons Resort Mauritius at AnahitaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
The Oberoi Beach Resort MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 461.– / pro Person
Pointe aux Piments
Das kleine, exklusive Resorthotel besteht aus freistehenden Villen (davon 18 mit privatem Pool, 4,5 x 8 m gross) und...
LUX* Le MorneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 226.– / pro Person
Trou aux Biches
Gebaut im Stil eines Dorfes bietet das Hotel eine Reihe an Einrichtungen. Verschiedene Suiten und Villen, mehrere...
Sugar Beach MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 277.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3...
La Pirogue MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 205.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des...
Zilwa AttitudeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 127.– / pro Person
Calodyne
Rezeption, Hauptrestaurant, 3 à la carte Restaurants, Strandrestaurant (abends nur zugänglich für Erwachsene und...
Constance Sakoa Boutik MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Trou aux Biches
Die Anlage verfügt über Rezeption, Restaurant, Bar, Pool, Wellness Pavillon für Massagen, Maniküre, Pediküre. Wi-Fi...
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge
ab CHF 154.– / pro Person
Chamarel

Worauf es bei der Hotelwahl auf Mauritius ankommt

Mauritius ist fast vollständig von einem Korallenriff umgeben. Die Lagune vor dem Hotel bestimmt deshalb massgeblich, wie sich Ihre Ferien anfühlen: ruhiges, flaches Wasser zum Schwimmen und Schnorcheln oder offenere Abschnitte mit mehr Wind für Wassersport. Dazu kommen Kriterien wie die Grösse der Anlage, der Strandabschnitt und die Frage, ob Sie ein familiäres Haus oder ein grosszügiges Resort mit mehreren Restaurants bevorzugen. Wer diese Punkte vor der Buchung klärt, findet fast automatisch das passende Hotel.

Regionen: Wo welches Hotel liegt

Der Norden rund um Grand Baie ist der lebhafteste Teil der Insel – ideal, wenn Sie abends ausgehen, Restaurants ausprobieren und flexibel bleiben möchten. Der Westen um Flic en Flac liegt geschützt und ist für seine Sonnenuntergänge bekannt – klassisches Terrain für Strandferien. Der Osten um Belle Mare punktet mit seinen Stränden, spürt den Passatwind aber stärker. Der Süden rund um Le Morne schliesslich verbindet Hotels mit der eindrücklichen UNESCO-Kulisse des Berges – ruhiger, naturnaher und windbegünstigt, darum auch bei Wassersportlern beliebt.

Kategorien: von Mittelklasse bis Luxusresort

Neben der Region hilft die Kategorie bei der Orientierung. Gepflegte Mittelklassehotels eignen sich für alle, die unkomplizierte Badeferien mit guter Strandlage suchen. Luxusresorts bieten mehr Platz, Service, Spa und Gastronomie und sind traditionell die erste Wahl für Hochzeitsreisende. Entscheidend ist dabei nicht die höchste Kategorie, sondern die passende: Ein charmantes Haus in der richtigen Lage macht Ihre Ferien oft schöner als reine Ausstattungslisten.

Reisezeit bei der Hotelwahl mitdenken

Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember; von Januar bis März ist Zyklonsaison. Da die Ostküste dem Passat stärker ausgesetzt ist, während die Westküste geschützt liegt, lohnt es sich, Reisemonat und Küste zusammen zu betrachten: In windigeren Phasen sind West- und Nordküste oft die ruhigere Wahl. Eine ausführliche Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen welche Empfehlung passt – und wie wir beraten

Familien sind mit ruhigen Lagunen im geschützten Westen und Norden gut aufgehoben. Paare und Hochzeitsreisende finden am Le Morne und an der Ostküste besonders viel Ruhe und Kulisse, Aktive kombinieren ihr Strandhotel gern mit Wassersport an den windigeren Küstenabschnitten.

Unsere Spezialisten kennen viele der vorgestellten Häuser aus eigener Anschauung. Schildern Sie uns Ihre Reisezeit, Ihre Wünsche und mit wem Sie unterwegs sind – wir stellen Ihnen daraus eine persönliche Auswahl zusammen, auf Wunsch kombiniert mit weiteren Bausteinen Ihrer Mauritius-Ferien.

Hoteltipps für Mauritius

Von Mittelklassehotels bis zu Luxusresorts

Suchen Sie ein Hotel für Mauritius Hochzeitsreisen? Dann schauen Sie sich unsere grosse Zahl an Luxusresorts an, welche Flitterpaaren viele romantische Angebote bieten. Hier erleben Sie die Entspannung, die Sie sich verdient haben und Ihre Mauritius Badeferien zum perfekten Strandurlaub machen. Unsere Mauritius Hotelempfehlungen mit Hotels auf Mauritius zeigen Ihnen die beliebtesten Hotels und Resorts der Insel.

Erweitern Sie Ihren Aufenthalt mit einer La Réunion Mietwagenrundreise auf der Schwesterinsel von Mauritius. Dort erleben Sie neben einer einzigartigen Natur traumhafte Strände und bizarre Vulkanlandschaften, die Sie bei einer Wanderung auf eigene Faust erkunden können. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Nützliche Infos über Land, Klima und Einreise

Der Norden um Grand Baie ist lebhaft und gut für alle, die Restaurants und Ausgehmöglichkeiten in Hotelnähe schätzen. Der Westen bei Flic en Flac liegt geschützt und ist für seine Sonnenuntergänge bekannt, der Osten um Belle Mare für seine Strände. Im Süden am Le Morne wohnen Sie am ruhigsten – mit der UNESCO-Kulisse des Berges als Panorama.

Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember. Von Januar bis März ist auf Mauritius Zyklonsaison, in der es feuchter sein kann. Da die Ostküste dem Passatwind stärker ausgesetzt ist, sind die geschützte West- und Nordküste in windigen Phasen oft die angenehmere Wahl.

Achten Sie neben der Kategorie vor allem auf Lage und Charakter des Hauses: die Lagune vor dem Strand, die Grösse der Anlage und die Region. Ein Hotel, das zu Ihren Ferienwünschen passt, ist wichtiger als die höchste Sterne-Zahl. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.

Nein. Neben den bekannten Luxusresorts gibt es auf Mauritius auch gepflegte Mittelklassehotels mit guter Strandlage. Luxusresorts lohnen sich besonders für Hochzeitsreisen und alle, die Wert auf Service, Spa und Gastronomie legen. Welche Kategorie zu Ihnen passt, klären wir gerne in der Beratung.

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