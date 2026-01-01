Die Lakaz Standardzimmer (50 m2) einfach, jedoch sehr liebevoll und individuell eingerichtet mit Badezimmer, Open-Air-Dusche, WC, Haarfön, Deckenventilator, Telefon, iPod-Anschluss, Safe, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Minibar und privater Veranda. Vier Suiten (80 m2) bieten mehr Komfort als die «Standard» Zimmer mit einem separaten Wohnbereich, Open-Air-Dusche, Badewanne, Nespresso-Maschine (Kapseln gegen Gebühr) und Blick auf den Garten und Pool. Die Garden & Mountain Poolsuiten (ca. 90 m2) bieten noch mehr Platz, haben eine Nespresso-Maschine, sind edler eingerichtet, mit privatem Pool und Aussicht auf die wunderschöne Gartenanlage.

Die Seaview Poolsuiten (ca. 100 m2) bieten einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean und den Le Morne Berg. Die exklusive Pool Suite Piton Canot (ca. 110 m2) hat eine noch grössere Terrasse und Pool, einen Aussen-Essbereich und die schönste Aussicht auf die Küste und auf die Insel Bénitier sowie 4 private Villen (ca. 140 m2) mit privatem Pool und Aussicht auf den Garten sowie die Berglandschaft mit Nespresso-Maschine, täglich gratis Wasser und Canapés/Obstplatte im Wechsel am Abend.