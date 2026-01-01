Mauritius Osten: Belle Mare & Trou d'Eau Douce
Türkisfarbene Lagune, weite Strände und die Ile aux Cerfs
Belle Mare, Trou d'Eau Douce und die Lagune des Ostens
Der Strand von Belle Mare zählt zu den schönsten der Insel: feiner, heller Sand, dahinter Filaowälder, davor eine weite, türkisfarbene Lagune, die zum Baden, Schnorcheln und für Wassersport ideal ist. Weil die Ostküste weniger dicht besiedelt ist als der Norden, geht es hier insgesamt ruhiger zu – viele Gäste verbringen ihre Tage zwischen Strand, Pool und Spa. Die Region ist zudem für ihre eleganten Resorts bekannt, und Golferinnen und Golfer finden an der Ostküste einige der renommiertesten Plätze der Insel.
Südlich von Belle Mare liegt das Fischerdorf Trou d'Eau Douce, der Ausgangspunkt für Ausflüge zur Ile aux Cerfs: Die vorgelagerte Insel mit ihren Sandstränden, der flachen Lagune und dem bekannten Golfplatz gehört zu den beliebtesten Tagesausflügen von Mauritius. Boote pendeln regelmässig hinüber, oft kombiniert mit Katamaran-Touren entlang der Ostküste.
Ein Punkt für die Planung: Von Juni bis September weht der Südostpassat an der Ostküste spürbar frischer als im Norden und Westen. An heissen Tagen sorgt die Brise für willkommene Abkühlung und macht die Region bei Wassersportlern beliebt – wer in diesen Monaten aber vor allem windstille Badeferien sucht, ist an der Nord- oder Westküste oft besser aufgehoben. Von Oktober bis Mai zeigt sich die Lagune des Ostens dann meist von ihrer ruhigen, spiegelglatten Seite.
Anreise und beste Basis im Osten
Vom internationalen Flughafen im Südosten erreichen Sie Belle Mare per Transfer in rund einer Stunde – die Ostküste gehört damit zu den schneller erreichbaren Regionen der Insel. Als Basis eignet sich der Osten für Gäste, die Ruhe, eine traumhafte Lagune und gehobene Resorts suchen; für die Monate Juni bis September lohnt sich wegen des Passats ein Blick auf unsere Seite Beste Reisezeit für Mauritius.
Wer mehr von der Insel sehen möchte, kombiniert den Osten mit dem lebhaften Norden um Grand Baie oder dem ursprünglichen Süden um Le Morne. Einen Überblick über alle Regionen und Reisearten finden Sie auf unserer Seite Mauritius Ferien.
Häufige Fragen zum Osten von Mauritius
Die Ile aux Cerfs liegt in der Lagune vor Trou d'Eau Douce. Vom Dorf setzen regelmässig Boote über, daneben werden Katamaran-Ausflüge mit Badestopps angeboten. Auf der Insel warten Sandstrände, eine flache Lagune und ein bekannter Golfplatz – ideal für einen Tagesausflug.
Von Juni bis September weht der Südostpassat an der Ostküste spürbar frischer als an der Nord- und Westküste – angenehm an heissen Tagen und geschätzt von Wassersportlern. Wer in diesen Monaten möglichst windstille Badeferien möchte, wählt besser den Norden oder Westen; von Oktober bis Mai präsentiert sich die Lagune meist ruhig.
Belle Mare passt zu Gästen, die Ruhe und Komfort suchen: ein langer, weisser Strand, eine der schönsten Lagunen der Insel und mehrere elegante Resorts mit Spa und Golf. Nightlife und Shopping sind hier weniger zu finden – dafür umso mehr Erholung.
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