Belle Mare, Trou d'Eau Douce und die Lagune des Ostens

Der Strand von Belle Mare zählt zu den schönsten der Insel: feiner, heller Sand, dahinter Filaowälder, davor eine weite, türkisfarbene Lagune, die zum Baden, Schnorcheln und für Wassersport ideal ist. Weil die Ostküste weniger dicht besiedelt ist als der Norden, geht es hier insgesamt ruhiger zu – viele Gäste verbringen ihre Tage zwischen Strand, Pool und Spa. Die Region ist zudem für ihre eleganten Resorts bekannt, und Golferinnen und Golfer finden an der Ostküste einige der renommiertesten Plätze der Insel.

Südlich von Belle Mare liegt das Fischerdorf Trou d'Eau Douce, der Ausgangspunkt für Ausflüge zur Ile aux Cerfs: Die vorgelagerte Insel mit ihren Sandstränden, der flachen Lagune und dem bekannten Golfplatz gehört zu den beliebtesten Tagesausflügen von Mauritius. Boote pendeln regelmässig hinüber, oft kombiniert mit Katamaran-Touren entlang der Ostküste.

Ein Punkt für die Planung: Von Juni bis September weht der Südostpassat an der Ostküste spürbar frischer als im Norden und Westen. An heissen Tagen sorgt die Brise für willkommene Abkühlung und macht die Region bei Wassersportlern beliebt – wer in diesen Monaten aber vor allem windstille Badeferien sucht, ist an der Nord- oder Westküste oft besser aufgehoben. Von Oktober bis Mai zeigt sich die Lagune des Ostens dann meist von ihrer ruhigen, spiegelglatten Seite.