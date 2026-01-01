Grand Baie und die Strände des Nordens

Grand Baie ist das touristische Zentrum des Inselnordens: Rund um die geschützte Bucht verteilen sich Restaurants für jeden Geschmack, Cafés, Bars und zahlreiche Boutiquen – kaum ein anderer Ort auf Mauritius bietet so viel Auswahl auf so kleinem Raum. Wer in den Ferien gerne etwas Betrieb hat, abends ausgehen und zwischendurch shoppen möchte, ist hier genau richtig. Gleichzeitig ist Grand Baie ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge: Katamaran- und Bootstouren starten direkt in der Bucht, etwa zu den vorgelagerten Inseln im Norden mit ihren Schnorchelgebieten.

Die Strände der Umgebung gehören zu den beliebtesten der Insel. Trou aux Biches überzeugt mit hellem, flach abfallendem Sand und ruhigem Wasser – ideal auch für Familien mit Kindern. Der lange Strand von Mont Choisy zieht sich in einem weiten Bogen der Küste entlang und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein, während die kleinere Badebucht von Pereybere mit ihrer lebhaften Atmosphäre punktet. Ein beliebtes Fotomotiv ist die Kirche mit dem roten Dach in Cap Malheureux, mit Blick auf die Inseln vor der Nordküste.

Ein weiterer Trumpf des Nordens ist die Lage: Die Küste liegt im Windschatten der Berge und ist dadurch deutlich windgeschützter als der Osten und Süden der Insel. Auch im Südwinter von Juni bis September bleibt das Meer an den Stränden rund um Grand Baie meist ruhig und angenehm zum Baden. Ausflüge in die Hauptstadt Port Louis oder in den berühmten botanischen Garten von Pamplemousses sind von hier aus schnell organisiert.