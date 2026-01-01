Mauritius Norden: Grand Baie & Umgebung
Lebhafte Küstenorte und windgeschützte Strände im Inselnorden
Grand Baie und die Strände des Nordens
Grand Baie ist das touristische Zentrum des Inselnordens: Rund um die geschützte Bucht verteilen sich Restaurants für jeden Geschmack, Cafés, Bars und zahlreiche Boutiquen – kaum ein anderer Ort auf Mauritius bietet so viel Auswahl auf so kleinem Raum. Wer in den Ferien gerne etwas Betrieb hat, abends ausgehen und zwischendurch shoppen möchte, ist hier genau richtig. Gleichzeitig ist Grand Baie ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge: Katamaran- und Bootstouren starten direkt in der Bucht, etwa zu den vorgelagerten Inseln im Norden mit ihren Schnorchelgebieten.
Die Strände der Umgebung gehören zu den beliebtesten der Insel. Trou aux Biches überzeugt mit hellem, flach abfallendem Sand und ruhigem Wasser – ideal auch für Familien mit Kindern. Der lange Strand von Mont Choisy zieht sich in einem weiten Bogen der Küste entlang und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein, während die kleinere Badebucht von Pereybere mit ihrer lebhaften Atmosphäre punktet. Ein beliebtes Fotomotiv ist die Kirche mit dem roten Dach in Cap Malheureux, mit Blick auf die Inseln vor der Nordküste.
Ein weiterer Trumpf des Nordens ist die Lage: Die Küste liegt im Windschatten der Berge und ist dadurch deutlich windgeschützter als der Osten und Süden der Insel. Auch im Südwinter von Juni bis September bleibt das Meer an den Stränden rund um Grand Baie meist ruhig und angenehm zum Baden. Ausflüge in die Hauptstadt Port Louis oder in den berühmten botanischen Garten von Pamplemousses sind von hier aus schnell organisiert.
Anreise und beste Basis im Norden
Vom internationalen Flughafen im Südosten der Insel erreichen Sie Grand Baie per Transfer in rund eineinhalb Stunden. Als Basis eignet sich der Norden besonders für Gäste, die Strandferien mit Restaurants, Shopping und Ausgehmöglichkeiten verbinden möchten – die Auswahl an Unterkünften ist gross und reicht von kleineren Anlagen bis zum eleganten Resort. Dank der windgeschützten Lage ist die Region zudem ein zuverlässiges Ganzjahresziel; Details zu Klima und Saisons finden Sie unter Beste Reisezeit für Mauritius.
Gut kombinieren lässt sich der Norden mit den Nachbarregionen: Der Westen um Flic en Flac lockt mit Sonnenuntergängen und Delfin-Ausflügen, der Osten um Belle Mare mit seiner türkisfarbenen Lagune. Einen Überblick über alle Regionen und Reisearten bietet unsere Seite Mauritius Ferien.
Häufige Fragen zum Norden von Mauritius
Ja. Die Nordküste liegt im Windschatten der Berge und ist dadurch deutlich ruhiger als die Ost- und Südküste. Auch im Südwinter von Juni bis September, wenn der Südostpassat kräftiger weht, bleibt das Meer rund um Grand Baie, Trou aux Biches und Mont Choisy meist angenehm ruhig – ein Grund, weshalb der Norden als ganzjährige Badeferien-Region gilt.
Zu den beliebtesten Stränden zählen Trou aux Biches mit hellem, flach abfallendem Sand, der lange Strand von Mont Choisy und die lebhafte Badebucht von Pereybere bei Grand Baie. Alle liegen an der geschützten Nordküste und eignen sich gut zum Baden und Schnorcheln.
Grand Baie passt zu Gästen, die in den Ferien gerne Leben um sich haben: Restaurants, Bars, Boutiquen und ein grosses Ausflugsangebot liegen direkt vor der Tür. Wer es ruhiger mag, wählt eine Unterkunft etwas ausserhalb – etwa Richtung Trou aux Biches oder Mont Choisy – und geniesst Grand Baie einfach für Abendessen und Shopping.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Mauritius 5 Sterne Hotels vom Spezialisten
- Mauritius Luxushotels vom Spezialisten
- Mauritius Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Mauritius Rundreisen vom Spezialisten
- Mauritius Schiffsreisen vom Spezialisten
- La Réunion Ferien vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Mauritius Reisen
- Pioniere der Reiseindustrie
- Beste Reisezeit für Mauritius
- Mauritius Westen: Flic en Flac & Le Morne-Blick
- Mauritius Osten: Belle Mare & Trou d'Eau Douce