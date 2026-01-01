Mauritius Familienferien
Traumhafte und abwechslungsreiche Ferien
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Auf Mauritius ist für jeden etwas dabei
Mauritius Reisen wie Sie es wünschen
Suchen Sie sich aus unserem Angebot aus Hotels, Resorts und Rundreisen das für Sie passende Angebot aus. Auf der Insel befinden sich viele Übernachtungsmöglichkeiten die von luxuriösen Resorts bis hin zu Anlagen aus mehreren Bungalows reichen. So verbringen Sie entspannte Nächte und Ihr Familienurlaub wird zu einem unvergessenen Erlebnis.
Der Traum für Jung und Alt
Mauritius ist berühmt für seine feinen Sandstrände, die nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder zum Baden einladen. Viele der Hotels besitzen Kids Clubs mit Kinderbetreuung, wo Sie Ihren Nachwuchs in besten Händen wissen. Unternehmen Sie Ausflüge in die tropische Vegetation. Besuchen Sie einen der Naturparks oder machen Sie mit Ihrer Familie lange Strandspaziergänge. Vergessen Sie auch nicht die vielen Abwechslungen und Unternehmungen. Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Segeln und Angeln sind nur einige Beispiele für die vielen Betätigungen. Egal was Sie tun oder wo Sie sind, auf Mauritius sind Sie überall im Paradies.
Familienausflüge für alle
Auf der Insel können Sie mit Ihrer Familie Mauritius Familienferien und Familien-Ausflüge unternehmen, wie Sie es möchten. Besuchen Sie die siebenfarbigen Erden in Chamarel, einen botanischen Garten oder erkunden Sie das Hinterland. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Oder machen Sie eine Mauritius Mietwagenrundreise, bei der Sie den Spuren der Kolonialzeit folgen können. Erleben Sie die Einflüsse der indischen, kreolischen und chinesischen Kultur oder tauchen Sie mit Ihrer Familie in das bunte Treiben der Hauptstadt Port Louis ein. Unsere Spezialisten stellen Ihnen und Ihrer Familie Ihre individuelle Reise zusammen.
Beste Reisezeit für Mauritius Familienferien
Mauritius liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zur Schweiz, Baden ist aber das ganze Jahr möglich. Besonders beliebt bei Familien sind die Monate April bis Juni sowie September bis Dezember: Damit passen Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsferien ausgezeichnet. In den Schweizer Sommerferien herrscht auf Mauritius Winter mit angenehm warmen Tagen, an der Ostküste weht dann ein frischer Passatwind. Von Januar bis März ist im Südwestindischen Ozean Zyklonsaison – Wirbelstürme sind möglich, aber nicht die Regel. Mit nur zwei bis drei Stunden Zeitverschiebung gibt es für Kinder praktisch keinen Jetlag.
Fast die gesamte Insel ist von einem Korallenriff umgeben, das die Lagune schützt: Das Wasser an den Stränden ist ruhig und flach abfallend – ideal für kleine Kinder. Ältere Kinder erkunden die Lagune beim Schnorcheln oder im Glasbodenboot, Ausflüge zur siebenfarbigen Erde von Chamarel oder in den botanischen Garten von Pamplemousses begeistern die ganze Familie. Weitere Ideen für Familienferien finden Sie in unserer Übersicht, zum Beispiel Seychellen Familienferien.
Häufige Fragen zu Mauritius Ferien mit Kindern
Ab welchem Alter eignet sich Mauritius für Kinder? Mauritius eignet sich für alle Altersstufen: Die geschützten Lagunen und die überschaubaren Distanzen auf der Insel machen sie schon mit Babys und Kleinkindern gut bereisbar, viele Resorts bieten Kids Clubs und Kinderbetreuung an. Teenager finden beim Wassersport, auf Katamaran-Ausflügen oder beim Wandern im Hinterland reichlich Abwechslung.
Wie lange dauert der Flug ab der Schweiz? Ein Direktflug von Zürich nach Mauritius dauert rund zwölf Stunden. Da die Zeitverschiebung nur zwei bis drei Stunden beträgt, starten Sie ohne Jetlag in die Ferien – gerade mit Kindern ein grosser Vorteil gegenüber anderen Fernzielen.
Was können Familien auf Mauritius unternehmen? Neben Strand und Lagune warten Bootsausflüge mit Delfinbeobachtung, Wasserfälle, Naturparks und der farbenfrohe Markt von Port Louis. Unsere Spezialisten stellen Ihnen ein Programm zusammen, das zum Alter Ihrer Kinder passt. Weitere Destinationen für Familienferien – etwa Malediven Reisen mit Kindern – stellen wir Ihnen gerne vor.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Mauritius eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters, auch mit Babys und Kleinkindern. Das ganzjährig milde Klima, die flach abfallenden Sandstrände und die geringe Zeitverschiebung machen Anreise und Aufenthalt besonders unkompliziert. Zudem gilt Mauritius als malariafrei, was die Insel zu einem entspannten Fernreiseziel für Familien macht.
Die Flugzeit ab der Schweiz beträgt rund 12 Stunden. Nachtflüge sind für Familien angenehm, da die Kinder einen grossen Teil der Reise verschlafen können. Nach der Ankunft entfällt dank der geringen Zeitverschiebung ein langer Jetlag.
Die Zeitverschiebung beträgt während der europäischen Sommerzeit zwei Stunden, im Winter drei Stunden. Für Kinder bedeutet das kaum Jetlag: Der gewohnte Schlafrhythmus bleibt vom ersten Ferientag an weitgehend erhalten.
Dank des ganzjährig milden Klimas ist Mauritius grundsätzlich immer eine Reise wert. Besonders angenehm für Familien sind die trockeneren, etwas kühleren Monate von Mai bis Oktober – ideal für die Sommer- und Herbstferien. Auch in den Sportferien lässt es sich gut baden, dann ist es tropisch warm mit gelegentlichen Regenschauern.
Ja, viele Hotels und Resorts auf Mauritius verfügen über Kids Clubs mit Kinderbetreuung, in denen Ihr Nachwuchs in besten Händen ist. Währenddessen können sich die Eltern im Spa entspannen oder die Sportangebote des Resorts nutzen. Unsere Spezialisten suchen Ihnen gerne die passende familienfreundliche Unterkunft heraus.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Pioniere der Reiseindustrie
- Beste Reisezeit für Mauritius
- Mauritius Norden: Grand Baie & Umgebung
- Mauritius Westen: Flic en Flac & Le Morne-Blick
- Mauritius Osten: Belle Mare & Trou d'Eau Douce
- Mauritius Süden: Le Morne & wilde Küste
- Mauritius Sehenswürdigkeiten: Die Highlights de…
- Mauritius Hotels: Empfehlungen vom Spezialisten
- Mauritius Hochzeitsreisen
- Traumhafte Mauritius Badeferien
- Mauritius Wellness Ferien
- Mauritius Golfreisen vom Spezialisten