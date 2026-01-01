La Réunion Ferien vom Spezialisten
Reisen auf die Trauminsel
Regionen und Orte im Überblick
Die Westküste ist die klassische Badeseite von La Réunion: Hinter dem Korallenriff liegen die Strände von Boucan Canot und St-Gilles sowie die flache Lagune von La Saline-les-Bains, in der Sie geschützt baden und schnorcheln. Etwas weiter südlich verbindet Saint-Leu einen entspannten Ortskern mit Meerblick, während Les Avirons an den Hängen oberhalb der Küste angenehm kühle Höhenlagen bietet. Im Süden sind St-Pierre und Grand Anse mit Stadtleben, Märkten und Strand ein idealer Ausgangspunkt Richtung Vulkan.
Wer die Bergwelt erleben möchte, übernachtet in Cilaos mitten im gleichnamigen Talkessel, im kreolischen Bergdorf Hellbourg im grünen Talkessel Salazie oder in der Plaine des Cafres, dem Tor zum Piton de la Fournaise.
An der wilden, regenreicheren Ostküste lohnt Saint-Anne einen Halt, und La Possession im Nordwesten ist ein praktischer Ausgangspunkt für Wanderungen in den autofreien Talkessel Mafate, der bis heute nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar ist.
So planen Sie Ihre Reise
La Réunion erschliesst sich am schönsten in Etappen: Auf einer Mietwagenrundreise kombinieren Sie einige Nächte in den Talkesseln mit Badetagen an der Westküste und bleiben dabei zeitlich völlig frei. Planen Sie die grossen Wanderungen für den trockenen Südwinter von Mai bis November ein, wenn die Wege gut begehbar sind und die Sicht auf die Gipfel klar ist. Da rund 40 Prozent der Insel als Nationalpark geschützt sind und die Wanderwege durchgehend markiert, eignet sich La Réunion auch bestens für Familienferien mit unternehmungslustigen Kindern.
Welche Unterkunft zu Ihnen passt – vom Strandhotel an der Lagune bis zur Berglodge im Talkessel – zeigt Ihnen unser Überblick über Hotels und Resorts auf La Réunion; unsere Spezialisten stellen daraus Ihre persönliche Route zusammen.
Aktiv zwischen Vulkan und Lagune
Kaum eine Destination bietet auf so kleinem Raum so viel Abwechslung: Am einen Tag stehen Sie am Piton de la Fournaise, einem der aktivsten Vulkane der Welt, inmitten schwarzer Lavafelder, am nächsten schnorcheln Sie in der geschützten Lagune. Der Piton des Neiges, mit über 3'000 Metern der höchste Gipfel der Insel, ist das Ziel einer anspruchsvollen Gipfelwanderung. Dazu kommen Canyoning in den Schluchten, Reitausflüge, Mountainbiking und Helikopterrundflüge über die Talkessel – und zwischen etwa Juni und Oktober die Chance, Buckelwale vor der Küste zu beobachten.
Was La Réunion auszeichnet
Kaum eine andere Insel im Indischen Ozean vereint auf so kleinem Raum derart unterschiedliche Landschaften. Im Inselinneren liegen die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, die zusammen mit den Vulkangipfeln zum UNESCO-Welterbe gehören; der Talkessel Mafate ist bis heute nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar. Im Südosten sorgt der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Welt, für schwarze Lavafelder, während der Piton des Neiges als höchster Gipfel der Insel über 3'000 Meter aufragt.
An der Westküste schützt ein Korallenriff eine flache Lagune mit Badestränden, etwa rund um Saint-Gilles-les-Bains und Saint-Leu. Der Nationalpark bedeckt rund 40 Prozent der Inselfläche und ist mit einem dichten Netz markierter Wanderwege erschlossen.
Beste Reisezeit für La Réunion
La Réunion liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen darum umgekehrt zu Europa. Als beste Reisezeit gilt der trockenere und kühlere Südwinter von Mai bis November: An der Küste bleibt es angenehm warm, in den Bergen ist die Sicht klar und die Wanderwege sind gut begehbar. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht; in dieser Zeit können Wirbelstürme auftreten. Grundsätzlich ist die Westküste als Leeseite deutlich trockener und sonniger als die regenreiche Ostküste. Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen zudem Buckelwale an der Küste vorbei, Walbeobachtungen sind dann ein lohnender Programmpunkt.
Gut zu wissen für Ihre Reise
Als französisches Überseedepartement bietet La Réunion europäische Standards: Bezahlt wird in Euro, die medizinische Versorgung ist gut und das Strassennetz ist ausgezeichnet ausgebaut. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie daneben Kreolisch. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel mit einem Zwischenstopp; wer die Insel mit Mauritius kombinieren möchte, überbrückt die rund 200 Kilometer zwischen den beiden Inseln in knapp einer Flugstunde. Ein Mietwagen ist die praktischste Art, die Insel zu erkunden, gefahren wird rechts wie in der Schweiz. Besonders bewährt haben sich unsere Mietwagenrundreisen mit ausgewählten Unterkünften entlang der Route.
Für wen sich La Réunion eignet
La Réunion ist die richtige Wahl für alle, die in den Ferien mehr erleben möchten als Strand und Hotel: Wanderer und Aktivreisende finden hier eines der eindrücklichsten Berggebiete des Indischen Ozeans, Geniesser entdecken die kreolische Küche und die Märkte der Insel, Selbstfahrer schätzen die kurzen Distanzen und die abwechslungsreichen Panoramastrassen. Wer vor allem Badeferien sucht, ist auf Mauritius besser aufgehoben; besonders beliebt ist deshalb die Kombination aus einer aktiven Inselwoche auf La Réunion und anschliessenden Strandtagen auf Mauritius. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen die passende Route für Ihre La Réunion Ferien zusammen.
Ein Naturparadies im Indischen Ozean
Ein Traum im Indischen Ozean
La Réunion befindet sich wie die etwa 200 Kilometer entfernte Insel Mauritius inmitten des Indischen Ozeans. Das afrikanische Festland liegt etwa 2'000 Kilometer entfernt und zum indischen Subkontinent sind es etwa 4'000 Kilometer. Die Insel ist noch heute ein französisches Überseedepartement und hat in Bezug auf Entstehung und Herkunft der Bevölkerung eine grosse Ähnlichkeit mit Mauritius. Allerdings bemerken Gäste schnell die Zugehörigkeit zu Frankreich, was vor allem am Lebensstandard auf der „Insel der Tausend Gesichter“ erkennbar ist.
Atemberaubendes Naturwunder
Die 2'500 Quadratkilometer umfassende Insel ist die Grösste der Maskarenen. Sie befindet sich direkt über einem Hot Spot und wächst deshalb noch heute weiter. Dafür verantwortlich ist der aktive Vulkan „Piton de la Fournaise“. Inmitten des Eilands steigt der Gipfel des „Piton de Neige“ über 3'000 Meter empor. Der Berg wird von bizarren und zerklüfteten Bergformationen umgeben, die durch ihr üppiges Grün bestechen. Hier befindet sich auch der 1'750 Quadratkilometer grosse Nationalpark von La Réunion, den Sie bei Wanderungen erkunden können.
Die ganze Insel gleicht einem gigantischen botanischen Garten mit vielen Arten von Früchten und Gewürzen. Die Küsten sind vielfältig und bieten Gästen weisse Traumstrände mit davor gelegenen Korallenriffen. Die traumhaften Strände eignen sich bestens für romantische La Réunion Hochzeitsreisen.
Unzählige Freizeitangebote
Egal ob Badeferien oder Aktiv-Ferien: Die Insel hat für jeden etwas. Am „Gauche de Saint Leu“ können Aktive Wellenreiten, Windsurfen, Kitesurfen oder Tauchen. Die Einheimischen erwarten Sie mit gelebter Gastfreundschaft und einer ausgezeichneten Küche. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen eine individuell auf Sie abgestimmte Reise zusammenstellen. Sie können auch eine La Réunion Mietwagenrundreise bei Ihrem Spezialisten erhalten.
Ergebnis einer lebendigen Geschichte
Die Insel mit ihren 600'000 Einwohnern hat eine bewegte Besiedlungsgeschichte. Einst war sie für Handelsflotten interessant, weil sie sich auf dem Seeweg nach Indien befand. Verschiedene Seefahrernationen wie Holländer, Engländer und zuletzt die Franzosen hinterliessen dort ihre Spuren. Die Nachkommen der verschleppten Afrikaner, die auf Zuckerrohrplantagen zum Arbeiten eingesetzt wurden und anschliessend Inder und Chinesen, die als Arbeiter auf die Insel kamen, bilden heute die multikulturell geprägte Bevölkerung. Europäer, Kreolen, Inder und Chinesen bilden eine Mischung, die Sie auf einer La Rénion Rundreise erleben können. Zwar schufen Strukturhilfen Frankreichs eine moderne Gesellschaft.
Dennoch wohnen in vielen der unzugänglichen Täler die „Marron“, bei denen es sich um Nachkommen entflohener Sklaven handelt. Diese Gruppe lebt noch heute vom Ertrag ihrer Felder. Das Leben auf der Insel zeichnet sich heute durch Respekt und Toleranz aus, was zum friedlichen Miteinander aller Bevölkerungsgruppen führt. Französische Lebensart wird mit Bräuchen und Traditionen der Einheimischen verbunden. Geniessen Sie auch die hervorragende Küche und besuchen Sie die Hauptstadt St. Denis, wo Sie zahlreiche Cafés und Restaurants erwarten. Natürlich gibt es noch viele weitere Ortschaften zu erkunden. Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten.
Trekking-Touren auf La Réunion
Die Trauminsel aktiv entdecken
Unternehmen Sie Wanderungen mit erfahrenen Bergführern, die Sie in den Regenwald von La Réunion führen. Hier erleben Sie beim Trekking spektakuläre Landschaften, die von den vielen Vulkanen auf La Réunion geprägt wurden. Ihr Guide wird das Lied „P'tit fleur fanée“ singen. Es handelt es sich um die Hymne der Insel, die eine kleine duftende Blume besingt, welche La Réunion im 19.
Jahrhundert als Produzent der berühmten Bourbonvanille weltweit berühmt machte. Auf Ihrem Weg begegnet Ihnen der Piton de la Fournaise, ein immer noch aktiver Vulkan auf La Réunion, der nach wie vor Lava ausspuckt, die sich langsam ihren Weg zum Meer bahnt. Diese Naturereignisse sind jedoch nicht gefährlich und zählen zu den Höhepunkten Ihrer La Réunion Ferien.
Als beste Reisezeit gilt der trockenere und kühlere Südwinter von Mai bis November: An der Küste bleibt es angenehm warm, in den Bergen ist die Sicht klar und die Wanderwege sind gut begehbar. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht mit möglichen Wirbelstürmen. Zwischen Juni und Oktober lassen sich zudem Buckelwale vor der Küste beobachten.
La Réunion eignet sich für alle, die mehr als Strand und Hotel suchen: Wanderer und Aktivreisende finden eines der eindrücklichsten Berggebiete des Indischen Ozeans, Geniesser die kreolische Küche, Selbstfahrer abwechslungsreiche Panoramastrassen mit kurzen Distanzen. Wer vor allem Badeferien möchte, ist auf Mauritius besser aufgehoben – beliebt ist die Kombination beider Inseln.
Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel mit einem Zwischenstopp. Wer La Réunion mit Mauritius kombinieren möchte, überbrückt die rund 200 Kilometer zwischen den beiden Inseln in knapp einer Flugstunde. Vor Ort ist ein Mietwagen die praktischste Art, die Insel zu erkunden – gefahren wird rechts wie in der Schweiz.
Die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate im Inselinneren gehören zusammen mit den Vulkangipfeln zum UNESCO-Welterbe. Der Piton de la Fournaise zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt, der Piton des Neiges ragt über 3'000 Meter auf. Der Talkessel Mafate ist bis heute nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar.
Neben Badeferien bietet La Réunion Wandertouren, Mountainbiking, Reitausflüge, Canyoning und Helikopterrundflüge. Der Nationalpark bedeckt rund 40 Prozent der Insel und ist mit markierten Wanderwegen erschlossen. Am Gauche de Saint Leu locken Wellenreiten, Windsurfen, Kitesurfen und Tauchen; zwischen Juni und Oktober sind Walbeobachtungen ein lohnender Programmpunkt.
Als beste Reisezeit gilt der trockene und angenehm kühle Südwinter von Mai bis November: An der Küste bleibt es warm, in den Bergen ist die Sicht klar und die Wanderwege sind gut begehbar. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht, in dieser Zeit können Wirbelstürme auftreten. Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen zudem Buckelwale an der Küste vorbei.
Für einen ersten Eindruck mit Badetagen an der Westküste und Ausflügen in die Talkessel empfehlen wir rund zehn Tage bis zwei Wochen. Wer mehrere grosse Wanderungen unternehmen oder die Insel per Mietwagen in Etappen umrunden möchte, plant besser zwei Wochen oder mehr ein. Mit einer Badeverlängerung auf einer Nachbarinsel werden daraus schnell drei erlebnisreiche Wochen.
La Réunion ist die richtige Wahl für alle, die mehr suchen als Strand: Wanderer, Aktive und Naturliebhaber finden hier Vulkane, Talkessel und ein dichtes Netz markierter Wege. Dank der vom Korallenriff geschützten Lagune an der Westküste kommen auch Badegäste und Familien auf ihre Kosten. Wer reine Strandferien wünscht, kombiniert die Insel am besten mit Mauritius.
Der Klassiker ist die Kombination mit Mauritius: zuerst Aktivtage zwischen Vulkanen und Talkesseln, danach Badeferien am Strand. Auch andere Inseln des Indischen Ozeans lassen sich gut anschliessen. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Etappen und Hotels so aufeinander ab, dass Ihre Kombireise reibungslos funktioniert.
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