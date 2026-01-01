Knecht Reisegruppe Gütesiegel
mauritius Reisen Gütesiegel
mauritiusreisen
Mietwagenrundreisen, Mauritius

Mauritius Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Auf vier Rädern durch ein Paradies

Möchten Sie etwas Einmaliges erleben? Dann ergänzen Sie Ihre Badeferien auf Mauritius mit einer Rundreise mit dem Mietwagen. Sie gewinnen Unabhängigkeit und erkunden die vielen Höhepunkte der Trauminsel im Indischen Ozean bequem auf vier Rädern. Die Landschaft mit ihrem vulkanischen Ursprung bietet Gästen viele verschiedene Kulissen und atemberaubende Ausblicke. Hinzu kommt die Gastfreundschaft einer liebenswerten Bevölkerung, die Sie gerne an ihren Traditionen, religiösen Festen, Tänzen und Musik teilhaben lässt.

Geniessen Sie auch die kulinarischen Genüsse der mauritischen Küche, wodurch alles zusammen zu einem multikulturellen Erlebnis wird. Fragen Sie unsere Spezialisten nach einer für Sie optimalen Route.

Icon map5 Tage
Auf den Spuren der Kolonialzeit
ab CHF 685.– / pro Person
Highlights: Die Tee-Route, Besuch der Teefabrik Bois Chéri, Bubble Lodge, Kolonialhaus La Demeure Saint Antoine
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map15 Tage
Charmantes Mauritius & Rodrigues
ab CHF 3255.– / pro Person
ab Rodrigues bis Mauritius
Highlights: Bakwa Lodge Rodrigues, Lakaz Chamarel Exclusive Lodge Mauritius, Katamaran Kreuzfahrt Mauritius,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map6 Tage
Entdeckungsreise Mauritius
Preis auf Anfrage
Highlights: Ile aux Cerfs, Grand Baie, Port Louis, Chamarel
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Mauritius a la carte
ab CHF 1365.– / pro Person
Highlights: Mauritius mit dem Mietwagen entdecken, Mahébourg, Ile aux Cerfs, Grand Baie, Port Louis, Chamarel,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Mauritius aktiv
ab CHF 1680.– / pro Person
Highlights: Geführte Wanderung der Küste entlang, Quad, Kajak Tour durch die Mangrovenwälder, Mountain Bike Tour...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Veranda à la carte
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Mietwagenrundreise, Abenteuer auf die authentische Art erleben, Die Rundreise lässt sich individuell...
Icon calendar8 Tage / 6 Nächte

Was Mietwagenrundreisen auf Mauritius auszeichnet

Mauritius ist wie geschaffen für Entdeckungen auf eigene Faust: Auf kleinem Raum wechseln sich lebhafte Küstenorte, Zuckerrohrfelder, grüne Bergkulissen und stille Buchten ab. Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Route selbst, halten spontan an Aussichtspunkten und erreichen Orte, die organisierte Touren auslassen. Statt die ganzen Ferien an einem einzigen Strand zu verbringen, verbinden Sie zwei oder drei Regionen mit jeweils eigenem Hotel zu einer Rundreise – und erleben so mehrere Gesichter der Insel in einer einzigen Reise. Gefahren wird im Linksverkehr; die Distanzen bleiben angenehm kurz, lange Fahrtage gibt es nicht.

Regionen-Orientierung: vom Norden bis Le Morne

Der lebhafte Norden um Grand Baie punktet mit Restaurants, Shopping und Nachtleben, der Westen um Flic en Flac liegt geschützt und eignet sich für ruhige Badetage mit Sonnenuntergang über dem Meer. Die Ostküste um Belle Mare wird vom Passat erfrischt und wirkt spürbar ruhiger, während der Süden um Le Morne mit dramatischer Bergkulisse das wildere, ursprünglichere Mauritius zeigt. Ein bewährter Ablauf: mit dem Mietwagen von Region zu Region ziehen und die Kontraste der Insel bewusst auskosten.

Ausflüge unterwegs: Black River Gorges, Chamarel und der Süden

Mit dem eigenen Fahrzeug liegen die schönsten Ausflugsziele direkt an Ihrer Route. Der Black River Gorges Nationalpark im grünen Inselinneren begeistert mit Aussichtspunkten über tiefe Schluchten und Wanderwegen für jedes Niveau. In Chamarel warten die berühmte siebenfarbige Erde und ein sehenswerter Wasserfall, und entlang der Südküste reihen sich raue Klippen, kleine Fischerdörfer und Fotostopps aneinander. Wer früh startet, hat viele Aussichtspunkte noch für sich – und ist am Nachmittag rechtzeitig zurück am Pool oder Strand.

Beste Reisezeit für die Mietwagenrundreise

Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember: Dann ist es angenehm warm und vergleichsweise trocken – ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Feuchtigkeit und möglichen Wetterumschwüngen. Beachten Sie zudem den Passat: Die Ostküste ist windiger, die Westküste liegt geschützt – das kann die Wahl Ihrer Hotelstandorte mitbestimmen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen geeignet – und wie wir Sie beraten

Mietwagenrundreisen auf Mauritius passen zu allen, die mehr sehen möchten als Resort und Strand: Paare, die Abwechslung suchen, Familien mit Entdeckergeist und Wiederkehrer, die neue Inselseiten kennenlernen wollen. Beliebt ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien auf Mauritius – erst entdecken, dann entspannen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Route, Regionen und Hotels passend zu Ihren Wünschen zusammen und geben praktische Tipps für das Fahren im Linksverkehr. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Kombination mit einer Rundreise durch La Réunion

Vielleicht möchten Sie Mauritius Mietwagenrundreisen mit La Réunion Mietwagenrundreisen verbinden? Das Überseedepartement Frankreichs bietet Ihnen französische Strassenverhältnisse und ist optimal für Ihre Mietwagenrundreise. Entdecken Sie die einmalige Natur von La Réunion auf vier Rädern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Route.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien Mauritius

Ferien an den schönsten Sandstränden von Mauritius

Golfferien Mauritius

Golfplätze und exklusive Golfhotels auf der Insel Mauritius

Ferien mit Kindern

Mauritius ist ein hervorragendes Reiseziel für die gesamte Familie

La Réunion Ferien

Die wilde Insel La Réunion erkunden und entspannte Ferientage geniessen

Mauritius Flitterwochen

Romantische Hotels für unvergessliche Flitterwochen

Mauritius Hotels

Bewährte Unterkünfte mit unseren Empfehlungen für Mauritius finden

Wellness Mauritius

Exklusive Resorts mit modernen Spa-Bereichen

Reiseinformationen

Nützliche Infos über Land, Klima und Einreise

Ja, gerade weil die Insel so kompakt ist: Von Nord nach Süd sind es nur rund 65 Kilometer, sodass alle Regionen und Ausflugsziele gut erreichbar sind. Mit dem eigenen Fahrzeug sind Sie unabhängig von Transfers und Tourenplänen und kombinieren Strandtage flexibel mit Entdeckungen wie den Black River Gorges oder Chamarel.

Auf Mauritius gilt Linksverkehr. Die meisten Gäste gewöhnen sich innerhalb der ersten Fahrten daran, zumal die Distanzen kurz sind. Planen Sie für die erste Etappe etwas mehr Zeit ein und starten Sie idealerweise ausserhalb der Stosszeiten.

Bewährt haben sich zwei bis drei Standorte mit jeweils mehreren Nächten, etwa der lebhafte Norden, der geschützte Westen und der ursprüngliche Süden. So erleben Sie unterschiedliche Küsten, ohne täglich packen zu müssen. Dank der kurzen Fahrzeiten verlieren Sie beim Wechsel kaum Ferienzeit.

Die Monate Mai bis Dezember gelten als beste Reisezeit mit angenehmem, eher trockenem Wetter. Von Januar bis März ist Zyklonsaison, in der es feuchter und wechselhafter sein kann. Die Ostküste ist wegen des Passats windiger, die Westküste liegt geschützt – das lohnt sich bei der Standortwahl zu bedenken.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren