Mauritius Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Auf vier Rädern durch ein Paradies
Auf den Spuren der Kolonialzeit
ab CHF 685.– / pro Person
Highlights: Die Tee-Route, Besuch der Teefabrik Bois Chéri, Bubble Lodge, Kolonialhaus La Demeure Saint Antoine
5 Tage / 4 Nächte
Charmantes Mauritius & Rodrigues
ab CHF 3255.– / pro Person
ab Rodrigues bis Mauritius
Highlights: Bakwa Lodge Rodrigues, Lakaz Chamarel Exclusive Lodge Mauritius, Katamaran Kreuzfahrt Mauritius,...
15 Tage / 14 Nächte
Entdeckungsreise Mauritius
Preis auf Anfrage
Highlights: Ile aux Cerfs, Grand Baie, Port Louis, Chamarel
6 Tage / 5 Nächte
Mauritius a la carte
ab CHF 1365.– / pro Person
Highlights: Mauritius mit dem Mietwagen entdecken, Mahébourg, Ile aux Cerfs, Grand Baie, Port Louis, Chamarel,...
7 Tage / 6 Nächte
Mauritius aktiv
ab CHF 1680.– / pro Person
Highlights: Geführte Wanderung der Küste entlang, Quad, Kajak Tour durch die Mangrovenwälder, Mountain Bike Tour...
7 Tage / 6 Nächte
Veranda à la carte
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Mietwagenrundreise, Abenteuer auf die authentische Art erleben, Die Rundreise lässt sich individuell...
8 Tage / 6 Nächte
Was Mietwagenrundreisen auf Mauritius auszeichnet
Mauritius ist wie geschaffen für Entdeckungen auf eigene Faust: Auf kleinem Raum wechseln sich lebhafte Küstenorte, Zuckerrohrfelder, grüne Bergkulissen und stille Buchten ab. Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Route selbst, halten spontan an Aussichtspunkten und erreichen Orte, die organisierte Touren auslassen. Statt die ganzen Ferien an einem einzigen Strand zu verbringen, verbinden Sie zwei oder drei Regionen mit jeweils eigenem Hotel zu einer Rundreise – und erleben so mehrere Gesichter der Insel in einer einzigen Reise. Gefahren wird im Linksverkehr; die Distanzen bleiben angenehm kurz, lange Fahrtage gibt es nicht.
Regionen-Orientierung: vom Norden bis Le Morne
Der lebhafte Norden um Grand Baie punktet mit Restaurants, Shopping und Nachtleben, der Westen um Flic en Flac liegt geschützt und eignet sich für ruhige Badetage mit Sonnenuntergang über dem Meer. Die Ostküste um Belle Mare wird vom Passat erfrischt und wirkt spürbar ruhiger, während der Süden um Le Morne mit dramatischer Bergkulisse das wildere, ursprünglichere Mauritius zeigt. Ein bewährter Ablauf: mit dem Mietwagen von Region zu Region ziehen und die Kontraste der Insel bewusst auskosten.
Ausflüge unterwegs: Black River Gorges, Chamarel und der Süden
Mit dem eigenen Fahrzeug liegen die schönsten Ausflugsziele direkt an Ihrer Route. Der Black River Gorges Nationalpark im grünen Inselinneren begeistert mit Aussichtspunkten über tiefe Schluchten und Wanderwegen für jedes Niveau. In Chamarel warten die berühmte siebenfarbige Erde und ein sehenswerter Wasserfall, und entlang der Südküste reihen sich raue Klippen, kleine Fischerdörfer und Fotostopps aneinander. Wer früh startet, hat viele Aussichtspunkte noch für sich – und ist am Nachmittag rechtzeitig zurück am Pool oder Strand.
Beste Reisezeit für die Mietwagenrundreise
Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember: Dann ist es angenehm warm und vergleichsweise trocken – ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Feuchtigkeit und möglichen Wetterumschwüngen. Beachten Sie zudem den Passat: Die Ostküste ist windiger, die Westküste liegt geschützt – das kann die Wahl Ihrer Hotelstandorte mitbestimmen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.
Für wen geeignet – und wie wir Sie beraten
Mietwagenrundreisen auf Mauritius passen zu allen, die mehr sehen möchten als Resort und Strand: Paare, die Abwechslung suchen, Familien mit Entdeckergeist und Wiederkehrer, die neue Inselseiten kennenlernen wollen. Beliebt ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien auf Mauritius – erst entdecken, dann entspannen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Route, Regionen und Hotels passend zu Ihren Wünschen zusammen und geben praktische Tipps für das Fahren im Linksverkehr. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Kombination mit einer Rundreise durch La Réunion
Vielleicht möchten Sie Mauritius Mietwagenrundreisen mit La Réunion Mietwagenrundreisen verbinden? Das Überseedepartement Frankreichs bietet Ihnen französische Strassenverhältnisse und ist optimal für Ihre Mietwagenrundreise. Entdecken Sie die einmalige Natur von La Réunion auf vier Rädern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Route.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ja, gerade weil die Insel so kompakt ist: Von Nord nach Süd sind es nur rund 65 Kilometer, sodass alle Regionen und Ausflugsziele gut erreichbar sind. Mit dem eigenen Fahrzeug sind Sie unabhängig von Transfers und Tourenplänen und kombinieren Strandtage flexibel mit Entdeckungen wie den Black River Gorges oder Chamarel.
Auf Mauritius gilt Linksverkehr. Die meisten Gäste gewöhnen sich innerhalb der ersten Fahrten daran, zumal die Distanzen kurz sind. Planen Sie für die erste Etappe etwas mehr Zeit ein und starten Sie idealerweise ausserhalb der Stosszeiten.
Bewährt haben sich zwei bis drei Standorte mit jeweils mehreren Nächten, etwa der lebhafte Norden, der geschützte Westen und der ursprüngliche Süden. So erleben Sie unterschiedliche Küsten, ohne täglich packen zu müssen. Dank der kurzen Fahrzeiten verlieren Sie beim Wechsel kaum Ferienzeit.
Die Monate Mai bis Dezember gelten als beste Reisezeit mit angenehmem, eher trockenem Wetter. Von Januar bis März ist Zyklonsaison, in der es feuchter und wechselhafter sein kann. Die Ostküste ist wegen des Passats windiger, die Westküste liegt geschützt – das lohnt sich bei der Standortwahl zu bedenken.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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