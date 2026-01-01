Mauritius Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Was Mietwagenrundreisen auf Mauritius auszeichnet

Mauritius ist wie geschaffen für Entdeckungen auf eigene Faust: Auf kleinem Raum wechseln sich lebhafte Küstenorte, Zuckerrohrfelder, grüne Bergkulissen und stille Buchten ab. Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Route selbst, halten spontan an Aussichtspunkten und erreichen Orte, die organisierte Touren auslassen. Statt die ganzen Ferien an einem einzigen Strand zu verbringen, verbinden Sie zwei oder drei Regionen mit jeweils eigenem Hotel zu einer Rundreise – und erleben so mehrere Gesichter der Insel in einer einzigen Reise. Gefahren wird im Linksverkehr; die Distanzen bleiben angenehm kurz, lange Fahrtage gibt es nicht.

Regionen-Orientierung: vom Norden bis Le Morne

Der lebhafte Norden um Grand Baie punktet mit Restaurants, Shopping und Nachtleben, der Westen um Flic en Flac liegt geschützt und eignet sich für ruhige Badetage mit Sonnenuntergang über dem Meer. Die Ostküste um Belle Mare wird vom Passat erfrischt und wirkt spürbar ruhiger, während der Süden um Le Morne mit dramatischer Bergkulisse das wildere, ursprünglichere Mauritius zeigt. Ein bewährter Ablauf: mit dem Mietwagen von Region zu Region ziehen und die Kontraste der Insel bewusst auskosten.

Ausflüge unterwegs: Black River Gorges, Chamarel und der Süden

Mit dem eigenen Fahrzeug liegen die schönsten Ausflugsziele direkt an Ihrer Route. Der Black River Gorges Nationalpark im grünen Inselinneren begeistert mit Aussichtspunkten über tiefe Schluchten und Wanderwegen für jedes Niveau. In Chamarel warten die berühmte siebenfarbige Erde und ein sehenswerter Wasserfall, und entlang der Südküste reihen sich raue Klippen, kleine Fischerdörfer und Fotostopps aneinander. Wer früh startet, hat viele Aussichtspunkte noch für sich – und ist am Nachmittag rechtzeitig zurück am Pool oder Strand.

Beste Reisezeit für die Mietwagenrundreise

Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember: Dann ist es angenehm warm und vergleichsweise trocken – ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Feuchtigkeit und möglichen Wetterumschwüngen. Beachten Sie zudem den Passat: Die Ostküste ist windiger, die Westküste liegt geschützt – das kann die Wahl Ihrer Hotelstandorte mitbestimmen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen geeignet – und wie wir Sie beraten

Mietwagenrundreisen auf Mauritius passen zu allen, die mehr sehen möchten als Resort und Strand: Paare, die Abwechslung suchen, Familien mit Entdeckergeist und Wiederkehrer, die neue Inselseiten kennenlernen wollen. Beliebt ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien auf Mauritius – erst entdecken, dann entspannen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Route, Regionen und Hotels passend zu Ihren Wünschen zusammen und geben praktische Tipps für das Fahren im Linksverkehr. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.