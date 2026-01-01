La Réunion Rundreisen vom Spezialisten
Bequem per Rundreise um das kleine Inseljuwel
Rundreise-Routen: die Insel in Etappen entdecken
Eine Rundreise auf La Réunion ist klassischerweise eine Mietwagenreise: Die gut ausgebaute Küstenstrasse führt einmal um die ganze Insel, und die Distanzen bleiben angenehm kurz. So wechseln Sie in wenigen Fahrstunden von den Badeorten der Westküste über die wilde Südküste mit ihren erstarrten Lavaströmen bis zur regenreichen, üppig grünen Ostküste, wo Zuckerrohrfelder und Vanilleplantagen das Bild prägen. Herzstück jeder Route sind die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, die zusammen mit den Vulkanlandschaften zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören.
Cilaos und Salazie erreichen Sie über spektakuläre Bergstrassen mit unzähligen Kehren; der Cirque de Mafate ist nur zu Fuss oder per Helikopter zugänglich und gilt als eines der grossen Wanderziele im Indischen Ozean. Wer die Vulkanwelt erleben will, fährt über die mondähnliche Plaine des Sables bis zum Kraterrand des «Piton de la Fournaise», eines der aktivsten Vulkane der Erde.
Beste Reisezeit für La Réunion Rundreisen
Als beste Reisezeit für eine Rundreise gelten die Monate Mai bis November: Im südlichen Winter ist es trockener und angenehm mild, die Wanderwege sind gut begehbar und die Fernsicht in den Bergen am klarsten. Von Dezember bis April ist es heisser und feuchter; in dieser Zeit können tropische Zyklone auftreten, vor allem zwischen Januar und März. Grundsätzlich gilt: Die Ostküste ist die Regenseite der Insel, die Westküste deutlich trockener – und in den Bergen sind die Morgenstunden meist klar, während am Nachmittag oft Wolken aufziehen.
Planen Sie Ausflüge zum Vulkan und in die Talkessel deshalb möglichst früh am Tag. Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen zudem Buckelwale vor der Westküste vorbei, was Bootsausflüge in dieser Zeit besonders lohnend macht.
Praktisch zu wissen
La Réunion ist ein französisches Übersee-Département und damit ein Stück Europa in den Tropen: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, gefahren wird rechts, und Strassen wie medizinische Versorgung entsprechen europäischem Standard. Rechnen Sie für eine Mietwagenrundreise mit rund einer bis zwei Wochen, je nachdem, wie viele Wanderungen Sie einplanen. Besonders beliebt ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel liegt nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich aktive Tage auf La Réunion ideal mit anschliessenden Badeferien am Strand verbinden lassen.
Für wen eignet sich eine La Réunion Rundreise?
Eine Rundreise über die Insel passt zu allen, die in den Ferien lieber unterwegs sind, als am selben Ort zu bleiben: Wanderer und Naturliebhaber finden ein dichtes Netz markierter Wege von der Halbtagestour bis zur mehrtägigen Inseldurchquerung, Geniesser entdecken die kreolische Küche, Bourbon-Vanille und Rum aus einheimischem Zuckerrohr, und wer individuelle Freiheit schätzt, bestimmt mit dem Mietwagen sein eigenes Tempo.
Dank der kurzen Distanzen eignet sich die Insel auch für Familien mit etwas grösseren Kindern gut. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route mit ausgewählten Unterkünften zusammen – ob als reine Inselrundreise oder als Kombination mit Mauritius.
La Réunion Bus Explorer
ab CHF 940.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights: Unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln, Cirque de Salazie, Der wilde Süden, Die Bergwelt von Cilaos,...
8 Tage / 7 Nächte
Rundreisen auf La Réunion
Erleben Sie auf La Réunion die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung, die sich aus verschiedenen Ethnien zusammensetzt. Diese Menschen sind einfach nur liebenswert und haben ihre Bräuche und religiösen Feste bewahrt, sodass Sie diese hautnah miterleben können. Bei Ihrer Reise werden Sie fruchtbare Hochebenen erleben, wo auf Plantagen Zuckerrohr, tropische Früchte und exotische Gewürze angebaut werden. Dort werden Sie sich fühlen wie in einem botanischen Garten. Geniessen Sie die Unterkünfte der Insel, ein umfangreiches Angebot sportlicher Aktivitäten und raffinierte kulinarische Genüsse.
Welche Unterkünfte und Höhepunkte Sie nicht verpassen sollten und mit welchen der traumhaften Hotels Sie Ihre Reise verbinden können, verraten Ihnen unsere Spezialisten. Lassen Sie sich beraten und werfen Sie einen Blick auf unsere La Réunion Mietwagenrundreisen.
Die beste Reisezeit ist von Mai bis November: Im südlichen Winter ist es trockener und angenehm mild, die Wanderwege sind gut begehbar und die Fernsicht am klarsten. Von Dezember bis April ist es heisser und feuchter, zwischen Januar und März können Zyklone auftreten. Zwischen Juni und Oktober lassen sich zudem Buckelwale vor der Westküste beobachten.
Für eine Mietwagenrundreise auf La Réunion sollten Sie rund eine bis zwei Wochen einplanen – je nachdem, wie viele Wanderungen Sie unternehmen möchten. Dank der gut ausgebauten Küstenstrasse und der kurzen Distanzen erreichen Sie alle Inselregionen in wenigen Fahrstunden. Besonders beliebt ist die Kombination mit anschliessenden Badeferien auf der Nachbarinsel Mauritius.
Herzstück jeder Route sind die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, die zusammen mit den Vulkanlandschaften zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Der Cirque de Mafate ist nur zu Fuss oder per Helikopter erreichbar. Weitere Höhepunkte sind der aktive Vulkan Piton de la Fournaise mit der mondähnlichen Plaine des Sables, die Strände von St. Gilles und die Vanilleplantagen der Ostküste.
Eine La Réunion Rundreise eignet sich besonders für Aktivurlauber, Wanderer und Naturliebhaber: Ein dichtes Netz markierter Wege reicht von der Halbtagestour bis zur mehrtägigen Inseldurchquerung. Auch Geniesser kommen mit kreolischer Küche, Bourbon-Vanille und Rum auf ihre Kosten. Dank kurzer Distanzen ist die Insel zudem gut für Familien mit etwas grösseren Kindern geeignet.
La Réunion ist ein französisches Übersee-Département und damit ein Stück Europa in den Tropen: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, und es gilt Rechtsverkehr. Strassen und medizinische Versorgung entsprechen europäischem Standard – das macht die Insel besonders unkompliziert für eine individuelle Mietwagenrundreise.
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