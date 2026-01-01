Rundreise-Routen: die Insel in Etappen entdecken

Eine Rundreise auf La Réunion ist klassischerweise eine Mietwagenreise: Die gut ausgebaute Küstenstrasse führt einmal um die ganze Insel, und die Distanzen bleiben angenehm kurz. So wechseln Sie in wenigen Fahrstunden von den Badeorten der Westküste über die wilde Südküste mit ihren erstarrten Lavaströmen bis zur regenreichen, üppig grünen Ostküste, wo Zuckerrohrfelder und Vanilleplantagen das Bild prägen. Herzstück jeder Route sind die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, die zusammen mit den Vulkanlandschaften zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören.

Cilaos und Salazie erreichen Sie über spektakuläre Bergstrassen mit unzähligen Kehren; der Cirque de Mafate ist nur zu Fuss oder per Helikopter zugänglich und gilt als eines der grossen Wanderziele im Indischen Ozean. Wer die Vulkanwelt erleben will, fährt über die mondähnliche Plaine des Sables bis zum Kraterrand des «Piton de la Fournaise», eines der aktivsten Vulkane der Erde.

Beste Reisezeit für La Réunion Rundreisen

Als beste Reisezeit für eine Rundreise gelten die Monate Mai bis November: Im südlichen Winter ist es trockener und angenehm mild, die Wanderwege sind gut begehbar und die Fernsicht in den Bergen am klarsten. Von Dezember bis April ist es heisser und feuchter; in dieser Zeit können tropische Zyklone auftreten, vor allem zwischen Januar und März. Grundsätzlich gilt: Die Ostküste ist die Regenseite der Insel, die Westküste deutlich trockener – und in den Bergen sind die Morgenstunden meist klar, während am Nachmittag oft Wolken aufziehen.

Planen Sie Ausflüge zum Vulkan und in die Talkessel deshalb möglichst früh am Tag. Zwischen etwa Juni und Oktober ziehen zudem Buckelwale vor der Westküste vorbei, was Bootsausflüge in dieser Zeit besonders lohnend macht.

Praktisch zu wissen

La Réunion ist ein französisches Übersee-Département und damit ein Stück Europa in den Tropen: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, gefahren wird rechts, und Strassen wie medizinische Versorgung entsprechen europäischem Standard. Rechnen Sie für eine Mietwagenrundreise mit rund einer bis zwei Wochen, je nachdem, wie viele Wanderungen Sie einplanen. Besonders beliebt ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel liegt nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich aktive Tage auf La Réunion ideal mit anschliessenden Badeferien am Strand verbinden lassen.

Für wen eignet sich eine La Réunion Rundreise?

Eine Rundreise über die Insel passt zu allen, die in den Ferien lieber unterwegs sind, als am selben Ort zu bleiben: Wanderer und Naturliebhaber finden ein dichtes Netz markierter Wege von der Halbtagestour bis zur mehrtägigen Inseldurchquerung, Geniesser entdecken die kreolische Küche, Bourbon-Vanille und Rum aus einheimischem Zuckerrohr, und wer individuelle Freiheit schätzt, bestimmt mit dem Mietwagen sein eigenes Tempo.

Dank der kurzen Distanzen eignet sich die Insel auch für Familien mit etwas grösseren Kindern gut. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route mit ausgewählten Unterkünften zusammen – ob als reine Inselrundreise oder als Kombination mit Mauritius.