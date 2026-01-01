Geschützte Lagune an der Westküste von La Réunion

La Saline les Bains liegt an der sonnenverwöhnten Westküste von La Réunion, unweit von Saint-Gilles-les-Bains und L'Hermitage-les-Bains. Das Besondere an diesem Küstenabschnitt: Ein vorgelagertes Korallenriff schliesst eine flache, ruhige Lagune ein – einen der wenigen Abschnitte der Insel, an denen Sie geschützt im Meer baden können. Das seichte, klare Wasser innerhalb des Riffs eignet sich ausgezeichnet zum Schnorcheln: Schon wenige Meter vom Ufer entfernt beobachten Sie bunte Rifffische über den Korallen.

Gesäumt wird der helle Sandstrand von schattenspendenden Filao-Bäumen, unter denen sich die Einheimischen am Wochenende traditionell zum Picknick treffen – ein Stück kreolischer Alltagskultur, das Sie als Gast hautnah miterleben. Entlang der Lagune finden Sie zudem eine Auswahl an Hotels und Resorts unterschiedlicher Kategorien, von der charmanten Anlage mit kreolischem Flair bis zum komfortablen Strandresort.

Beste Reisezeit für La Saline les Bains

La Réunion liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu Europa. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es an der Küste angenehm warm, die Luft weniger feucht, und es fällt deutlich weniger Regen – ideale Bedingungen für Strandtage und Ausflüge ins Inselinnere. Der Südsommer von Dezember bis April bringt höhere Temperaturen, mehr Feuchtigkeit und von Januar bis März eine erhöhte Zyklonwahrscheinlichkeit. La Saline les Bains profitiert dabei von seiner Lage: Die Westküste liegt im Windschatten der hohen Berge und zählt zu den trockensten und sonnigsten Regionen der Insel.

Das Meerwasser ist ganzjährig angenehm warm. Ein besonderes Schauspiel bietet sich etwa von Juni bis Oktober, wenn Buckelwale vor der Westküste vorbeiziehen und sich auf Bootsausflügen beobachten lassen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

La Réunion ist ein französisches Übersee-Département: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, und die Infrastruktur entspricht europäischem Standard – für Schweizer Gäste eine unkomplizierte Fernreisedestination. Ein Mietwagen lohnt sich, denn viele Höhepunkte der Insel liegen im Landesinneren: die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, der aktive Vulkan Piton de la Fournaise und der Piton des Neiges, der höchste Gipfel im Indischen Ozean. Von La Saline les Bains aus erreichen Sie viele dieser Ziele auf Tagesausflügen und kehren abends an den Strand zurück.

Besonders beliebt ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich Aktivferien auf La Réunion ideal mit Badeferien auf Mauritius verbinden lassen.

Für wen sich La Saline les Bains eignet

Die flach abfallende Lagune macht den Ort zur idealen Wahl für Familien mit Kindern und für alle, die entspannt schwimmen und schnorcheln möchten. Ruhesuchende finden am «Plage de Trou d'Eau» ein stilles Plätzchen, während Aktive den Strandaufenthalt mit Wanderungen, Tauchgängen ausserhalb des Riffs oder den Surfspots der Umgebung kombinieren. Wer nach einem Tag am Meer kreolische und internationale Küche geniessen möchte, wird in den Restaurants der Umgebung fündig – etwa im «La Petite» mit seiner besonderen Lage.

Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuellen La Saline les Bains Reisen zusammen – vom reinen Badeaufenthalt bis zur Kombination aus Wandern, Kultur und Strand.