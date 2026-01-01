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La Saline les Bains, La Réunion

La Saline les Bains Reisen

Ferien an schönen Stränden

La Saline les Bains ist bekannt für seine langen und weissen Sandstrände. Das Ferienglück wird hier perfekt, es gibt zahlreiche Sonnentage und das kristallklare Meer lockt. Auf Le Réunion können Sie sich Ihre Träume erfüllen. Die Wellen des Indischen Ozeans sind bei Surfern beliebt und natürlich können Taucher die bunte Unterwasserwelt direkt vor den Korallenstränden erkunden. La Saline les Bains hat seinen ganz eigenen Charme, dem Sie garantiert rasch verfallen werden. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit telefonisch oder schriftlich an unsere Spezialisten wenden. Wir beraten Sie gern.

Geschützte Lagune an der Westküste von La Réunion

La Saline les Bains liegt an der sonnenverwöhnten Westküste von La Réunion, unweit von Saint-Gilles-les-Bains und L'Hermitage-les-Bains. Das Besondere an diesem Küstenabschnitt: Ein vorgelagertes Korallenriff schliesst eine flache, ruhige Lagune ein – einen der wenigen Abschnitte der Insel, an denen Sie geschützt im Meer baden können. Das seichte, klare Wasser innerhalb des Riffs eignet sich ausgezeichnet zum Schnorcheln: Schon wenige Meter vom Ufer entfernt beobachten Sie bunte Rifffische über den Korallen.

Gesäumt wird der helle Sandstrand von schattenspendenden Filao-Bäumen, unter denen sich die Einheimischen am Wochenende traditionell zum Picknick treffen – ein Stück kreolischer Alltagskultur, das Sie als Gast hautnah miterleben. Entlang der Lagune finden Sie zudem eine Auswahl an Hotels und Resorts unterschiedlicher Kategorien, von der charmanten Anlage mit kreolischem Flair bis zum komfortablen Strandresort.

Beste Reisezeit für La Saline les Bains

La Réunion liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu Europa. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es an der Küste angenehm warm, die Luft weniger feucht, und es fällt deutlich weniger Regen – ideale Bedingungen für Strandtage und Ausflüge ins Inselinnere. Der Südsommer von Dezember bis April bringt höhere Temperaturen, mehr Feuchtigkeit und von Januar bis März eine erhöhte Zyklonwahrscheinlichkeit. La Saline les Bains profitiert dabei von seiner Lage: Die Westküste liegt im Windschatten der hohen Berge und zählt zu den trockensten und sonnigsten Regionen der Insel.

Das Meerwasser ist ganzjährig angenehm warm. Ein besonderes Schauspiel bietet sich etwa von Juni bis Oktober, wenn Buckelwale vor der Westküste vorbeiziehen und sich auf Bootsausflügen beobachten lassen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

La Réunion ist ein französisches Übersee-Département: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, und die Infrastruktur entspricht europäischem Standard – für Schweizer Gäste eine unkomplizierte Fernreisedestination. Ein Mietwagen lohnt sich, denn viele Höhepunkte der Insel liegen im Landesinneren: die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, der aktive Vulkan Piton de la Fournaise und der Piton des Neiges, der höchste Gipfel im Indischen Ozean. Von La Saline les Bains aus erreichen Sie viele dieser Ziele auf Tagesausflügen und kehren abends an den Strand zurück.

Besonders beliebt ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich Aktivferien auf La Réunion ideal mit Badeferien auf Mauritius verbinden lassen.

Für wen sich La Saline les Bains eignet

Die flach abfallende Lagune macht den Ort zur idealen Wahl für Familien mit Kindern und für alle, die entspannt schwimmen und schnorcheln möchten. Ruhesuchende finden am «Plage de Trou d'Eau» ein stilles Plätzchen, während Aktive den Strandaufenthalt mit Wanderungen, Tauchgängen ausserhalb des Riffs oder den Surfspots der Umgebung kombinieren. Wer nach einem Tag am Meer kreolische und internationale Küche geniessen möchte, wird in den Restaurants der Umgebung fündig – etwa im «La Petite» mit seiner besonderen Lage.

Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuellen La Saline les Bains Reisen zusammen – vom reinen Badeaufenthalt bis zur Kombination aus Wandern, Kultur und Strand.

Akoya Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 107.– / pro Person
La Saline-les-Bains
Restaurant, Bar, Lounge, Infinity Pool, separater beheizbarer Schwimmbereich, L'Orchidee Spa, Fitnessraum, WiFi...
Ness by D-OceanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 140.– / pro Person
La Saline-les-Bains
Die modernen Zimmer und Suiten liegen in einem tropischen Garten. Zwei Restaurants (eins nur für das Frühstück...

Feriengäste die Ruhe und Entspannung suchen

Die Uferzone fällt flach ab und somit sind La Saline les Bains Reisen auch für Familien mit Kindern geeignet. Feriengäste, die auf der Suche nach Einsamkeit sind, sind am «Plage de Trou d'Eau» gut aufgehoben. Nach einem erholsamen Tag am Strand sollten Sie dem Restaurant «La Petite» einen Besuch abstatten. Ihr Gaumen wird hier mit nationalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die Lage des Restaurants ist einzigartig. Erholung, Luxus und Natur, diese Region ist einfach zum Träumen. Haben Sie Ihre Koffer für La Saline les Bains Reisen bereits gepackt?

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Reiseinformationen

Hilfreiche Reisetipps für gelungene Ferien

Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: An der Küste ist es dann angenehm warm, trockener und weniger feucht. Der Südsommer von Dezember bis April bringt mehr Hitze, Feuchtigkeit und von Januar bis März eine erhöhte Zyklonwahrscheinlichkeit. Die Westküste zählt zu den sonnigsten Regionen der Insel, das Meerwasser ist ganzjährig angenehm warm.

Ja. Ein vorgelagertes Korallenriff schliesst an der Westküste eine flache, ruhige Lagune ein – einer der wenigen Abschnitte von La Réunion, an denen Sie geschützt im Meer baden können. Das seichte, klare Wasser eignet sich zudem ausgezeichnet zum Schnorcheln: Schon wenige Meter vom Ufer entfernt sehen Sie bunte Rifffische über den Korallen.

Dank der flach abfallenden Lagune ist der Ort ideal für Familien mit Kindern und alle, die entspannt schwimmen und schnorcheln möchten. Ruhesuchende finden am Plage de Trou d'Eau ein stilles Plätzchen, während Aktive den Strandaufenthalt mit Wanderungen, Tauchgängen ausserhalb des Riffs oder den Surfspots der Umgebung kombinieren.

Ja, die Kombination ist besonders beliebt: Mauritius ist nur einen kurzen Flug von La Réunion entfernt. So lassen sich Aktivferien auf La Réunion – etwa Wanderungen in den Talkesseln oder zum Vulkan Piton de la Fournaise – ideal mit Badeferien auf der Nachbarinsel Mauritius verbinden. Unsere Spezialisten stellen Ihre individuelle Kombireise gerne zusammen.

Etwa von Juni bis Oktober ziehen Buckelwale vor der Westküste von La Réunion vorbei. In dieser Zeit lassen sich die Tiere auf Bootsausflügen beobachten – ein besonderes Naturschauspiel, das sich gut mit Strandferien in La Saline les Bains verbinden lässt, da der Ort direkt an dieser sonnenverwöhnten Westküste liegt.

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