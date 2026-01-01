Mauritius Schiffsreisen vom Spezialisten
Traumhafte Reisen auf dem Wasser
Discovery of Mauritius
Preis auf Anfrage
ab La Balise bis Grand Baie
Highlights: Private Katamaran Tour um die Insel Mauritius, Schnorcheln, Tauchen
8 Tage / 7 Nächte
Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights: Angel-Expedition, Unbewohntes Naturparadies, Einzigartige Flora und Fauna, Fischreiche Gewässer,...
10 Tage / 9 Nächte
Muntere Begleiter bei Ihrer Reise auf dem Meer
Erleben Sie das Spiel der Delfine, die Ihr steter Begleiter auf Ihrem Katamaran sind. Steuern Sie die Insel Benitier mit ihren stillen Buchten an oder besuchen Sie zum Kajakfahren Mont Choisy. Geniessen Sie bei Ihrer Reise den Botanischen Garten von Pamplemousse und besuchen Sie das Museum L'Aventure du Sucre. Kreuzfahrten auf Mauritius sind die ideale Ergänzung zu Badeferien auf Mauritius und machen Ihren Aufenthalt zum bleibenden Erlebnis. Unsere Spezialisten stellen Ihnen individuell Ihr Erlebnis auf einem Schiff im Indischen Ozean zusammen.
Was Schiffsreisen auf Mauritius auszeichnet
Mauritius ist beinahe vollständig von einem Korallenriff umgeben, dahinter liegt eine ruhige, türkisfarbene Lagune – beste Voraussetzungen, um die Insel vom Wasser aus zu entdecken. Schiffsreisen heisst hier zweierlei: Tagesausflüge per Katamaran entlang der Küste sowie mehrtägige Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean, für die Mauritius als Start- oder Endhafen dient. Beides lässt sich gut mit Badeferien verbinden, sodass Sie See- und Strandtage nach Ihren Vorlieben mischen.
Katamaran-Ausflüge: Ile aux Cerfs im Osten, Delfine im Westen
Der Klassiker unter den Katamaran-Ausflügen führt zur Ile aux Cerfs vor der Ostküste: Die kleine Insel mit ihren Sandbänken und flachen Lagunenabschnitten erreichen Sie bequem aus der Region Belle Mare im Osten. Da an der Ostküste der Passat spürbar weht, sind Segelkatamarane hier in ihrem Element. Ruhiger geht es auf der gegenüberliegenden Inselseite zu: Vor Flic en Flac an der Westküste starten am Morgen die Bootsausflüge zu den Delfinen, die sich regelmässig vor dieser geschützten Küste zeigen. Wer beides erleben möchte, plant je einen Ausflugstag im Osten und im Westen ein.
Kreuzfahrt-Kombinationen im Indischen Ozean
Für Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean ist Mauritius ein idealer Ausgangspunkt: Die Schiffe legen in Port Louis ab und kehren häufig auch dorthin zurück. Das vereinfacht die Planung – Sie fliegen einmal an, hängen vor oder nach der Kreuzfahrt einige Strandtage an und sparen sich zusätzliche Umwege. Welche Route, welches Schiff und welche Kombination mit Badeferien zu Ihnen passt, stellen wir individuell zusammen, inklusive Flügen, Transfers und Hotels an Land.
Die beste Zeit für Ausflüge und Kreuzfahrten
Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember; dann ist das Klima angenehm und die See rund um die Insel meist gut befahrbar. Von Januar bis März ist Zyklonsaison: Katamaran-Ausflüge finden weiterhin statt, können bei rauer See aber kurzfristig verschoben werden. Grundsätzlich gilt: Die Ostküste ist wegen des Passats windiger, die Westküste liegt geschützt – Delfin-Ausflüge profitieren dort von meist ruhigem Wasser. Einen Überblick über Klima und Saisonverlauf gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.
Für wen sich Schiffsreisen auf Mauritius eignen – und wie wir beraten
Katamaran-Tage in der Lagune passen für Familien ebenso wie für Paare, weil die Fahrten in geschütztem Wasser verlaufen und sich Bade- und Schnorchelstopps einbauen lassen. Kreuzfahrt-Kombinationen sprechen Gäste an, die mehrere Inseln des Indischen Ozeans auf einer Reise sehen und trotzdem nicht auf Strandtage auf Mauritius verzichten möchten. Als Spezialist für den Indischen Ozean beraten wir Sie persönlich: Wir kennen die Regionen der Insel, empfehlen Ihnen die passenden Ausflüge und stimmen Kreuzfahrt, Hotel und Flüge aufeinander ab.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Am beliebtesten sind zwei Touren: per Katamaran zur Ile aux Cerfs vor der Ostküste und zu den Delfinen vor der Westküste. Beide werden je nach Anbieter als Halbtages- oder Tagestour gefahren, oft mit Bade- und Schnorchelstopps. Welche Tour zu Ihrem Hotelstandort passt, sagen wir Ihnen gerne in der Beratung.
Ja, Mauritius dient bei vielen Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean als Start- und Endhafen. Sie fliegen direkt auf die Insel, gehen in Port Louis an Bord und können vor oder nach der Kreuzfahrt Badeferien anhängen. Flüge, Hotel und Transfers stimmen wir für Sie aufeinander ab.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Mai und Dezember, wenn das Wetter stabil und die See meist ruhig ist. Von Januar bis März ist Zyklonsaison; Ausflüge finden statt, können bei rauem Wetter aber verschoben werden. Für Delfin-Beobachtungen ist die geschützte Westküste die verlässlichste Wahl.
Sehr gut sogar: Weil die Schiffe auf Mauritius starten und enden, brauchen Sie für die Strandverlängerung keinen zusätzlichen Flug. Beliebt ist die Kombination aus einigen Tagen Badeferien an der West- oder Ostküste und einer anschliessenden Kreuzfahrt. Wir planen die Übergänge inklusive Transfers nahtlos für Sie.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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