Mauritius Schiffsreisen vom Spezialisten

Was Schiffsreisen auf Mauritius auszeichnet

Mauritius ist beinahe vollständig von einem Korallenriff umgeben, dahinter liegt eine ruhige, türkisfarbene Lagune – beste Voraussetzungen, um die Insel vom Wasser aus zu entdecken. Schiffsreisen heisst hier zweierlei: Tagesausflüge per Katamaran entlang der Küste sowie mehrtägige Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean, für die Mauritius als Start- oder Endhafen dient. Beides lässt sich gut mit Badeferien verbinden, sodass Sie See- und Strandtage nach Ihren Vorlieben mischen.

Katamaran-Ausflüge: Ile aux Cerfs im Osten, Delfine im Westen

Der Klassiker unter den Katamaran-Ausflügen führt zur Ile aux Cerfs vor der Ostküste: Die kleine Insel mit ihren Sandbänken und flachen Lagunenabschnitten erreichen Sie bequem aus der Region Belle Mare im Osten. Da an der Ostküste der Passat spürbar weht, sind Segelkatamarane hier in ihrem Element. Ruhiger geht es auf der gegenüberliegenden Inselseite zu: Vor Flic en Flac an der Westküste starten am Morgen die Bootsausflüge zu den Delfinen, die sich regelmässig vor dieser geschützten Küste zeigen. Wer beides erleben möchte, plant je einen Ausflugstag im Osten und im Westen ein.

Kreuzfahrt-Kombinationen im Indischen Ozean

Für Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean ist Mauritius ein idealer Ausgangspunkt: Die Schiffe legen in Port Louis ab und kehren häufig auch dorthin zurück. Das vereinfacht die Planung – Sie fliegen einmal an, hängen vor oder nach der Kreuzfahrt einige Strandtage an und sparen sich zusätzliche Umwege. Welche Route, welches Schiff und welche Kombination mit Badeferien zu Ihnen passt, stellen wir individuell zusammen, inklusive Flügen, Transfers und Hotels an Land.

Die beste Zeit für Ausflüge und Kreuzfahrten

Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember; dann ist das Klima angenehm und die See rund um die Insel meist gut befahrbar. Von Januar bis März ist Zyklonsaison: Katamaran-Ausflüge finden weiterhin statt, können bei rauer See aber kurzfristig verschoben werden. Grundsätzlich gilt: Die Ostküste ist wegen des Passats windiger, die Westküste liegt geschützt – Delfin-Ausflüge profitieren dort von meist ruhigem Wasser. Einen Überblick über Klima und Saisonverlauf gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen sich Schiffsreisen auf Mauritius eignen – und wie wir beraten

Katamaran-Tage in der Lagune passen für Familien ebenso wie für Paare, weil die Fahrten in geschütztem Wasser verlaufen und sich Bade- und Schnorchelstopps einbauen lassen. Kreuzfahrt-Kombinationen sprechen Gäste an, die mehrere Inseln des Indischen Ozeans auf einer Reise sehen und trotzdem nicht auf Strandtage auf Mauritius verzichten möchten. Als Spezialist für den Indischen Ozean beraten wir Sie persönlich: Wir kennen die Regionen der Insel, empfehlen Ihnen die passenden Ausflüge und stimmen Kreuzfahrt, Hotel und Flüge aufeinander ab.