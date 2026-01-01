Boucan Canot & St. Gilles Reisen vom Spezialisten

Die Sonnenseite von La Réunion

Boucan Canot und St. Gilles liegen an der Westküste von La Réunion, der wettergeschützten Leeseite der Insel. Die hohen Bergketten im Inselinneren halten die feuchten Passatwinde ab, weshalb dieser Küstenabschnitt als sonnigste und trockenste Region der Insel gilt. Saint-Gilles-les-Bains ist das touristische Zentrum von La Réunion: Rund um den Yachthafen Port de Plaisance finden Sie Restaurants, Boutiquen und ein Aquarium, das die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans vorstellt. Wer die Meeresbewohner lieber im offenen Wasser beobachtet, unternimmt eine Fahrt mit dem Glasbodenboot.

An der zentralen Plage des Roches Noires herrscht vor allem an Wochenenden lebhafte Stimmung, oft mit Musik. Südlich des Ortes erstreckt sich zudem eine flache, von einem Korallenriff geschützte Lagune, deren ruhiges Wasser sich ideal zum Baden und Schnorcheln eignet.

Beste Reisezeit für Boucan Canot und St. Gilles

La Réunion liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu Europa. Als beste Reisezeit für die Westküste gelten die Monate Mai bis November: Im südlichen Winter ist es trocken und angenehm warm, tagsüber meist zwischen rund 24 und 28 Grad. Der südliche Sommer von Dezember bis April bringt höhere Temperaturen und mehr Feuchtigkeit; in dieser Zeit können tropische Zyklone auftreten, vor allem zwischen Januar und März.

Da die Westküste im Regenschatten der Berge liegt, bleibt sie auch dann die niederschlagsärmste Region der Insel – Badeferien sind in Boucan Canot und St. Gilles grundsätzlich das ganze Jahr über möglich, das Meer ist stets warm genug zum Baden.

Ein besonderes Naturschauspiel bietet sich etwa von Juni bis Oktober, wenn Buckelwale vor der Küste vorbeiziehen und sich auf Bootsausflügen beobachten lassen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, und Infrastruktur wie medizinische Versorgung entsprechen europäischem Standard. Der internationale Flughafen liegt im Norden der Insel bei Saint-Denis, der Transfer an die Westküste dauert rund eine Stunde. Besonders reizvoll ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich Wanderungen und Naturerlebnisse auf La Réunion ideal mit Strandtagen auf Mauritius verbinden lassen.

Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen – von Boucan Canot und St. Gilles aus erreichen Sie die Talkessel Cilaos und Salazie sowie den aktiven Vulkan Piton de la Fournaise bequem auf Tagesausflügen. Grosse Teile des Inselinneren gehören zum Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbe zählt.

Für wen sich Boucan Canot und St. Gilles eignen

Die beiden Badeorte eignen sich für Reisende, die Strand, Komfort und Abwechslung verbinden möchten. Familien schätzen die flache Lagune und die gesicherten Strände, Aktive das breite Angebot von Tauchen und Schnorcheln bis zu Wanderungen im Hochland. Wer nach einer Rundreise über die Insel entspannte Strandtage anhängen möchte, findet hier einige der komfortabelsten Resorts von La Réunion. Unsere Spezialisten stellen Ihre individuelle Reise zusammen – ob als reine Badeferien, als Abschluss einer Inselrundfahrt oder als Baustein einer Kombination mit Mauritius.