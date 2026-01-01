Boucan Canot & St. Gilles Reisen vom Spezialisten
La Réunion - ein Paradies für Naturliebhaber
Die Sonnenseite von La Réunion
Boucan Canot und St. Gilles liegen an der Westküste von La Réunion, der wettergeschützten Leeseite der Insel. Die hohen Bergketten im Inselinneren halten die feuchten Passatwinde ab, weshalb dieser Küstenabschnitt als sonnigste und trockenste Region der Insel gilt. Saint-Gilles-les-Bains ist das touristische Zentrum von La Réunion: Rund um den Yachthafen Port de Plaisance finden Sie Restaurants, Boutiquen und ein Aquarium, das die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans vorstellt. Wer die Meeresbewohner lieber im offenen Wasser beobachtet, unternimmt eine Fahrt mit dem Glasbodenboot.
An der zentralen Plage des Roches Noires herrscht vor allem an Wochenenden lebhafte Stimmung, oft mit Musik. Südlich des Ortes erstreckt sich zudem eine flache, von einem Korallenriff geschützte Lagune, deren ruhiges Wasser sich ideal zum Baden und Schnorcheln eignet.
Beste Reisezeit für Boucan Canot und St. Gilles
La Réunion liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu Europa. Als beste Reisezeit für die Westküste gelten die Monate Mai bis November: Im südlichen Winter ist es trocken und angenehm warm, tagsüber meist zwischen rund 24 und 28 Grad. Der südliche Sommer von Dezember bis April bringt höhere Temperaturen und mehr Feuchtigkeit; in dieser Zeit können tropische Zyklone auftreten, vor allem zwischen Januar und März.
Da die Westküste im Regenschatten der Berge liegt, bleibt sie auch dann die niederschlagsärmste Region der Insel – Badeferien sind in Boucan Canot und St. Gilles grundsätzlich das ganze Jahr über möglich, das Meer ist stets warm genug zum Baden.
Ein besonderes Naturschauspiel bietet sich etwa von Juni bis Oktober, wenn Buckelwale vor der Küste vorbeiziehen und sich auf Bootsausflügen beobachten lassen.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement: Bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch, und Infrastruktur wie medizinische Versorgung entsprechen europäischem Standard. Der internationale Flughafen liegt im Norden der Insel bei Saint-Denis, der Transfer an die Westküste dauert rund eine Stunde. Besonders reizvoll ist die Kombination mit Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich Wanderungen und Naturerlebnisse auf La Réunion ideal mit Strandtagen auf Mauritius verbinden lassen.
Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen – von Boucan Canot und St. Gilles aus erreichen Sie die Talkessel Cilaos und Salazie sowie den aktiven Vulkan Piton de la Fournaise bequem auf Tagesausflügen. Grosse Teile des Inselinneren gehören zum Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbe zählt.
Für wen sich Boucan Canot und St. Gilles eignen
Die beiden Badeorte eignen sich für Reisende, die Strand, Komfort und Abwechslung verbinden möchten. Familien schätzen die flache Lagune und die gesicherten Strände, Aktive das breite Angebot von Tauchen und Schnorcheln bis zu Wanderungen im Hochland. Wer nach einer Rundreise über die Insel entspannte Strandtage anhängen möchte, findet hier einige der komfortabelsten Resorts von La Réunion. Unsere Spezialisten stellen Ihre individuelle Reise zusammen – ob als reine Badeferien, als Abschluss einer Inselrundfahrt oder als Baustein einer Kombination mit Mauritius.
LUX* Saint Gilles
ab CHF 144.– / pro Person
Saint-Gilles
Die Zimmer, Juniorsuiten und Familienzimmer liegen in 23 zweistöckigen Villen in einem grossen tropischen Garten, im...
Le Saint Alexis
ab CHF 187.– / pro Person
Saint-Gilles
Zwei Süsswasserpools geschmackvoll in die Hotelarchitektur eingebettet, Bar, Restaurant mit ausgezeichneter Küche,...
Boucan Canot
ab CHF 127.– / pro Person
Saint-Gilles
Hauptgebäude, à la carte Restaurant, Bar, Süsswasserpool.
Hotel Le Recif
ab CHF 103.– / pro Person
Saint-Gilles
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf 17 im kreolischen Stil gebaute Villen in einem grossen tropischen Garten, ein...
Touristische Hochburg St. Gilles
Aufenthalt an einer traumhaften Lagune
St. Gilles profitiert von seiner exponierten Lage an einer wunderschönen Lagune. Einige der komfortabelsten Resorts haben sich hier angesiedelt. Nutzen Sie das breite Wassersportangebot. Der schöne Strand ist besonders bei Familien beliebt und wird zusätzlich durch Hai-Netze gesichert. Für alle, die neben Strand und Meer noch mehr erleben wollen, liegt hier Musik in der Luft und ganz besonders an den Wochenenden und an der zentralen Plage des Roches Noire. Um die Meeresbewohner kennenzulernen, ist eine Fahrt mit dem Glasbodenboot reizvoll oder Sie besuchen das Aquarium am Port de Plaisance.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis November: Im südlichen Winter ist es an der Westküste trocken und angenehm warm, tagsüber meist zwischen rund 24 und 28 Grad. Von Dezember bis April ist es heisser und feuchter, zwischen Januar und März sind Zyklone möglich. Da die Westküste im Regenschatten der Berge liegt, sind Badeferien grundsätzlich ganzjährig möglich.
Ja. In Boucan Canot schützen mehr als sechshundert Meter lange Netze im Wasser vor Hai-Angriffen, auch der Strand von St. Gilles ist durch Hai-Netze gesichert. Südlich von St. Gilles liegt zudem eine flache, von einem Korallenriff geschützte Lagune, deren ruhiges Wasser sich ideal zum Baden und Schnorcheln eignet – besonders beliebt bei Familien.
Die beiden Badeorte eignen sich für Reisende, die Strand, Komfort und Abwechslung verbinden möchten: Familien schätzen die flache Lagune und die gesicherten Strände, Aktive das Angebot von Tauchen und Schnorcheln bis zu Wanderungen im Hochland. Ideal sind sie auch als entspannter Abschluss einer Inselrundreise oder als Baustein einer Kombination mit Mauritius.
Der internationale Flughafen von La Réunion liegt im Norden der Insel bei Saint-Denis; der Transfer an die Westküste dauert rund eine Stunde. Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen: Von Boucan Canot und St. Gilles aus erreichen Sie die Talkessel Cilaos und Salazie sowie den aktiven Vulkan Piton de la Fournaise bequem auf Tagesausflügen.
Ja, etwa von Juni bis Oktober ziehen Buckelwale vor der Küste von La Réunion vorbei und lassen sich auf Bootsausflügen beobachten. Wer die Unterwasserwelt lieber ohne Bootsfahrt erleben möchte, besucht das Aquarium am Yachthafen Port de Plaisance in St. Gilles oder unternimmt eine Fahrt mit dem Glasbodenboot.
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