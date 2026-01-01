Saint Leu Reisen
Weisser und schwarzer Sandstrand – Saint Leu
Was Saint Leu auszeichnet
Saint Leu liegt an der Leeseite von La Réunion und gehört damit zur sonnigsten und trockensten Region der Insel. Vor dem Ort erstreckt sich eine vom Korallenriff geschützte Lagune, die Teil des Meeresschutzgebiets an der Westküste ist – ruhiges, flaches Wasser mit besten Bedingungen zum Schnorcheln und Baden. Unter Surfern geniesst die linke Welle von Saint Leu einen ausgezeichneten Ruf weit über die Insel hinaus; wer selbst aufs Brett steigen möchte, findet vor Ort Surfschulen für alle Niveaus.
Ein weiteres Wahrzeichen ist Kélonia, das Observatorium und die Pflegestation für Meeresschildkröten direkt an der Küste: Hier beobachten Sie die Tiere aus nächster Nähe und erfahren viel über ihren Schutz – mit etwas Glück begegnen Ihnen Schildkröten auch beim Schnorcheln im Meer. In den Höhenlagen oberhalb des Ortes starten zudem Gleitschirmflieger zu Flügen über die Lagune; Saint Leu gilt als einer der besten und zuverlässigsten Gleitschirm-Spots überhaupt, Tandemflüge sind auch ohne Vorkenntnisse möglich.
Beste Reisezeit für Saint Leu
La Réunion lässt sich das ganze Jahr über bereisen, wobei die Westküste um Saint Leu stets die trockenste Ecke der Insel bleibt. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind angenehm, die Sicht in den Bergen ist klar, und die Bedingungen zum Wandern sind ideal. Etwa von Juni bis Oktober ziehen ausserdem Buckelwale vor der Westküste vorbei – Walbeobachtungen gehören dann zu den eindrücklichsten Erlebnissen der Region. Der Südsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter; in dieser Zeit können tropische Wirbelstürme auftreten. Das Meer ist ganzjährig angenehm warm.
Praktische Hinweise
Die Anreise erfolgt über den internationalen Flughafen im Norden der Insel; nach Saint Leu fahren Sie von dort rund eine Stunde der Küste entlang. Ein Mietwagen ist empfehlenswert, denn die schönsten Ausflugsziele liegen verstreut: das Zuckermuseum Stella Matutina, der botanische Garten in den Höhenlagen oberhalb des Ortes oder der Talkessel von Cilaos im Inselinnern. Wichtig zu wissen: Baden Sie an der Westküste ausschliesslich innerhalb der geschützten Lagune beziehungsweise in den überwachten Zonen – das offene Meer ausserhalb des Riffs ist erfahrenen Surfern und geführten Aktivitäten vorbehalten.
Für wen sich Saint Leu eignet
Saint Leu passt zu Reisenden, die Badeferien mit Aktivitäten verbinden möchten: Schnorchler und Taucher, Surfer, Gleitschirmflieger sowie Familien, welche die ruhige Lagune schätzen. Wer die Vulkaninsel intensiver erleben will, kombiniert den Aufenthalt an der Küste mit Wanderungen in den Talkesseln des Hochlands. Und weil La Réunion nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt liegt, bietet sich die klassische Inselkombination an: erst aktive Tage rund um Saint Leu, anschliessend entspannte Strandferien auf Mauritius. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise gerne individuell zusammen.
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Surfen und Schildkröten – Saint Leu Ferien
Interessante Persönlichkeiten liegen am Friedhof von Saint Leu. Der gefürchtete Pirat La Buse oder auch der Dichter Leconte Delisle wurden hier begraben. Etwas actionreicher geht es mit dem umfangreichen Angebot an Wassersportarten zur Sache. Besonders Surfer sind in Saint Leu häufig anzutreffen. Die Einwohner lieben den Ritt auf den Wellen und natürlich können Sie auch an einer Anfängerstunde Ihr Können unter Beweis stellen. In den letzten Jahren haben sich auch zahlreiche Wasserschildkröten hier angesiedelt. Die Stadt Kélonia mit ihren knapp 30.000 Einwohners ist ein Muss bei Saint Leu Reisen.
Als beste Reisezeit für Saint Leu gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: angenehme Temperaturen, klare Sicht in den Bergen und ideale Wanderbedingungen. Von etwa Juni bis Oktober ziehen zudem Buckelwale vor der Westküste vorbei. Der Südsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter, mit möglichen tropischen Wirbelstürmen. Das Meer ist ganzjährig angenehm warm.
Saint Leu eignet sich für Reisende, die Badeferien mit Aktivitäten verbinden: Schnorchler, Taucher, Surfer und Gleitschirmflieger ebenso wie Familien, welche die ruhige, riffgeschützte Lagune schätzen. Wer die Vulkaninsel intensiver erleben möchte, kombiniert die Küste mit Wanderungen in den Talkesseln des Hochlands – oder hängt entspannte Strandferien auf dem nahen Mauritius an.
Die Anreise erfolgt über den internationalen Flughafen im Norden von La Réunion; von dort fahren Sie rund eine Stunde der Küste entlang nach Saint Leu. Ein Mietwagen ist empfehlenswert, da die schönsten Ausflugsziele verstreut liegen – etwa das Zuckermuseum Stella Matutina, der botanische Garten oberhalb des Ortes oder der Talkessel von Cilaos im Inselinnern.
Ja. Vor Saint Leu liegt eine vom Korallenriff geschützte Lagune, Teil des Meeresschutzgebiets an der Westküste, mit ruhigem, flachem Wasser und besten Bedingungen zum Baden und Schnorcheln. Wichtig: Baden Sie ausschliesslich innerhalb der Lagune oder in überwachten Zonen – das offene Meer ausserhalb des Riffs ist erfahrenen Surfern und geführten Aktivitäten vorbehalten.
Bekannt ist Saint Leu für Kélonia, das Observatorium und die Pflegestation für Meeresschildkröten direkt an der Küste, sowie für seine berühmte linke Welle – Surfschulen gibt es für alle Niveaus. Saint Leu gilt zudem als einer der besten Gleitschirm-Spots überhaupt; Tandemflüge über die Lagune sind ohne Vorkenntnisse möglich. Sehenswert sind auch der Botanische Garten und das Landwirtschaftsmuseum.
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