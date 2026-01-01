Was Saint Leu auszeichnet

Saint Leu liegt an der Leeseite von La Réunion und gehört damit zur sonnigsten und trockensten Region der Insel. Vor dem Ort erstreckt sich eine vom Korallenriff geschützte Lagune, die Teil des Meeresschutzgebiets an der Westküste ist – ruhiges, flaches Wasser mit besten Bedingungen zum Schnorcheln und Baden. Unter Surfern geniesst die linke Welle von Saint Leu einen ausgezeichneten Ruf weit über die Insel hinaus; wer selbst aufs Brett steigen möchte, findet vor Ort Surfschulen für alle Niveaus.

Ein weiteres Wahrzeichen ist Kélonia, das Observatorium und die Pflegestation für Meeresschildkröten direkt an der Küste: Hier beobachten Sie die Tiere aus nächster Nähe und erfahren viel über ihren Schutz – mit etwas Glück begegnen Ihnen Schildkröten auch beim Schnorcheln im Meer. In den Höhenlagen oberhalb des Ortes starten zudem Gleitschirmflieger zu Flügen über die Lagune; Saint Leu gilt als einer der besten und zuverlässigsten Gleitschirm-Spots überhaupt, Tandemflüge sind auch ohne Vorkenntnisse möglich.

Beste Reisezeit für Saint Leu

La Réunion lässt sich das ganze Jahr über bereisen, wobei die Westküste um Saint Leu stets die trockenste Ecke der Insel bleibt. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: Die Temperaturen sind angenehm, die Sicht in den Bergen ist klar, und die Bedingungen zum Wandern sind ideal. Etwa von Juni bis Oktober ziehen ausserdem Buckelwale vor der Westküste vorbei – Walbeobachtungen gehören dann zu den eindrücklichsten Erlebnissen der Region. Der Südsommer von Dezember bis März ist heisser und feuchter; in dieser Zeit können tropische Wirbelstürme auftreten. Das Meer ist ganzjährig angenehm warm.

Praktische Hinweise

Die Anreise erfolgt über den internationalen Flughafen im Norden der Insel; nach Saint Leu fahren Sie von dort rund eine Stunde der Küste entlang. Ein Mietwagen ist empfehlenswert, denn die schönsten Ausflugsziele liegen verstreut: das Zuckermuseum Stella Matutina, der botanische Garten in den Höhenlagen oberhalb des Ortes oder der Talkessel von Cilaos im Inselinnern. Wichtig zu wissen: Baden Sie an der Westküste ausschliesslich innerhalb der geschützten Lagune beziehungsweise in den überwachten Zonen – das offene Meer ausserhalb des Riffs ist erfahrenen Surfern und geführten Aktivitäten vorbehalten.

Für wen sich Saint Leu eignet

Saint Leu passt zu Reisenden, die Badeferien mit Aktivitäten verbinden möchten: Schnorchler und Taucher, Surfer, Gleitschirmflieger sowie Familien, welche die ruhige Lagune schätzen. Wer die Vulkaninsel intensiver erleben will, kombiniert den Aufenthalt an der Küste mit Wanderungen in den Talkesseln des Hochlands. Und weil La Réunion nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt liegt, bietet sich die klassische Inselkombination an: erst aktive Tage rund um Saint Leu, anschliessend entspannte Strandferien auf Mauritius. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise gerne individuell zusammen.