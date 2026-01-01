88 Junior Suiten (60 m2) sind äusserst geschmackvoll und modern eingerichtet, verfügen über Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe sowie Terrasse oder Balkon mit Meersicht (zum Teil durch die tropische Vegetation eingeschränkt). 27 Pool Junior Suiten (60 m2) liegen in unmittelbarer Nähe zum Pool und 25 Beach Junior Suiten (60 m2) liegen am nächsten zum Strand.

22 Wellness Junior Suiten (60 m2) speziell für Paare bieten Ruhe und Privatsphäre; mit Yoga Matte im Zimmer, Wellness Minibar, 2x 45 Minuten Spa Treatments (Mindestaufenthalt 7 Nächte), 20% Reduktion auf Spa Behandlungen, 20% Reduktion auf LUX* Me Produkte, 20% Reduktion auf das Personal Training Angebot, ein Erholungsbad, eine Konsultation durch den Wellness Concierge und eine Body Balance Analyse von 30 Minuten.

Die 20 Family Suiten (120 m2) bestehen aus 2 Junior Suiten mit Verbindungstüre. 11 Ocean/LUX* Suiten (90 m2) und eine Grand LUX* Suite (240 m2), elegant eingerichtet und wunderschön gelegen für anspruchsvolle Gäste verfügen zusätzlich über ein Solarium.