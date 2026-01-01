LUX* Belle Mare
Belle Mare
Beschreibung
Einleitung
Die Suiten sind verteilt in mehreren dreistöckigen Gebäudetrakten, welche in Halbkreisform angeordnet sind und sich zum Meer hin öffnen. Mittelpunkt der Anlage bildet der riesige, 2000 m2 grosse Pool und die tropische Gartenanlage. Moderne Architektur mit hellen und lichtdurchfluteten Zimmern. Hauptrestaurant, 2 à la carte Restaurants, ein Strandrestaurant, Bar, Maison LUX*, verschiedene Boutiquen, Spa- und LUX* Me Wellnessbereich, Coiffeur, Konferenzraum, WiFi kostenfrei, Phone Home (Telefonzelle von der umsonst nach Hause aufs Festnetz telefoniert werden kann.)
Angebot
Schöner LUX* Me Spabereich mit Jacuzzi, Sauna, Hammam, Hydrotherapieraum und Behandlungsräumen für Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen. Das LUX* Me Spa bietet zudem eine Ernährungsberatung und ein personalisiertes Fitnessprogramm.
Zimmer
88 Junior Suiten (60 m2) sind äusserst geschmackvoll und modern eingerichtet, verfügen über Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe sowie Terrasse oder Balkon mit Meersicht (zum Teil durch die tropische Vegetation eingeschränkt). 27 Pool Junior Suiten (60 m2) liegen in unmittelbarer Nähe zum Pool und 25 Beach Junior Suiten (60 m2) liegen am nächsten zum Strand.
22 Wellness Junior Suiten (60 m2) speziell für Paare bieten Ruhe und Privatsphäre; mit Yoga Matte im Zimmer, Wellness Minibar, 2x 45 Minuten Spa Treatments (Mindestaufenthalt 7 Nächte), 20% Reduktion auf Spa Behandlungen, 20% Reduktion auf LUX* Me Produkte, 20% Reduktion auf das Personal Training Angebot, ein Erholungsbad, eine Konsultation durch den Wellness Concierge und eine Body Balance Analyse von 30 Minuten.
Die 20 Family Suiten (120 m2) bestehen aus 2 Junior Suiten mit Verbindungstüre. 11 Ocean/LUX* Suiten (90 m2) und eine Grand LUX* Suite (240 m2), elegant eingerichtet und wunderschön gelegen für anspruchsvolle Gäste verfügen zusätzlich über ein Solarium.
Unterhaltung
Abendunterhaltung mit lokalen Bands, Showeinlagen, Open-Air Kino.
Gratis-Sport
Windsurfen, Pedalos, Kayaks, Segeln, Schnorcheln, Glasbodenboot, Wasserski, Wakeboard, Tennis, Fitnesscenter, Tischtennis, Boccia, Beachvolleyball, Yoga, Stand Up Paddle, Thai Chi.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Hochseefischen, Fahrräder.
Kinder
Kinderclub «Play», wo Kinder von 3 bis 11 Jahren von Kinderhostessen betreut werden. Teensclub «Studio 17» für Jugendliche von 12 – 17 Jahren, Babysitting auf Anfrage und gegen Gebühr.
ab CHF 180.– / pro Person
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