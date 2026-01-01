Entdeckungsreise Mauritius ab Mahébourg

1 . Tag Vieux Grand Port (A) Nach Ankunft am Flughafen Mau­ritius Transfer in die Ferney Nature Lodge. Der Rest des Tages steht Ihnen inmitten schöner Natur zur freien Verfügung. Übernachtung / Halbpension in der Ferney Nature Lodge.

2 . Tag Vieux Grand Port (F, A) Tag zur freien Verfügung. Übernachtung / Halbpension in der Ferney Nature Lodge.

3 . Tag Grand Baie (F, A) Am Morgen wird Ihnen Ihr Hertz Mietwagen in die Lodge gebracht. In Trou d’Eau Douce können Sie sich mit dem Boot auf die Ile aux Cerfs bringen lassen. Weiterfahrt der Ost­küste entlang in den Norden nach Grand Baie. Übernachtung / Halbpension im Hotel 20° Sud in der Bucht von Grand Baie.

4 . Tag Port Louis / Chamarel (F, A) Falls Sie den bekannten botanischen Garten von Pamplemousses besuchen wollen, lohnt sich ein früher Start. Falls Ihr erstes Etappenziel die Haupt­stadt Port Louis ist, empfiehlt es sich, erst nach der morgendlichen Rush­hour dort einzutreffen. Verpassen Sie hier auf keinen Fall den Markt. Weiterfahrt in den Süden bis nach Chamarel. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

5 . Tag Chamarel (F, A) Entweder Sie erkunden Chamarel und die Umgebung zu Fuss oder Sie benutzen Ihren Miet­wagen, um zusätzlich die malerische Region zu erkunden. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

6 . Tag Strandhotel (F) Die letzte Etappe führt Sie auf der Route Ihrer Wahl zum gebuchten Strandhotel.



(Diese Mietwagenrundreise kann selbst­verständlich individuell verlän­gert oder verkürzt werden, wir unterbreiten Ihnen gerne einen entsprechenden Vorschlag.)