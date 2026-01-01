Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Beau Champ
Beschreibung
Einleitung
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2 Bars, neuer privater Beach Club auf der Ile aux Cerfs mit Grillrestaurant und Bar, Bibliothek, Boutiquen, Fitnesscenter, 4 Pools, Business-Center, Spa und Wellnessbereich.
Angebot
Der Spa bietet 12 Behandlungsräume, über dem Wasser gebaut. Coiffeur, Schönheitssalon, Fitnesscenter mit 25 Meter Schwimmbecken.
Zimmer
84 1-Schlafzimmer Pool Villen (105 m2) elegant, modern, in frischen Farben eingerichtet mit Klimaanlage, Bad, Dusche, Aussendusche, WC, Haarfön, Flachbild-TV, DVD-Player, iPod-Station, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Telefon, überdachte Terrasse, privater Pool, Tagesbett und Garten. Die Villen unterscheiden sich einzig durch die Lage.
84 1-Schlafzimmer Pool Villen (105 m2) elegant, modern, in frischen Farben eingerichtet mit Klimaanlage, Bad, Dusche, Aussendusche, WC, Haarfön, Flachbild-TV, DVD-Player, iPod-Station, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Telefon, überdachte Terrasse, privater Pool, Tagesbett und Garten. Die Villen unterscheiden sich einzig durch die Lage.
30 Garden Pool Villen und 10 Island Garden Pool Villen (ex Mangrove Pool Villen): auf dem Festland (Island Garden Pool Villen gibt es auch auf der Privatinsel) mit schönem Blick auf den Garten, Mangroven und den Golfplatz.
16 Island Ocean Pool Villen, 28 Island Beach Pool Villen sowie die 3-Schlafzimmer Royal Pool Villa (ex Presidential Suite Sanctuary): auf der Resort Privatinsel. 6 Premium Island Pool Villen (ex Sanctuary Beach und Sanctuary Ocean Pool Villen) elegant und in weichen, hellen Farben eingerichtet mit separatem Wohnraum, grossem privaten Pool und Garten. Diese Villen bieten ein noch luxuriöseres Wohnen, mit schöner Meersicht und bester Strandlage (auf der Privatinsel).
Die Private Retreats (266 – 830 m2) sind verteilt im Garten auf dem Festland und haben 2 bis 5 Schlafzimmer mit je einem Bad, Wohn-/Essraum, Küche und einen privaten Garten mit Pool.
Gratis-Sport
Kajak, Stand Up Paddle, Hobie Cats, Segeln, Windsurfen, Schnorcheln. Fahrräder, 2 Tennisplätze.
Sport gegen Gebühr
Golf auf dem hoteleigenen, von Ernie Els entworfenen 18-Loch Championship, Anahita Golfplatz sowie auf dem Ile aux Cerfs Golfplatz. Kitesurfen, Tauchen, Segeln, Hochseefischen.
Kinder
Kids Club für Kinder von 4 bis 9 Jahren, Kinderspielplatz, Kinderpool, Teensclub für Jugendliche ab 10 Jahren mit Disco und DJ. Babysitting gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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