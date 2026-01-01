84 1-Schlafzimmer Pool Villen (105 m2) elegant, modern, in frischen Farben eingerichtet mit Klimaanlage, Bad, Dusche, Aussendusche, WC, Haarfön, Flachbild-TV, DVD-Player, iPod-Station, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Telefon, überdachte Terrasse, privater Pool, Tagesbett und Garten. Die Villen unterscheiden sich einzig durch die Lage.

30 Garden Pool Villen und 10 Island Garden Pool Villen (ex Mangrove Pool Villen): auf dem Festland (Island Garden Pool Villen gibt es auch auf der Privatinsel) mit schönem Blick auf den Garten, Mangroven und den Golfplatz.



16 Island Ocean Pool Villen, 28 Island Beach Pool Villen sowie die 3-Schlafzimmer Royal Pool Villa (ex Presidential Suite Sanctuary): auf der Resort Privatinsel. 6 Premium Island Pool Villen (ex Sanctuary Beach und Sanctuary Ocean Pool Villen) elegant und in weichen, hellen Farben eingerichtet mit separatem Wohnraum, grossem privaten Pool und Garten. Diese Villen bieten ein noch luxuriöseres Wohnen, mit schöner Meersicht und bester Strandlage (auf der Privatinsel).





Die Private Retreats (266 – 830 m2) sind verteilt im Garten auf dem Festland und haben 2 bis 5 Schlafzimmer mit je einem Bad, Wohn-/Essraum, Küche und einen privaten Garten mit Pool.