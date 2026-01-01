La Réunion Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Die exotische französische Region selbstständig erkunden
Unterwegs mit dem Mietwagen: kurze Distanzen, grosse Kontraste
La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement im Indischen Ozean, nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt. Bezahlt wird in Euro, es gilt Rechtsverkehr, und der Schweizer Führerausweis wird anerkannt. Eine gut ausgebaute Nationalstrasse führt einmal rund um die Insel; von ihr zweigen kurvenreiche Bergstrassen ins Hochland ab. Die Distanzen bleiben angenehm kurz – kaum eine Tagesetappe dauert länger als zwei bis drei Stunden reine Fahrzeit. Rechnen Sie in den Bergen dennoch genügend Zeit ein: Serpentinenstrecken wie die berühmte Strasse nach Cilaos mit ihren unzähligen Kurven und Tunnels verlangen ein gemütliches Tempo.
Der Talkessel Mafate ist autofrei und nur zu Fuss erreichbar – ein lohnendes Wanderziel für einen oder mehrere Tage abseits des Mietwagens.
Höhepunkte, die Sie mit dem Auto erreichen
Das Landesinnere prägen drei gewaltige Talkessel: Cilaos, Salazie und Mafate, überragt vom Piton des Neiges mit rund 3000 Metern Höhe. Zusammen mit ihren steilen Felswänden gehören sie zum UNESCO-Welterbe. Im Südosten raucht der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde; die Zufahrt über die karge Hochebene der Plaine des Sables zählt zu den eindrücklichsten Panoramastrecken der Insel. Der grüne Osten lockt mit Vanilleplantagen und Wasserfällen, der wilde Süden mit erstarrten Lavaströmen, die bis ans Meer reichen.
Die Westküste rund um Saint-Gilles ist die Badeseite: Hier schützt ein Korallenriff die Lagune, hier finden Sie helle Strände und die meisten Sonnenstunden.
Beste Reisezeit für eine Mietwagenrundreise auf La Réunion
Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es trockener und angenehm warm, und die Sicht auf die Berge ist meist klar – ideale Bedingungen zum Fahren und Wandern. Der Südsommer von Dezember bis März bringt mehr Feuchtigkeit und fällt in die Zyklonsaison des Indischen Ozeans; die Ostseite der Insel ist grundsätzlich regenreicher als die geschützte Westküste.
Ein praktischer Hinweis für jede Jahreszeit: Starten Sie früh am Morgen, denn in den Bergen ist die Sicht vormittags am besten, gegen Mittag ziehen häufig Wolken auf. Packen Sie zudem warme Kleidung ein – in den Höhenlagen wird es deutlich kühler als an der Küste.
Für wen sich La Réunion mit dem Mietwagen eignet
Eine Mietwagenrundreise passt zu allen, die gern selbstbestimmt unterwegs sind: zu Wanderern und Naturliebhabern ebenso wie zu Paaren und Familien, die Bergerlebnisse mit Badetagen verbinden möchten. Wer französische Lebensart, kreolische Märkte und täglich wechselnde Landschaften schätzt, ist auf der Insel richtig. Beliebt ist die Kombination mit Mauritius: zuerst aktiv über die Vulkaninsel fahren, anschliessend Badeferien auf der Nachbarinsel. Gern stellen wir Ihnen die passende Route mit Etappenorten zusammen – von der ersten Nacht an der Westküste bis zum Abstecher in den wilden Süden.
Charmantes La Réunion
ab CHF 1570.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights: Unterkunft in kleinen, charmanten Maison d'hôtes, Besuch von Maïdo inkl. Geranium Distellerie, Die...
8 Tage / 7 Nächte
La Réunion en famille
ab CHF 1625.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights: Schildkrötenzentrum Kélonia in Saint Leu, Wanderung im Farbenwald, Der aktive Vulkan "Piton de la...
7 Tage / 6 Nächte
La Réunion Nord-/Südküste
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Denis
Highlights: Saint Denis zu Fuss entdecken, Tagesausflug in den Cirque de Salazie, Der wilde Süden, Der aktive Vulkan...
7 Tage / 6 Nächte
La Réunion à la carte
ab CHF 1485.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights: Fahrt auf der kurvenreichen Gebirgsstrasse bis nach Cilaos, Der wilde Süden, Vulkan „Piton de la...
7 Tage / 6 Nächte
Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es trockener, angenehm warm und die Sicht auf die Berge meist klar – ideal zum Fahren und Wandern. Der Südsommer von Dezember bis März fällt in die Zyklonsaison und bringt mehr Feuchtigkeit; die Ostseite ist generell regenreicher als die geschützte Westküste.
Ja, der Schweizer Führerausweis wird auf La Réunion anerkannt. Die Insel ist ein französisches Übersee-Departement, es gilt Rechtsverkehr und bezahlt wird in Euro. Das Strassennetz ist auf europäischem Niveau: Eine gut ausgebaute Nationalstrasse führt rund um die Insel, kurvenreiche Bergstrassen zweigen ins Hochland ab. Den Mietwagen übernehmen Sie direkt am Flughafen.
Die Distanzen auf La Réunion sind angenehm kurz: Kaum eine Tagesetappe dauert länger als zwei bis drei Stunden reine Fahrzeit. In den Bergen sollten Sie dennoch genügend Zeit einrechnen – Serpentinenstrecken wie die berühmte Strasse nach Cilaos mit unzähligen Kurven und Tunnels verlangen ein gemütliches Tempo. Starten Sie früh, vormittags ist die Bergsicht am besten.
Mit dem Auto erreichen Sie die UNESCO-Talkessel Cilaos und Salazie, den aktiven Vulkan Piton de la Fournaise mit der Panoramastrecke über die Plaine des Sables, Vanilleplantagen und Wasserfälle im grünen Osten, erstarrte Lavaströme im wilden Süden sowie die Badestrände an der Westküste um Saint-Gilles. Nur der Talkessel Mafate ist autofrei und ausschliesslich zu Fuss erreichbar.
Eine Mietwagenrundreise auf La Réunion passt zu allen, die selbstbestimmt reisen möchten: Wanderer, Naturliebhaber sowie Paare und Familien, die Bergerlebnisse mit Badetagen verbinden. Ideal ist die Insel für Fans französischer Lebensart, kreolischer Märkte und abwechslungsreicher Landschaften. Beliebt ist die Kombination mit Mauritius: zuerst aktiv über die Vulkaninsel fahren, danach Badeferien auf der Nachbarinsel.
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