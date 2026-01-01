Unterwegs mit dem Mietwagen: kurze Distanzen, grosse Kontraste

La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement im Indischen Ozean, nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt. Bezahlt wird in Euro, es gilt Rechtsverkehr, und der Schweizer Führerausweis wird anerkannt. Eine gut ausgebaute Nationalstrasse führt einmal rund um die Insel; von ihr zweigen kurvenreiche Bergstrassen ins Hochland ab. Die Distanzen bleiben angenehm kurz – kaum eine Tagesetappe dauert länger als zwei bis drei Stunden reine Fahrzeit. Rechnen Sie in den Bergen dennoch genügend Zeit ein: Serpentinenstrecken wie die berühmte Strasse nach Cilaos mit ihren unzähligen Kurven und Tunnels verlangen ein gemütliches Tempo.

Der Talkessel Mafate ist autofrei und nur zu Fuss erreichbar – ein lohnendes Wanderziel für einen oder mehrere Tage abseits des Mietwagens.

Höhepunkte, die Sie mit dem Auto erreichen

Das Landesinnere prägen drei gewaltige Talkessel: Cilaos, Salazie und Mafate, überragt vom Piton des Neiges mit rund 3000 Metern Höhe. Zusammen mit ihren steilen Felswänden gehören sie zum UNESCO-Welterbe. Im Südosten raucht der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde; die Zufahrt über die karge Hochebene der Plaine des Sables zählt zu den eindrücklichsten Panoramastrecken der Insel. Der grüne Osten lockt mit Vanilleplantagen und Wasserfällen, der wilde Süden mit erstarrten Lavaströmen, die bis ans Meer reichen.

Die Westküste rund um Saint-Gilles ist die Badeseite: Hier schützt ein Korallenriff die Lagune, hier finden Sie helle Strände und die meisten Sonnenstunden.

Beste Reisezeit für eine Mietwagenrundreise auf La Réunion

Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Dann ist es trockener und angenehm warm, und die Sicht auf die Berge ist meist klar – ideale Bedingungen zum Fahren und Wandern. Der Südsommer von Dezember bis März bringt mehr Feuchtigkeit und fällt in die Zyklonsaison des Indischen Ozeans; die Ostseite der Insel ist grundsätzlich regenreicher als die geschützte Westküste.

Ein praktischer Hinweis für jede Jahreszeit: Starten Sie früh am Morgen, denn in den Bergen ist die Sicht vormittags am besten, gegen Mittag ziehen häufig Wolken auf. Packen Sie zudem warme Kleidung ein – in den Höhenlagen wird es deutlich kühler als an der Küste.

Für wen sich La Réunion mit dem Mietwagen eignet

Eine Mietwagenrundreise passt zu allen, die gern selbstbestimmt unterwegs sind: zu Wanderern und Naturliebhabern ebenso wie zu Paaren und Familien, die Bergerlebnisse mit Badetagen verbinden möchten. Wer französische Lebensart, kreolische Märkte und täglich wechselnde Landschaften schätzt, ist auf der Insel richtig. Beliebt ist die Kombination mit Mauritius: zuerst aktiv über die Vulkaninsel fahren, anschliessend Badeferien auf der Nachbarinsel. Gern stellen wir Ihnen die passende Route mit Etappenorten zusammen – von der ersten Nacht an der Westküste bis zum Abstecher in den wilden Süden.