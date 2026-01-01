Cilaos Reisen vom Spezialisten

Was Cilaos auszeichnet

Der höchstgelegene Kurort La Réunions verbindet Thermalquellen mit einem dichten Netz an Wanderwegen. Im Thermalbad lassen Sie die Müdigkeit nach einer Bergtour hinter sich, während rund um den Ort drei Spezialitäten gepflegt werden: die bekannten Linsen von Cilaos, Wein aus einem der wenigen Anbaugebiete in den Tropen und kunstvolle Stickereien aus Handarbeit. Für Aktive ist Cilaos der klassische Ausgangspunkt: Aussichtspunkte wie die Roche Merveilleuse sind auf kurzen Wegen erreichbar, der Col du Taïbit führt hinüber in den strassenlosen Cirque de Mafate, und die Besteigung des Piton des Neiges gelingt mit Übernachtung in einer Berghütte und Start vor Sonnenaufgang. Canyoning-Anbieter begleiten Sie zudem in die umliegenden Schluchten.

Beste Reisezeit für Cilaos

La Réunion liegt auf der Südhalbkugel. Für das Bergland gilt der trockenere, kühlere Südwinter von Mai bis November als beste Reisezeit: Die Wetterlage ist stabil, die Temperaturen sind angenehm zum Wandern und die Sicht auf die Felswände ist am klarsten. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht; in dieser Zeit sind Zyklone möglich und kräftige Regenfälle keine Seltenheit. Unabhängig von der Saison gilt: Am Vormittag ist der Himmel im Talkessel meist klar, gegen Mittag ziehen häufig Wolken auf – starten Sie Wanderungen deshalb früh.

Praktische Hinweise

Die Anfahrt führt von der Südwestküste über die eingangs erwähnte Kurvenstrasse ins Gebirge; planen Sie dafür genügend Zeit ein und fahren Sie bei Tageslicht, um die Ausblicke zu geniessen. In der Höhe ist es spürbar kühler als an der Küste – warme Kleidung und Regenschutz gehören in jedes Gepäck. Zwei bis drei Nächte sind ein guter Richtwert, um Thermalbad, Dorf und mindestens eine grössere Wanderung zu verbinden.

Da Mauritius nur einen kurzen Flug entfernt liegt, lässt sich der Bergaufenthalt in Cilaos ideal mit Badeferien am Strand kombinieren – ebenso mit einer Rundreise entlang der Küsten La Réunions.

Für wen sich Cilaos eignet

Cilaos Reisen passen zu allen, die in den Ferien aktiv sein möchten: Wanderer, Bergsportler und Naturfotografen finden hier eines der lohnendsten Ziele der Insel. Ebenso angesprochen sind Geniesser, die regionale Küche, Wein und Handwerk schätzen, sowie Erholungssuchende, die das Thermalangebot nutzen. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, wählt Cilaos besser als Zwischenstation einer Kombinationsreise. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen – vom Mietwagen über die Etappenplanung bis zur Kombination mit Mauritius.