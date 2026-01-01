Cilaos Reisen vom Spezialisten
Von der Mineralquelle bis hin zur Panoramastrasse
Was Cilaos auszeichnet
Der höchstgelegene Kurort La Réunions verbindet Thermalquellen mit einem dichten Netz an Wanderwegen. Im Thermalbad lassen Sie die Müdigkeit nach einer Bergtour hinter sich, während rund um den Ort drei Spezialitäten gepflegt werden: die bekannten Linsen von Cilaos, Wein aus einem der wenigen Anbaugebiete in den Tropen und kunstvolle Stickereien aus Handarbeit. Für Aktive ist Cilaos der klassische Ausgangspunkt: Aussichtspunkte wie die Roche Merveilleuse sind auf kurzen Wegen erreichbar, der Col du Taïbit führt hinüber in den strassenlosen Cirque de Mafate, und die Besteigung des Piton des Neiges gelingt mit Übernachtung in einer Berghütte und Start vor Sonnenaufgang. Canyoning-Anbieter begleiten Sie zudem in die umliegenden Schluchten.
Beste Reisezeit für Cilaos
La Réunion liegt auf der Südhalbkugel. Für das Bergland gilt der trockenere, kühlere Südwinter von Mai bis November als beste Reisezeit: Die Wetterlage ist stabil, die Temperaturen sind angenehm zum Wandern und die Sicht auf die Felswände ist am klarsten. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht; in dieser Zeit sind Zyklone möglich und kräftige Regenfälle keine Seltenheit. Unabhängig von der Saison gilt: Am Vormittag ist der Himmel im Talkessel meist klar, gegen Mittag ziehen häufig Wolken auf – starten Sie Wanderungen deshalb früh.
Praktische Hinweise
Die Anfahrt führt von der Südwestküste über die eingangs erwähnte Kurvenstrasse ins Gebirge; planen Sie dafür genügend Zeit ein und fahren Sie bei Tageslicht, um die Ausblicke zu geniessen. In der Höhe ist es spürbar kühler als an der Küste – warme Kleidung und Regenschutz gehören in jedes Gepäck. Zwei bis drei Nächte sind ein guter Richtwert, um Thermalbad, Dorf und mindestens eine grössere Wanderung zu verbinden.
Da Mauritius nur einen kurzen Flug entfernt liegt, lässt sich der Bergaufenthalt in Cilaos ideal mit Badeferien am Strand kombinieren – ebenso mit einer Rundreise entlang der Küsten La Réunions.
Für wen sich Cilaos eignet
Cilaos Reisen passen zu allen, die in den Ferien aktiv sein möchten: Wanderer, Bergsportler und Naturfotografen finden hier eines der lohnendsten Ziele der Insel. Ebenso angesprochen sind Geniesser, die regionale Küche, Wein und Handwerk schätzen, sowie Erholungssuchende, die das Thermalangebot nutzen. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, wählt Cilaos besser als Zwischenstation einer Kombinationsreise. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen – vom Mietwagen über die Etappenplanung bis zur Kombination mit Mauritius.
Spezialisten-Team
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Heilwasser im Kurhaus und die Eisenschlucht
La Réunion ist beliebt und bekannt für Canyoning. An der Eisenschlucht geht es über 500 Meter hinab. Wagemutige Abenteurer stürzen sich dennoch am Seil in den Abgrund. Tosende Wasserfälle und natürlich eine einzigartige Naturlandschaft sind hier zu erwarten. Etwas ruhiger geht es im Bergland zur Sache. Cilaos Reisen sind abwechslungsreich und sorgen im auch für die gewünschte Entspannung.
Als beste Reisezeit für Cilaos gilt der trockenere, kühlere Südwinter von Mai bis November: Die Wetterlage ist stabil, die Temperaturen sind angenehm zum Wandern und die Sicht auf die Felswände ist am klarsten. Von Dezember bis April ist es heiss und feucht, mit möglichen Zyklonen. Starten Sie Wanderungen früh, da gegen Mittag oft Wolken aufziehen.
Die Anfahrt nach Cilaos führt von der Südwestküste La Réunions über eine spektakuläre Panoramastrasse ins Gebirge, von Einheimischen «Weg der 400 Kurven» genannt. Planen Sie genügend Zeit ein und fahren Sie bei Tageslicht, um die Ausblicke zu geniessen. Der Ort liegt auf rund 1200 Metern Höhe im Talkessel Cirque de Cilaos.
Zwei bis drei Nächte sind ein guter Richtwert für Cilaos. So lassen sich das Thermalbad, das Dorf und mindestens eine grössere Wanderung verbinden. Da Mauritius nur einen kurzen Flug entfernt liegt, kombinieren viele Reisende den Bergaufenthalt ideal mit Badeferien am Strand oder einer Rundreise entlang der Küsten La Réunions.
Cilaos eignet sich für Aktivferien: Wanderer, Bergsportler und Naturfotografen finden hier eines der lohnendsten Ziele La Réunions. Auch Geniesser regionaler Küche, von Wein und Handwerk sowie Erholungssuchende im Thermalbad kommen auf ihre Kosten. Wer ausschliesslich Badeferien sucht, wählt Cilaos besser als Zwischenstation einer Kombinationsreise, etwa mit Mauritius.
Cilaos verbindet Thermalquellen mit einem dichten Wanderwegnetz: Aussichtspunkte wie die Roche Merveilleuse sind schnell erreichbar, der Col du Taïbit führt in den strassenlosen Cirque de Mafate, und der Piton des Neiges lässt sich mit Hüttenübernachtung besteigen. Dazu kommen Canyoning in den Schluchten sowie lokale Spezialitäten wie Linsen, Wein und Stickereien.
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