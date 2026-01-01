Lage und Anreise

Saint-Leu liegt an der Westküste von La Réunion, der trockeneren, sonnenverwöhnten Seite des französischen Übersee-Departements im Indischen Ozean. Vom Flughafen im Norden der Insel erreichen Sie den Küstenort über die Strasse entlang der Westküste in rund einer bis eineinhalb Stunden. Am flexibelsten sind Sie mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs: Auf unseren Mietwagenrundreisen auf La Réunion ist Saint-Leu eine beliebte Etappe. Praktisch für Schweizer Gäste: Bezahlt wird in Euro, und mit Französischkenntnissen kommen Sie überall gut zurecht.

Der Ort und die Lagune

Saint-Leu hat sich den Charakter eines gewachsenen Küstenorts bewahrt: eine überschaubare Ortsmitte, kreolische Gelassenheit und das Meer immer in Sichtweite. Für Badeferien besonders wertvoll sind die geschützten Badestellen an der Lagune. Hinter dem vorgelagerten Riff bleibt das Wasser ruhig und übersichtlich – ideal, um zu schwimmen, zu schnorcheln oder mit Kindern im flachen Wasser zu planschen, während draussen am Riff die Wellen brechen.

Surfen und Paragliding

Unter Surferinnen und Surfern ist Saint-Leu ein Begriff: Die Welle vor dem Ort zählt zu den bekanntesten Surfspots der Insel, und wenn die Bedingungen stimmen, lohnt sich schon das Zuschauen von Land aus. Wer lieber in die Luft geht, findet an den Hängen oberhalb des Orts Startplätze für Gleitschirmflieger – der Blick beim Flug reicht über die Lagune bis weit aufs Meer hinaus. Tandemflüge machen das Erlebnis auch ohne Vorkenntnisse zugänglich. Weitere Ideen für sportliche Tage auf der Insel finden Sie bei unseren Aktivferien auf La Réunion.

Kelonia und Ausflüge in die Umgebung

Direkt in Saint-Leu liegt Kelonia, das Meeresschildkröten-Zentrum der Insel. Es widmet sich dem Schutz und der Pflege der Tiere und macht Meeresschildkröten aus nächster Nähe erlebbar – ein Ausflug, der Kinder wie Erwachsene begeistert. Darüber hinaus ist Saint-Leu ein guter Ausgangspunkt für Touren ins Inselinnere: Die UNESCO-geschützten Vulkan- und Cirque-Landschaften von La Réunion erreichen Sie von der Westküste aus bequem als Tagesausflug.

Beste Reisezeit für Saint-Leu

Die Westküste gehört zur trockeneren Seite von La Réunion und ist damit ganzjährig die verlässlichste Ecke der Insel. Am angenehmsten reisen Sie im Südwinter von Mai bis November: Dann ist es angenehm kühler und trocken – ideal zum Baden, Surfen und Fliegen. Von Dezember bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Regen und schwüleren Tagen. Wer La Réunion mit Mauritius kombiniert, liegt mit Mai bis Dezember für beide Inseln richtig. Details zu Einreise und Klima finden Sie in unseren Reiseinformationen zu La Réunion.

Für wen sich Saint-Leu eignet

Saint-Leu passt zu Reisenden, die Aktivität und Entspannung verbinden möchten: Familien schätzen die geschützten Badestellen und Kelonia, Sportliche den Surfspot und die Gleitschirm-Startplätze, Geniesser die Sonnenuntergänge über dem Indischen Ozean. Als Standort für einige Nächte oder als Etappe einer Inselrundfahrt gehört der Ort auf fast jede Route entlang der Westküste. Gerne beraten Sie unsere Spezialistinnen und Spezialisten persönlich, wie Saint-Leu am besten in Ihre Reiseplanung passt.