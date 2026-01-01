Mauritius Rundreisen vom Spezialisten
Trauminsel im Indischen Ozean
Pedaler a la Mauricienne
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights: Die Insel mit dem Fahrrad entdecken, Der unberührte Osten, Eine Übernachtung im Zelt, Einfache, charmante...
5 Tage / 4 Nächte
Pedaler a la Mauricienne
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Mauritius
Highlights: Die Insel mit dem Fahrrad entdecken, Der unberührte Osten, Eine Übernachtung im Zelt, Einfache, charmante...
7 Tage / 6 Nächte
Ein Paradies aus Strand, Meer und Regenwald
Das Ferienerlebnis durch einen Aufenthalt in Afrika ergänzen
Frei nach Mark Twain: «Mauritius wurde zuerst geschaffen - erst dann das Paradies». Spüren Sie diesem Ausspruch auf Ihrer Mauritius Rundreise nach. So wie Mark Twain werden Sie von den schneeweissen Sandstränden und dem ständigen Rauschen des Meeres eingenommen werden. Helle Freude bringt das ungestüme Spiel der Lemuren im dichten Blätterwerk der Regenwälder. Eine Kombination einer Rundreise durch Mauritius mit Zielen auf dem afrikanischen Kontinent bietet sich durch die räumliche Nähe an.
Was Rundreisen auf Mauritius auszeichnet
Mauritius ist kompakt genug, um die Insel in einzelnen Etappen kennenzulernen – und abwechslungsreich genug, dass sich jeder Umweg lohnt. Geführte und private Rundreisen und Ausflüge verbinden das grüne Hochland mit der Küste, quirlige Märkte mit stillen Aussichtspunkten, den lebhaften Norden mit dem ursprünglicheren Süden. Anders als bei grossen Fernreisezielen müssen Sie dafür keine Wochen einplanen: Von der klassischen Inselrundfahrt bis zur Kombination aus Nord und Süd bleibt jede Route überschaubar.
Geführt oder privat: zwei Wege, dieselbe Insel
Bei geführten Ausflügen und Rundfahrten profitieren Sie von einer Reiseleitung, die einordnet, erklärt und die Route im Blick behält – ideal, wenn Sie sich um nichts kümmern und unterwegs Gesellschaft haben möchten. Privat geführte Varianten folgen demselben Programmgedanken, richten sich aber ganz nach Ihrem Tempo: Sie entscheiden, wo länger fotografiert, gebadet oder verweilt wird. Beide Formen lassen sich flexibel mit Ihrem Ferienhotel kombinieren.
Regionen-Orientierung: Norden, Süden, Hochland und Küste
Klassische Inselrundfahrten setzen meist einen regionalen Schwerpunkt. Der Norden rund um Grand Baie ist lebhaft und gut erschlossen, der Süden zeigt sich rauer und ursprünglicher – die Kombination aus Nord und Süd ergibt darum das rundeste Bild der Insel. Dazwischen liegt das Hochland mit kühlerer Luft und weitem Blick, während die Küsten je nach Seite unterschiedlichen Charakter haben: Die Westküste liegt geschützt, die Ostküste bekommt den Passatwind deutlicher zu spüren. Einen Überblick über alle Regionen und Bausteine finden Sie auf unserer Seite zu den Mauritiusreisen.
Rundreise als Auftakt, Badeferien als Finale
Die meisten Gäste planen ihre Rundreise oder ihre Ausflüge als Baustein vor den Badeferien: erst die Insel erkunden, solange die Neugier am grössten ist, danach im Strandhotel ankommen und bleiben. So sehen Sie Hochland, Küste und Dörfer, ohne täglich das Zimmer wechseln zu müssen. Wie Sie den Strandteil dazu passend wählen, zeigen wir Ihnen auf der Seite zu den Badeferien auf Mauritius.
Beste Reisezeit und persönliche Beratung
Für Rundreisen und Ausflüge eignen sich die Monate Mai bis Dezember am besten: Das Wetter ist dann stabiler und angenehm, während von Januar bis März Zyklone möglich sind. Details zu Klima und Saison finden Sie unter beste Reisezeit für Mauritius. Unsere Mauritius-Spezialisten stellen Ihnen Rundreise, Ausflüge und Badeferien so zusammen, dass Route, Reisezeit und Hotelwahl zusammenpassen – geführt in der Gruppe oder privat mit eigenem Fahrer und Guide.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Mauritius ist mehr als Strand: Hochland, Süden und die Dörfer im Landesinneren zeigen ein anderes Gesicht der Insel als die Hotelzone. Eine Inselrundfahrt oder eine Kombination aus Nord und Süd lässt sich gut als Baustein vor den Badeferien einplanen – so erleben Sie beides, ohne sich entscheiden zu müssen.
In der geführten Gruppe reisen Sie mit Reiseleitung und Gleichgesinnten nach festem Programm – die bequemste Variante, wenn Sie alles organisiert haben möchten. Privat geführte Rundreisen und Ausflüge folgen Ihrem eigenen Tempo: Sie bestimmen Stopps, Pausen und Schwerpunkte selbst. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu beiden Varianten.
Das Spektrum reicht von einzelnen Tagesausflügen – etwa einer Inselrundfahrt mit Schwerpunkt Nord oder Süd – bis zu mehrtägigen Bausteinen, die Hochland und Küste verbinden. Bewährt hat sich, die Rundreise an den Anfang der Ferien zu legen und anschliessend im Strandhotel auszuspannen. Ihre Spezialistin oder Ihr Spezialist stimmt den Umfang auf Ihre gesamte Reisedauer ab.
Am angenehmsten reisen Sie zwischen Mai und Dezember, wenn das Wetter stabiler ist. Von Januar bis März ist Zyklonsaison; in dieser Zeit sind kurzfristige Programmänderungen möglich. Beachten Sie zudem, dass die Ostküste dem Passatwind stärker ausgesetzt ist, während die Westküste geschützt liegt – das kann die Wahl des Strandhotels nach der Rundreise beeinflussen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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