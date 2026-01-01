Mauritius Rundreisen vom Spezialisten

Was Rundreisen auf Mauritius auszeichnet

Mauritius ist kompakt genug, um die Insel in einzelnen Etappen kennenzulernen – und abwechslungsreich genug, dass sich jeder Umweg lohnt. Geführte und private Rundreisen und Ausflüge verbinden das grüne Hochland mit der Küste, quirlige Märkte mit stillen Aussichtspunkten, den lebhaften Norden mit dem ursprünglicheren Süden. Anders als bei grossen Fernreisezielen müssen Sie dafür keine Wochen einplanen: Von der klassischen Inselrundfahrt bis zur Kombination aus Nord und Süd bleibt jede Route überschaubar.

Geführt oder privat: zwei Wege, dieselbe Insel

Bei geführten Ausflügen und Rundfahrten profitieren Sie von einer Reiseleitung, die einordnet, erklärt und die Route im Blick behält – ideal, wenn Sie sich um nichts kümmern und unterwegs Gesellschaft haben möchten. Privat geführte Varianten folgen demselben Programmgedanken, richten sich aber ganz nach Ihrem Tempo: Sie entscheiden, wo länger fotografiert, gebadet oder verweilt wird. Beide Formen lassen sich flexibel mit Ihrem Ferienhotel kombinieren.

Regionen-Orientierung: Norden, Süden, Hochland und Küste

Klassische Inselrundfahrten setzen meist einen regionalen Schwerpunkt. Der Norden rund um Grand Baie ist lebhaft und gut erschlossen, der Süden zeigt sich rauer und ursprünglicher – die Kombination aus Nord und Süd ergibt darum das rundeste Bild der Insel. Dazwischen liegt das Hochland mit kühlerer Luft und weitem Blick, während die Küsten je nach Seite unterschiedlichen Charakter haben: Die Westküste liegt geschützt, die Ostküste bekommt den Passatwind deutlicher zu spüren. Einen Überblick über alle Regionen und Bausteine finden Sie auf unserer Seite zu den Mauritiusreisen.

Rundreise als Auftakt, Badeferien als Finale

Die meisten Gäste planen ihre Rundreise oder ihre Ausflüge als Baustein vor den Badeferien: erst die Insel erkunden, solange die Neugier am grössten ist, danach im Strandhotel ankommen und bleiben. So sehen Sie Hochland, Küste und Dörfer, ohne täglich das Zimmer wechseln zu müssen. Wie Sie den Strandteil dazu passend wählen, zeigen wir Ihnen auf der Seite zu den Badeferien auf Mauritius.

Beste Reisezeit und persönliche Beratung

Für Rundreisen und Ausflüge eignen sich die Monate Mai bis Dezember am besten: Das Wetter ist dann stabiler und angenehm, während von Januar bis März Zyklone möglich sind. Details zu Klima und Saison finden Sie unter beste Reisezeit für Mauritius. Unsere Mauritius-Spezialisten stellen Ihnen Rundreise, Ausflüge und Badeferien so zusammen, dass Route, Reisezeit und Hotelwahl zusammenpassen – geführt in der Gruppe oder privat mit eigenem Fahrer und Guide.