Mauritius Hochzeitsreisen
Romantische Flitterwochen im Paradies
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
One&Only Le Saint Géran
ab CHF 488.– / pro Person
Poste de Flacq
Das Hotel liegt auf einer privaten Halbinsel, inmitten eines wunderschönen Gartens mit tausenden von Kokospalmen,...
LUX* Le Morne
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Honeymoon unter Mauritius Palmen
Mauritiusreisen ideal für Flitterwochen
Die grosse Schwesterinsel von La Réunion bietet perfekte Voraussetzungen für Hochzeitsreisen. Luxusresorts gewähren Ihnen Privatsphäre und höchsten Komfort, während traumhafte Strände Sie zum Verweilen und Baden einladen. Ausflüge in die grüne Bergwelt bieten Abwechslung. So können Sie Erholung mit einer atemberaubenden Landschaft verbinden und Ihr Leben zu zweit geniessen.
Luxus für Mauritius Ferien
Mauritius Reisen sind für Honeymoon Reisen besonders beliebt. Im Vergleich zur etwa 200 Kilometer entfernten Schwesterinsel La Réunion finden Sie hier viele Resorts mit hohen Standards. Dennoch können Sie Ihre Mauritius Flitterwochen mit einem Besuch auf La Réunion verbinden und erleben ein La Réunion Honeymoon. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.
Mauritius Reisen bieten mehr
Mauritius Flitterwochen können Sie nicht nur an traumhaften Stränden und angenehmen Resorts geniessen. Sehenswert ist auch die atemberaubende Natur. Die Seven Colored Earths sind ein einzigartiges Phänomen. Durch Umwandlung von Basaltlava in Tonminerale entstand das Naturwunder der „siebenfarbigen Erde“. Bei Mauritius Hochzeitsreisen im Black River Gorges Nationalpark werden Sie die einzigartige Flora und Fauna der Insel erleben. Vielleicht können Sie sogar Affen beobachten. Das Wandern auf den Le Morne Brabant wird mit atemberaubenden Aussichten auf Felsformationen und die Küste belohnt.
Beachten Sie, dass der Aufstieg nicht einfach ist und oft mit einem Führer gemacht wird. Entschädigt werden Sie durch Hochzeitsfotos, die Sie vor traumhafter Kulisse machen können, sodass Ihre Flitterwochen auf Mauritius in Erinnerung bleiben.
Luxus zu zweit
Lassen Sie Ihren Traum vom Candle Light Dinner am Strand wahr werden. Gönnen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis und lassen Sie Ihre Mauritius Flitterwochen zum unvergesslichen Erlebnis werden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.
Flitterwochen Mauritius: die schönsten Momente
Mauritius gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Honeymoon-Zielen – aus gutem Grund: Die Insel verbindet traumhafte Strände und eine türkisfarbene Lagune mit einer Hotellerie, die für ihre Herzlichkeit und ihren Service bekannt ist. Viele Resorts sind auf Paare eingestellt und bieten ruhige Zonen, Suiten und Villen mit eigenem Pool sowie geschützte Strandabschnitte, an denen Sie Ihre Privatsphäre geniessen. Zu den schönsten Momenten vieler Flitterwochen gehört ein privates Dinner am Strand: ein Tisch für zwei im Sand, kreolische Küche und der Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean.
Romantisch sind auch ein Katamaran-Ausflug entlang der Küste, ein gemeinsamer Spa-Tag oder ein Spaziergang durch die tropischen Gärten der Insel.
Und wenn Sie zwischendurch Abwechslung suchen, liegen Naturerlebnisse wie der Black River Gorges Nationalpark oder die Aussicht auf den Le Morne Brabant nah. Mauritius ist ganzjährig ein Badeziel; viele Paare wählen für die Flitterwochen die Monate von etwa Mai bis Dezember, wenn es – bezogen auf die Küstenregionen – im südlichen Winter etwas kühler und trockener ist als im heissen Südsommer. Welche Monate sich für Ihre Pläne eignen, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Mauritius.
So planen Sie Ihre Hochzeitsreise
Auch für Mauritius gilt: Wer früh plant, hat die grösste Auswahl. Beliebte Resorts und ihre Honeymoon-Suiten sind in der Hauptreisezeit und über die Feiertage oft Monate im Voraus reserviert. Da der Termin einer Hochzeitsreise in der Regel feststeht, empfiehlt es sich, die Buchung frühzeitig anzugehen und Wünsche wie eine bestimmte Zimmerkategorie, ein privates Dinner oder Spa-Anwendungen gleich mitzuplanen. Viele Häuser halten für Hochzeitspaare besondere Aufmerksamkeiten bereit – erwähnen Sie bei der Buchung, dass Sie Ihre Flitterwochen feiern.
Eine Besonderheit von Mauritius: Die Insel ist auch für Hochzeiten vor Ort beliebt. Viele Resorts verfügen über eingespielte Teams, die Zeremonien am Strand oder im tropischen Garten organisieren – von der symbolischen Feier bis zur Trauung.
Welche Unterlagen dafür nötig sind, ändert sich immer wieder; lassen Sie sich deshalb frühzeitig persönlich beraten. Unsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Hotels aus eigener Erfahrung, wissen, welche Häuser sich besonders für Paare eignen, und stellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Hochzeitsreise zusammen.
Häufige Fragen zu Flitterwochen auf Mauritius
Mauritius ist ganzjährig ein Badeziel mit tropischem Klima. Viele Paare bevorzugen – bezogen auf die Küstenregionen – die Monate von etwa Mai bis Dezember, wenn es im südlichen Winter etwas kühler und trockener ist; der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter. Einen Überblick über die Monate finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.
Überlegen Sie sich zuerst, was Ihnen wichtig ist: ein ruhiges Resort für Erwachsene, ein Haus mit grossem Spa oder eine Villa mit eigenem Pool. Auch die Lage spielt eine Rolle, denn die Küstenabschnitte der Insel unterscheiden sich in Charakter und Angebot. Unser Spezialisten-Team kennt die Resorts persönlich und empfiehlt Ihnen das Haus, das zu Ihren Vorstellungen passt.
Möglichst frühzeitig: Beliebte Resorts und Honeymoon-Suiten sind in der Hauptreisezeit und über die Feiertage oft lange im Voraus belegt. Mit einigen Monaten Vorlauf haben Sie die grösste Auswahl – und genug Zeit, besondere Wünsche wie ein privates Dinner am Strand oder eine Zeremonie vor Ort zu planen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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