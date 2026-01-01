Aktiv Reisen auf La Réunion
Ferien auf Europas südlichstem Punkt
Drei Talkessel und zwei Vulkane: das Wanderrevier
Das Innere von La Réunion zählt zu den eindrücklichsten Wandergebieten im Indischen Ozean. Rund um den 3'070 Meter hohen Piton des Neiges, den höchsten Gipfel der Insel, liegen die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate – gewaltige, von steilen Wänden umschlossene Bergkessel, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Der Cirque de Mafate ist bis heute nicht ans Strassennetz angeschlossen und nur zu Fuss erreichbar; wer hier von Bergdorf zu Bergdorf wandert, erlebt eine seltene Abgeschiedenheit.
Im Südosten raucht der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde. Vom Pas de Bellecombe führt ein markierter Weg in seine karge Kraterlandschaft. Mehrere Fernwanderwege durchziehen die Insel und lassen sich zu Trekkings von mehreren Tagen verbinden.
Beste Reisezeit für Aktivferien auf La Réunion
Für Wanderungen, Trekkings und Canyoning eignet sich der Südwinter von Mai bis November am besten: Es ist trockener, in den Höhenlagen angenehm kühl, und die Sicht auf Gipfel und Talkessel bleibt am Morgen meist klar. Der Südsommer von Dezember bis April bringt Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und ergiebige Regenfälle, gelegentlich auch Zyklone. Unabhängig von der Saison gilt: früh starten. In den Bergen ziehen gegen Mittag häufig Wolken auf; die beste Fernsicht, etwa vom Maido über den Cirque de Mafate, geniessen Sie in den ersten Stunden des Tages.
Praktische Hinweise
La Réunion ist unkompliziert zu bereisen: Als Teil Frankreichs gehört die Insel zur EU, bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch. Ein Mietwagen ist für Aktivferien die beste Wahl, denn viele Ausgangspunkte der Touren liegen im Landesinneren. Als Standort empfiehlt sich die Westküste mit ihren gemässigten Temperaturen und komfortablen Hotels; von dort erreichen Sie sowohl die Talkessel als auch die Lagune.
Für mehrtägige Trekkings sollten die einfachen Bergunterkünfte, die Gîtes, frühzeitig reserviert werden. Ins Gepäck gehören feste Wanderschuhe, Sonnen- und Regenschutz sowie eine warme Schicht für die Höhenlagen, denn in den Kesseln und am Vulkan kann es empfindlich kühl werden.
Für wen sich Aktivferien auf La Réunion eignen
Die Insel bedient ein breites Spektrum: Konditionsstarke Bergwanderer besteigen den Piton des Neiges oder durchqueren Mafate, Geniesser wählen Halbtageswanderungen zu Wasserfällen und Aussichtspunkten, und wer Abwechslung sucht, kombiniert Wandern mit Canyoning in Cilaos, Gleitschirmfliegen über der Westküste oder Schnorcheln in der Lagune. Zwischen Juni und Oktober lassen sich vor der Küste zudem Buckelwale beobachten. Besonders beliebt ist die Kombination mit Badeferien auf Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich aktive Tage auf La Réunion und erholsame Strandtage ideal verbinden lassen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre Route individuell zusammen.
Spezialisten-Team
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Das Paradies aktiv erleben
Wissenswertes über eine Paradiesinsel
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist La Réunion französisches Departement. Wer die Insel sucht, wird sie auf Seekarten im Indischen Ozean in 2'000 Kilometern Entfernung vom afrikanischen Kontinent finden. Entdecker waren die Portugiesen, die im 16. Jahrhundert auf der Insel landeten. Später wurden Sklaven zum Arbeiten auf den Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen geholt. Das Klima ist feucht und heiss. Gemässigte Temperaturen finden Sie im Westen der Insel, wo komfortable Hotels ideale Ausgangspunkte für Entdeckungen des Landesinneren bieten. Ihre La Réunion Ferien werden nie langweilig und laden zu Erkundungen ein.
Führungen in das Landesinnere
Unternehmen Sie Wanderungen mit erfahrenen Bergführern, die Sie in den Regenwald von La Réunion führen. Hier erleben Sie beim Trekking spektakuläre Landschaften, die von den vielen Vulkanen auf La Réunion geprägt wurden. Ihr Guide wird das Lied „P'tit fleur fanée“ singen. Es handelt es sich um die Hymne der Insel, die eine kleine duftende Blume besingt, welche La Réunion im 19.
Jahrhundert als Produzent der berühmten Bourbonvanille weltweit berühmt machte. Auf Ihrem Weg begegnet Ihnen der Piton de la Fournaise, ein immer noch aktiver Vulkan auf La Réunion, der nach wie vor Lava ausspuckt, die sich langsam ihren Weg zum Meer bahnt. Diese Naturereignisse sind jedoch nicht gefährlich und zählen zu den Höhepunkten Ihrer La Réunion Ferien.
Erlebnis von Kultur und Natur
Egal ob Sie La Réunion erwandern oder sich mit einem Bike bewegen: Ständig werden Sie neue Gesichter erleben. Steinwüsten und verbrannte Erde von Vulkanen wechseln sich mit grünen Berghängen, Bananenplantagen und rauschenden Wasserfällen ab. Hinzu kommen die vielen Traumstrände, die den ungewöhnlichen Landschaften der Insel etwas Faszinierendes verleihen. Sind Sie körperlich fit, können sie den 3'070 Meter hohen Piton des Neiges erklimmen und von dort den Sonnenuntergang geniessen.
Auch der Pas de Bellecombe bietet einen traumhaften Blick auf den Vulkan Piton de la Fournaise bietet, der durchschnittlich alle zwei Jahre ausbricht. Näheres über La Réunion Reisen erfahren Sie von unseren Spezialisten.
Für Wanderungen, Trekkings und Canyoning eignet sich der Südwinter von Mai bis November am besten: Es ist trockener, in den Höhenlagen angenehm kühl, und die Sicht auf Gipfel und Talkessel bleibt am Morgen meist klar. Der Südsommer von Dezember bis April bringt Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, ergiebige Regenfälle und gelegentlich Zyklone. Starten Sie in jedem Fall früh, da gegen Mittag oft Wolken aufziehen.
La Réunion bedient ein breites Spektrum: Konditionsstarke Bergwanderer besteigen den 3'070 Meter hohen Piton des Neiges oder durchqueren den Cirque de Mafate, Geniesser wählen Halbtageswanderungen zu Wasserfällen und Aussichtspunkten. Wer Abwechslung sucht, kombiniert Wandern mit Canyoning in Cilaos, Gleitschirmfliegen über der Westküste oder Schnorcheln in der Lagune. Zwischen Juni und Oktober lassen sich zudem Buckelwale beobachten.
Das Inselinnere zählt zu den eindrücklichsten Wandergebieten im Indischen Ozean: Rund um den 3'070 Meter hohen Piton des Neiges liegen die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Der Cirque de Mafate ist nur zu Fuss erreichbar. Im Südosten führt vom Pas de Bellecombe ein markierter Weg in die Kraterlandschaft des Piton de la Fournaise, einem der aktivsten Vulkane der Erde.
La Réunion ist als Teil Frankreichs EU-Gebiet, bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch. Ein Mietwagen ist ideal, da viele Tourenausgangspunkte im Landesinneren liegen; als Standort empfiehlt sich die Westküste. Für mehrtägige Trekkings sollten die einfachen Bergunterkünfte, die Gîtes, frühzeitig reserviert werden. Ins Gepäck gehören feste Wanderschuhe, Sonnen- und Regenschutz sowie eine warme Schicht für die Höhenlagen.
Ja, die Kombination ist besonders beliebt: Die Nachbarinsel Mauritius ist nur einen kurzen Flug von La Réunion entfernt. So lassen sich aktive Tage mit Wandern, Trekking oder Canyoning auf La Réunion ideal mit erholsamen Strandtagen auf Mauritius verbinden. Die Spezialisten von Knecht Reisen stellen Ihre Route gerne individuell zusammen.
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