Drei Talkessel und zwei Vulkane: das Wanderrevier

Das Innere von La Réunion zählt zu den eindrücklichsten Wandergebieten im Indischen Ozean. Rund um den 3'070 Meter hohen Piton des Neiges, den höchsten Gipfel der Insel, liegen die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate – gewaltige, von steilen Wänden umschlossene Bergkessel, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Der Cirque de Mafate ist bis heute nicht ans Strassennetz angeschlossen und nur zu Fuss erreichbar; wer hier von Bergdorf zu Bergdorf wandert, erlebt eine seltene Abgeschiedenheit.

Im Südosten raucht der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Erde. Vom Pas de Bellecombe führt ein markierter Weg in seine karge Kraterlandschaft. Mehrere Fernwanderwege durchziehen die Insel und lassen sich zu Trekkings von mehreren Tagen verbinden.

Beste Reisezeit für Aktivferien auf La Réunion

Für Wanderungen, Trekkings und Canyoning eignet sich der Südwinter von Mai bis November am besten: Es ist trockener, in den Höhenlagen angenehm kühl, und die Sicht auf Gipfel und Talkessel bleibt am Morgen meist klar. Der Südsommer von Dezember bis April bringt Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und ergiebige Regenfälle, gelegentlich auch Zyklone. Unabhängig von der Saison gilt: früh starten. In den Bergen ziehen gegen Mittag häufig Wolken auf; die beste Fernsicht, etwa vom Maido über den Cirque de Mafate, geniessen Sie in den ersten Stunden des Tages.

Praktische Hinweise

La Réunion ist unkompliziert zu bereisen: Als Teil Frankreichs gehört die Insel zur EU, bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch. Ein Mietwagen ist für Aktivferien die beste Wahl, denn viele Ausgangspunkte der Touren liegen im Landesinneren. Als Standort empfiehlt sich die Westküste mit ihren gemässigten Temperaturen und komfortablen Hotels; von dort erreichen Sie sowohl die Talkessel als auch die Lagune.

Für mehrtägige Trekkings sollten die einfachen Bergunterkünfte, die Gîtes, frühzeitig reserviert werden. Ins Gepäck gehören feste Wanderschuhe, Sonnen- und Regenschutz sowie eine warme Schicht für die Höhenlagen, denn in den Kesseln und am Vulkan kann es empfindlich kühl werden.

Für wen sich Aktivferien auf La Réunion eignen

Die Insel bedient ein breites Spektrum: Konditionsstarke Bergwanderer besteigen den Piton des Neiges oder durchqueren Mafate, Geniesser wählen Halbtageswanderungen zu Wasserfällen und Aussichtspunkten, und wer Abwechslung sucht, kombiniert Wandern mit Canyoning in Cilaos, Gleitschirmfliegen über der Westküste oder Schnorcheln in der Lagune. Zwischen Juni und Oktober lassen sich vor der Küste zudem Buckelwale beobachten. Besonders beliebt ist die Kombination mit Badeferien auf Mauritius: Die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt, sodass sich aktive Tage auf La Réunion und erholsame Strandtage ideal verbinden lassen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre Route individuell zusammen.