Mauritius 5 Sterne Hotels vom Spezialisten
Einzigartige Top Resorts auf der Trauminsel
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 257.– / pro Person
Le Morne
Die Suiten liegen in mehreren im Halbkreis angeordneten Bungalows (2 bis 6 Suiten je Bungalow) zwischen Golfplatz und...
LUX* Le Morne
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
ab CHF 182.– / pro Person
Bel Ombre
Die 158 Suiten sind aufgeteilt auf 20 Villen mit jeweils 6 bis 8 Zimmern auf zwei Etagen, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Shanti Maurice Resort & Spa
ab CHF 209.– / pro Person
St. Felix
Alle Suiten und Villen haben traumhaften Meerblick. Das Shanti Maurice bietet seinen Gästen ein umfangreiches...
LUX* Belle Mare
ab CHF 180.– / pro Person
Belle Mare
Die Suiten sind verteilt in mehreren dreistöckigen Gebäudetrakten, welche in Halbkreisform angeordnet sind und sich...
Paradise Cove Boutique Hotel
ab CHF 216.– / pro Person
Anse la Raie
Vier Restaurants, drei Bars, Tee- und Saftbar, drei Pools, 2 Salzwasser Plunge Pools, Boutique, WiFi kostenfrei im...
Sugar Beach Mauritius
ab CHF 277.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3...
Hilton Mauritius Resort & Spa
ab CHF 239.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten liegen in dreistöckigen Hoteltrakten, welche im Halbkreis um eine schöne tropische Gartenanlage...
Constance Belle Mare Plage
ab CHF 270.– / pro Person
Belle Mare
Die Zimmer befinden sich in verschiedenen Gebäuden im weitläufigen Garten und 19 Villen (siehe separate...
Sofitel Mauritius L'Imperial Resort & Spa
ab CHF 246.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Das Hotel liegt direkt am langen, weissen Sandstrand an der Westküste von Mauritius. Die Zimmer befinden sich im...
Was Erstklass-Hotels auf Mauritius auszeichnet
Erstklasse bedeutet auf Mauritius vier bis fünf Sterne – und damit ein klar definiertes Niveau: Die Resorts liegen direkt am Strand, meist mit eigenem, gepflegtem Strandabschnitt und Zimmern, von denen Sie in wenigen Schritten am Meer stehen. Üblich ist die Halbpension, sodass Frühstück und Abendessen bereits organisiert sind; viele Häuser bieten dafür mehrere Restaurants zur Auswahl. Dazu kommen ein Spa für Anwendungen und Massagen sowie ein breites Sportangebot vom Wassersport bis zum Fitnessbereich. Kurz: Sie müssen die Anlage nicht verlassen, um erholsame und zugleich aktive Ferientage zu verbringen.
Regionen-Orientierung: Wo Ihr Resort liegen sollte
Die Wahl der Küste prägt Ihre Ferien stärker als die Sterne-Anzahl. Die geschützte Westküste rund um Flic en Flac bietet ruhiges Wasser und schöne Sonnenuntergänge – ideal für entspannte Badetage. An der Ostküste um Belle Mare erwarten Sie lange, breite Strände; hier weht der Passat spürbar, was an warmen Tagen angenehm frisch ist. Der lebhafte Norden um Grand Baie punktet mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ausserhalb des Resorts, während der Süden rund um Le Morne mit seiner markanten Bergkulisse zu den ruhigsten Ecken der Insel zählt.
Beste Reisezeit für Ihre Erstklass-Ferien
Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Dezember: Dann präsentiert sich Mauritius trockener und angenehm warm. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Feuchtigkeit und gelegentlichen Stürmen. Wer in dieser Zeit reist oder windempfindlich ist, wählt mit Vorteil ein Resort an der geschützten Westküste; die Ostküste ist durch den Passat ganzjährig windiger – was Gäste mit Lust auf Aktivität wiederum schätzen.
Für wen die Erstklass-Kategorie passt
Vier bis fünf Sterne sind die richtige Wahl, wenn Sie Wert auf Komfort, Service und eine erstklassige Lage legen, ohne jedes Detail selbst organisieren zu wollen. Paare und Hochzeitsreisende geniessen die romantische Atmosphäre direkt am Meer, Familien profitieren von grosszügigen Anlagen mit viel Platz und Infrastruktur, und Aktive finden Sport und Spa unter einem Dach. Auch als komfortabler Abschluss einer Mietwagenrundreise über die Insel eignet sich ein Erstklass-Resort ausgezeichnet.
So finden wir das passende Haus für Sie
Innerhalb der Erstklass-Kategorie unterscheiden sich die Resorts deutlich – in der Grösse der Anlage, der Stimmung, dem kulinarischen Angebot und der Eignung für Kinder. Genau hier setzt unsere Beratung an: Schildern Sie uns, wie Sie Ihre Tage verbringen möchten, und wir schlagen Ihnen Häuser vor, die Lage, Verpflegung und Zimmerkategorie mit Ihren Wünschen in Einklang bringen. So buchen Sie nicht einfach fünf Sterne, sondern das Resort, das zu Ihnen passt.
Mauritius Mietwagenrundreisen
Möchten Sie alle Höhepunkte unabhängig und individuell erleben? Dann machen Sie eine Mietwagenrundreise, bei der Sie Mauritius auf eigene Faust entdecken. Planen sie eine Reise ganz nach Ihren Wünschen und lassen Sie die Facetten einer Trauminsel auf sich wirken. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach passenden Mauritius Hotels. Natürlich können Sie auch Mauritius Erstklasse Hotels für Hochzeitsreisen buchen. Fragen Sie unsere Spezialisten.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
In der Erstklass-Kategorie ist die Halbpension der übliche Standard: Frühstück und Abendessen sind im Aufenthalt inbegriffen. Viele Resorts bieten dafür mehrere Restaurants, sodass auch bei längeren Aufenthalten für Abwechslung gesorgt ist. Wer mehr Flexibilität wünscht, kann je nach Haus andere Verpflegungsarten anfragen – unsere Spezialisten beraten Sie dazu gerne.
Das hängt von Ihren Prioritäten ab: Die Westküste um Flic en Flac ist vom Passat geschützt und bietet ruhiges Wasser, die Ostküste um Belle Mare lange Strände mit frischer Brise. Der Norden um Grand Baie ist lebhaft mit vielen Restaurants, der Süden um Le Morne besonders ruhig. Erstklass-Häuser finden Sie an allen vier Küsten.
Die zuverlässigste Reisezeit liegt zwischen Mai und Dezember, wenn das Wetter trockener und angenehm warm ist. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Regen und gelegentlichen Stürmen. Wer in dieser Zeit reist, wählt mit Vorteil ein Resort an der geschützten Westküste.
Die Kategorie passt zu allen, die direkte Strandlage, guten Service und ein breites Sport- und Spa-Angebot schätzen. Besonders beliebt ist sie bei Paaren und Hochzeitsreisenden sowie bei Familien, die Komfort und Infrastruktur unter einem Dach suchen. Auch in Kombination mit einer Mietwagenrundreise ist ein Erstklass-Resort ein erholsamer Abschluss.
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