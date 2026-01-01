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Mittelklasse, Mauritius

Mauritius Mittelklasse-Hotels (3–4 Sterne)

Preiswerte Mittelklasse mit 3 bis 4 Sternen

Sie sehnen sich schon länger nach erschwinglichen Badeferien im Paradies? Dann sind Ferien in Mauritius wie für Sie geschaffen. Unsere Spezialisten haben zahlreiche günstige Mauritius Hotels der Mittelklasse mit 3 bis 4 Sternen für Sie zur Auswahl. Palmengesäumte Sandstrände, guter Service in den Resorts und Hotels und natürlich Erholung und Entspannung. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im paradiesischen Mauritius.

Besonders für Flitterwochen empfiehlt sich eine Auszeit auf Mauritius. Sie können sich von den vielen Annehmlichkeiten in den Hotels und Resorts verwöhnen lassen. Worauf warten Sie also noch? Diese Ferien werden Ihren hohen Anforderungen mit absoluter Sicherheit gerecht.

Weitere Unterkünfte für Ihre Reise stellen wir Ihnen gerne in unserer Übersicht der Mauritius Hotels vor. Mittelklasse bedeutet auf Mauritius keineswegs Verzicht: Hinter den 3 bis 4 Sternen stecken oft kleinere Anlagen und Boutique-Hotels mit persönlicher Note und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was die Kategorie auszeichnet, in welcher Region Sie suchen sollten und für wen sie die richtige Wahl ist.

Paradis Beachcomber Golf Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 255.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in verschiedenen Hoteltrakten, 13 Villen (siehe separate Beschreibung), Rezeption,...
Seapoint Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 244.– / pro Person
Pointe aux Canonniers
2 Restaurants, 2 Bars, Lounge, Pool (beheizbar), kleiner Spa, WiFi kostenfrei.
Victoria Beachcomber Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 216.– / pro Person
Pointe aux Piments
Die Zimmer, Suiten und Familienappartments liegen in 3-stöckigen Hoteltrakten in einer grosszügigen Gartenanlage am...
La Pirogue MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 205.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des...
Veranda Pointe aux BichesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 137.– / pro Person
Pointe aux Biches
Rezeption, 3 Restaurants, 2 Bars (jeweils ein Restaurant und eine Bar nur für Erwachsene, die im Sandy Lane wohnen),...
Tamassa Bel OmbreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 88.– / pro Person
Bel Ombre
Rezeption, Hauptrestaurant, Restaurant am Strand, Bar, Burger Truck, Lounge mit DJ, Bibliothek, Boutiquen,...
Canonnier Beachcomber Golf Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 191.– / pro Person
Pointe aux Canonniers
Die Zimmer, Suiten und Familienapartments liegen in verschiedenen zwei- und dreistöckigen Trakten. Hauptrestaurant, à...
Zilwa AttitudeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 127.– / pro Person
Calodyne
Rezeption, Hauptrestaurant, 3 à la carte Restaurants, Strandrestaurant (abends nur zugänglich für Erwachsene und...
Sands Suites Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 226.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Suiten befinden sich in zwei dreistöckigen Trakten, alle mit Blick aufs Meer. Rezeption, drei Restaurants, Zugang...
Ambre MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 138.– / pro Person
Belle Mare
Die unterschiedlichen Zimmer und Suiten liegen eingebettet im grossen tropischen Garten, ein Hauptrestaurant, zwei à...
Constance Sakoa Boutik MauritiusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Trou aux Biches
Die Anlage verfügt über Rezeption, Restaurant, Bar, Pool, Wellness Pavillon für Massagen, Maniküre, Pediküre. Wi-Fi...
Coin de Mire AttitudeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 89.– / pro Person
Bain Boeuf
Hauptrestaurant, mauritisches Restaurant "Kot Nou", Taba-J Snackbar, Bar, 2 Pools, Wellness Lounge, Kinderclub für...
Veranda Palmar BeachHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 134.– / pro Person
Belle Mare
Zwei Restaurants, ein Pop-Up Streetfood Restaurant, 2 Bars, Pool mit Kinderecke, Kids Club, Wellness Lounge,...
Otentic Eco Tent River ExperienceHotel RatingHotel Rating
ab CHF 98.– / pro Person
Grande Rivière Sud Est
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge
ab CHF 154.– / pro Person
Chamarel
Cap Ouest
Preis auf Anfrage
Wolmar, Flic en Flac

Was Mittelklasse-Hotels auf Mauritius auszeichnet

In der 3- bis 4-Sterne-Kategorie finden Sie auf Mauritius vor allem kleinere Anlagen und charmante Boutique-Hotels mit überschaubarer Zimmerzahl. Statt weitläufiger Resortlandschaft erwartet Sie ein persönlicher Rahmen: kurze Wege, ein Team, das seine Gäste kennt, und eine ungezwungene Atmosphäre. Der grösste Trumpf der Kategorie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis – Sie baden an denselben Stränden und in derselben Lagune wie die Gäste der Luxusresorts, geben für die Unterkunft aber spürbar weniger aus.

Regionen-Orientierung: wo Ihr Hotel stehen sollte

Die Region prägt Ihre Ferien mindestens so stark wie das Hotel selbst. Im lebhaften Norden rund um Grand Baie liegen viele Mittelklasse-Häuser nahe bei Restaurants und Shops – praktisch, wenn Sie abends gerne auswärts essen und damit zusätzlich das Ferienbudget schonen. An der vom Passat geschützten Westküste um Flic en Flac geniessen Sie ruhiges Wasser und Sonnenuntergänge über dem Meer. Die Ostküste um Belle Mare ist spürbar windiger und wirkt dafür ursprünglicher, während der Süden um Le Morne mit seiner markanten Bergkulisse Aktive und Ruhesuchende gleichermassen anspricht.

Beste Reisezeit für Ihre Mittelklasse-Ferien

Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember: Dann ist es angenehm warm und vergleichsweise trocken. Von Januar bis März herrscht Zyklonsaison mit mehr Feuchtigkeit und möglichen Wetterumschwüngen. Wer ausserhalb der Schweizer Ferientermine reisen kann, findet in der Nebensaison oft besonders attraktive Angebote in dieser Kategorie. Einen ausführlichen Überblick gibt Ihnen unsere Seite zur besten Reisezeit für Mauritius.

Für wen die 3- bis 4-Sterne-Kategorie passt

Die Mittelklasse ist die richtige Wahl für Preisbewusste, die auf Strandnähe und guten Service nicht verzichten möchten, aber keinen Butler brauchen. Ebenso passt sie zu Individualisten, die tagsüber die Insel erkunden und das Hotel vor allem als komfortable Basis nutzen. Auch für Flitterwochen eignet sich die Kategorie: Kleinere Häuser bieten Hochzeitspaaren eine intime, persönliche Atmosphäre – das Ersparte investieren Sie stattdessen in Ausflüge oder ein paar zusätzliche Ferientage.

Persönliche Beratung für Ihre Hotelwahl

Gerade in der Mittelklasse lohnt sich die Beratung: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern – Lage, Grösse, Verpflegung, Stimmung – sind hier grösser als im Luxussegment. Unsere Spezialisten kennen die Hotels dieser Auswahl und sagen Ihnen offen, welches Haus zu Ihrem Reisestil und Budget passt. Schildern Sie uns Ihre Vorstellungen – wir stellen Ihnen eine passende Auswahl zusammen und offerieren Ihre Mauritius-Ferien unverbindlich.

Flitterwochen auf Mauritius

Ob La Réunion Hochzeitsreisen, Aktivferien oder Reisen mit der Familie, unsere Spezialisten stehen Ihnen bei der Planung für die bevorstehende Ferienreise gerne zur Verfügung. Mauritius Flitterwochen gehören genau geplant und die Hotels und Resorts sollten spezielle Angebote für Hochzeitspaare zur Auswahl haben. Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in komfortablen und auch luxuriösen Hotels. Erkunden Sie die einzigartige Natur auf Mauritius und schwimmen Sie direkt unter einem traumhaft schönen Wasserfall. Die Schwesterinsel von Mauritius, La Réunion, hat sich auf Honeymoon spezialisiert und wir garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. Unsere erstklassigen Mauritius Resorts werden Ihnen garantiert gefallen.

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Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Nützliche Infos über Land, Klima und Einreise

Als Mittelklasse gelten Hotels mit 3 bis 4 Sternen. Auf Mauritius sind das häufig kleinere Anlagen und Boutique-Hotels mit persönlichem Service und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten weniger Infrastruktur als ein Luxusresort, liegen aber an denselben Traumstränden und derselben Lagune.

Die Kategorie passt zu Preisbewussten, die komfortable Badeferien ohne Luxusaufschlag suchen, und zu Individualisten, die viel auf der Insel unterwegs sind und das Hotel vor allem als Basis nutzen. Auch Hochzeitspaare schätzen die intime Atmosphäre kleinerer Häuser.

Das hängt von Ihren Ferienplänen ab: Der Norden um Grand Baie punktet mit Restaurants und Leben in Gehdistanz, die vom Passat geschützte Westküste um Flic en Flac ist ideal für ruhige Badeferien. Die windigere Ostküste um Belle Mare gefällt Aktiven, der Süden um Le Morne Naturliebhabern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Wahl.

Die beste Reisezeit liegt zwischen Mai und Dezember, wenn das Klima angenehm warm und vergleichsweise trocken ist. Von Januar bis März ist Zyklonsaison mit mehr Regen und schwülerer Luft. Wer flexibel reisen kann, findet ausserhalb der Hochsaison oft besonders gute Angebote.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Mauritius-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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