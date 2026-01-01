Le Morne, Gris Gris und Chamarel: der wilde Süden

Der Le Morne Brabant ist eines der grossen Wahrzeichen von Mauritius: Markant erhebt sich der Berg am südwestlichen Zipfel der Insel über einer traumhaften Halbinsel mit hellen Stränden. Seit 2008 gehört die Kulturlandschaft Le Morne zum UNESCO-Weltkulturerbe – der schwer zugängliche Berg diente einst entflohenen Sklavinnen und Sklaven als Zufluchtsort und ist heute ein bedeutender Erinnerungsort. Geführte Wanderungen führen auf die Flanken des Berges und belohnen mit spektakulären Ausblicken über die Lagune.

Ebendiese Lagune hat den Südwesten weltbekannt gemacht: Die Kitesurf-Bedingungen vor Le Morne zählen zu den besten überhaupt, besonders von Juni bis September, wenn der Südostpassat am beständigsten weht. Anfängerinnen und Anfänger finden Schulen mit flachem Stehrevier, Fortgeschrittene wagen sich weiter hinaus Richtung Riff.

Östlich davon wird die Küste rau: Bei Souillac fehlt das schützende Riff, und am Aussichtspunkt Gris Gris donnert das offene Meer direkt an die Felsklippen – ein eindrückliches Naturschauspiel, das mit den stillen Lagunen der anderen Küsten kontrastiert. Im Hinterland lohnt das Bergdorf Chamarel gleich doppelt: mit der Siebenfarbigen Erde, deren gewellte Erdhügel in unterschiedlichen Farbtönen schimmern, und dem imposanten Chamarel-Wasserfall. Auch der Black River Gorges Nationalpark mit seinen Wanderwegen liegt gleich nebenan.