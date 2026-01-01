La Réunion Hotels vom Spezialisten
Traumhafte Unterkünfte auf einer traumhaften Insel
Was La Réunion auszeichnet
La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement im Indischen Ozean und liegt nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt – die Kombination beider Inseln ist entsprechend beliebt. Anders als die Nachbarinsel ist La Réunion in erster Linie eine Berg- und Vulkaninsel: Der Piton des Neiges erreicht rund 3000 Meter, der Piton de la Fournaise zählt zu den aktivsten Vulkanen der Erde, und die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate gehören zum UNESCO-Welterbe.
Das prägt auch die Hotellerie: Statt grosser Strandresorts wie auf Mauritius finden Sie hier eher persönlich geführte Boutique-Hotels, kreolische Gästehäuser und Berg-Lodges. Wer Strand und Natur verbinden möchte, ist auf La Réunion genau richtig.
Die Hotelregionen im Überblick
Die meisten Strandhotels liegen an der Westküste zwischen Boucan Canot, Saint-Gilles-les-Bains und La Saline-les-Bains. Ein vorgelagertes Korallenriff schützt dort eine flache Lagune – gute Bedingungen zum Baden und Schnorcheln, auch mit Kindern. Zudem liegt die Westküste im Windschatten der Berge und ist die sonnigste und trockenste Seite der Insel. Im Süden ist die lebhafte Stadt Saint-Pierre eine gute Basis mit kreolischem Flair und kurzer Anfahrt zum Vulkan.
Für Wanderer lohnen sich Übernachtungen im Inselinneren: In den Talkesseln von Cilaos und Salazie stehen gemütliche Berghotels und Lodges, der Talkessel Mafate ist nicht über Strassen erschlossen und wird zu Fuss erkundet.
Beste Reisezeit für Badeferien und Wanderungen
Die Jahreszeiten verlaufen auf der Südhalbkugel umgekehrt zu unseren. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Er ist trockener, angenehm warm und ideal für Wanderungen und den Besuch des Vulkans. Der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter, mit erhöhtem Zyklonrisiko etwa von Januar bis März. Generell fällt an der Ostküste deutlich mehr Regen als an der Westküste – für Badeferien sind Sie an der Westküste das ganze Jahr über am besten aufgehoben.
Für wen welche Unterkunft passt
Familien wählen bevorzugt ein Hotel an der Lagune der Westküste, wo das Wasser flach und ruhig ist und grössere Häuser teilweise Kinderbetreuung anbieten. Paare und Hochzeitsreisende kombinieren gerne einige Nächte in einem charmanten Haus auf La Réunion mit einem Strandresort auf Mauritius – Abenteuer auf der einen, Erholung auf der anderen Insel. Aktive Gäste planen eine Mietwagenrundreise mit wechselnden Unterkünften und erleben so Lagune, Hochebenen und Vulkanlandschaft innert weniger Tage.
Praktisch zu wissen: Auf La Réunion bezahlen Sie in Euro, die Amtssprache ist Französisch, es herrscht Rechtsverkehr, und die Strassen entlang der Küste sind gut ausgebaut – die Distanzen zwischen Strand und Bergen sind angenehm kurz. Gerne stellen unsere Spezialisten die passende Kombination aus Strandhotel, Berg-Lodge und Rundreise für Sie zusammen.
Hotels in jeder Preisklasse
Die passende Unterkünfte um die Insel zu erkunden
Viele Paare verbinden La Réunion Flitterwochen mit Ferien auf Mauritius und erleben Abenteuer und süsses Nichtstun («Dolce far Niente») an Traumstränden beider Inseln. Sie können Ihre Ferien mit einer Mietwagenrundreise auf La Réunion ergänzen und auf diese Weise die Schönheit der Insel selbst erkunden. Interessieren Sie sich für die Geschichte und Geologie, dann empfehlen wir Ihnen eine geführte Rundreise auf La Réunion, bei der Sie die Insel intensiv erleben. Neben einer Route erfahren Sie von einem erfahrenen Insel-Guide interessante Dinge über Geschichte, Geografie und überhaupt über Land und Leute.
Erleben Sie mit Trekkings und Wanderungen Momente einer traumhaften Insel und besuchen Sie einen aktiven Vulkan oder herabstürzende Wasserfälle. Geniessen Sie einmalige Natur verbunden mit Erholung am Strand. Unsere Spezialisten erfüllen Ihren Traum auf einer traumhaften Insel.
Die meisten Strandhotels liegen an der Westküste zwischen Boucan Canot, Saint-Gilles-les-Bains und La Saline-les-Bains. Ein vorgelagertes Korallenriff schützt dort eine flache Lagune – ideal zum Baden und Schnorcheln, auch mit Kindern. Zudem liegt die Westküste im Windschatten der Berge und ist die sonnigste und trockenste Seite der Insel.
Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: trockener, angenehm warm und ideal für Wanderungen und den Vulkanbesuch. Der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter, mit erhöhtem Zyklonrisiko von etwa Januar bis März. Für Badeferien eignet sich die regenarme Westküste das ganze Jahr über am besten.
Anders als auf Mauritius finden Sie auf La Réunion statt grosser Strandresorts eher persönlich geführte Boutique-Hotels, kreolische Gästehäuser und Berg-Lodges – in allen Preiskategorien. Strandhotels konzentrieren sich an der Westküste, in den Talkesseln Cilaos und Salazie stehen gemütliche Berghotels, und Saint-Pierre im Süden bietet eine lebhafte Basis mit kreolischem Flair.
Ja. Familien wählen am besten ein Hotel an der geschützten Lagune der Westküste, wo das Wasser dank Korallenriff flach und ruhig ist – gute Bedingungen zum Baden und Schnorcheln mit Kindern. Grössere Häuser bieten teilweise Kinderbetreuung oder einen Kids-Club an. Unsere Spezialisten helfen bei der Suche nach dem passenden Familienresort.
Ja, die Kombination ist sehr beliebt: La Réunion liegt nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt. Viele Paare und Hochzeitsreisende verbinden einige Nächte in einem charmanten Haus oder eine Mietwagenrundreise auf der Vulkaninsel mit einem Strandresort auf Mauritius – Abenteuer auf der einen, Erholung auf der anderen Insel.
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