La Réunion Hotels vom Spezialisten

Was La Réunion auszeichnet

La Réunion ist ein französisches Übersee-Departement im Indischen Ozean und liegt nur einen kurzen Flug von Mauritius entfernt – die Kombination beider Inseln ist entsprechend beliebt. Anders als die Nachbarinsel ist La Réunion in erster Linie eine Berg- und Vulkaninsel: Der Piton des Neiges erreicht rund 3000 Meter, der Piton de la Fournaise zählt zu den aktivsten Vulkanen der Erde, und die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate gehören zum UNESCO-Welterbe.

Das prägt auch die Hotellerie: Statt grosser Strandresorts wie auf Mauritius finden Sie hier eher persönlich geführte Boutique-Hotels, kreolische Gästehäuser und Berg-Lodges. Wer Strand und Natur verbinden möchte, ist auf La Réunion genau richtig.

Die Hotelregionen im Überblick

Die meisten Strandhotels liegen an der Westküste zwischen Boucan Canot, Saint-Gilles-les-Bains und La Saline-les-Bains. Ein vorgelagertes Korallenriff schützt dort eine flache Lagune – gute Bedingungen zum Baden und Schnorcheln, auch mit Kindern. Zudem liegt die Westküste im Windschatten der Berge und ist die sonnigste und trockenste Seite der Insel. Im Süden ist die lebhafte Stadt Saint-Pierre eine gute Basis mit kreolischem Flair und kurzer Anfahrt zum Vulkan.

Für Wanderer lohnen sich Übernachtungen im Inselinneren: In den Talkesseln von Cilaos und Salazie stehen gemütliche Berghotels und Lodges, der Talkessel Mafate ist nicht über Strassen erschlossen und wird zu Fuss erkundet.

Beste Reisezeit für Badeferien und Wanderungen

Die Jahreszeiten verlaufen auf der Südhalbkugel umgekehrt zu unseren. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Er ist trockener, angenehm warm und ideal für Wanderungen und den Besuch des Vulkans. Der Südsommer von Dezember bis April ist heisser und feuchter, mit erhöhtem Zyklonrisiko etwa von Januar bis März. Generell fällt an der Ostküste deutlich mehr Regen als an der Westküste – für Badeferien sind Sie an der Westküste das ganze Jahr über am besten aufgehoben.

Für wen welche Unterkunft passt

Familien wählen bevorzugt ein Hotel an der Lagune der Westküste, wo das Wasser flach und ruhig ist und grössere Häuser teilweise Kinderbetreuung anbieten. Paare und Hochzeitsreisende kombinieren gerne einige Nächte in einem charmanten Haus auf La Réunion mit einem Strandresort auf Mauritius – Abenteuer auf der einen, Erholung auf der anderen Insel. Aktive Gäste planen eine Mietwagenrundreise mit wechselnden Unterkünften und erleben so Lagune, Hochebenen und Vulkanlandschaft innert weniger Tage.

Praktisch zu wissen: Auf La Réunion bezahlen Sie in Euro, die Amtssprache ist Französisch, es herrscht Rechtsverkehr, und die Strassen entlang der Küste sind gut ausgebaut – die Distanzen zwischen Strand und Bergen sind angenehm kurz. Gerne stellen unsere Spezialisten die passende Kombination aus Strandhotel, Berg-Lodge und Rundreise für Sie zusammen.