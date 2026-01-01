Lage und Anreise

Boucan Canot liegt an der sonnenverwöhnten Westküste von La Réunion, unmittelbar nördlich von Saint-Gilles-les-Bains. Vom internationalen Flughafen im Norden der Insel erreichen Sie den Strand bequem über die Küstenstrasse; planen Sie dafür grob eine Stunde Fahrzeit ein. Am flexibelsten sind Sie mit einem Mietwagen unterwegs, denn so lassen sich Strandtage und Ausflüge ins Inselinnere frei kombinieren. Viele Reisende beginnen oder beenden ihre Mietwagenrundreise auf La Réunion darum bewusst an der Westküste – mit ein paar erholsamen Tagen am Meer in Boucan Canot.

Strand und Baden

Boucan Canot zählt zu den bekanntesten Stränden der Insel – und das aus gutem Grund. Der breite Sandstrand fällt sanft zum Indischen Ozean ab, gesäumt von Felsen und tropischem Grün. Das Herzstück ist das geschützte Meerwasserbecken direkt am Strand: Hier baden Sie sicher und unabhängig vom Wellengang. Das ist wichtig zu wissen, denn auf La Réunion wird das Schwimmen im offenen Meer generell nur in geschützten und überwachten Zonen empfohlen.

Wer nicht ins Wasser möchte, geniesst das Meer trotzdem: Die Brandung, der weite Blick über den Ozean und die Abendstimmung machen Boucan Canot zu einem Ort, an den man gerne zurückkehrt.

Ferienregion Saint-Gilles-les-Bains

Boucan Canot ist kein abgelegener Strand, sondern Teil einer lebendigen Ferienregion. Entlang der Promenade reihen sich Restaurants und Bars aneinander – ideal für einen Apéro mit Meerblick oder ein Abendessen nach dem Strandtag. Das benachbarte Saint-Gilles-les-Bains gilt als Herz der Westküsten-Ferienregion: Hier finden Sie eine grosse Auswahl an Unterkünften in allen Kategorien. Wer zwischendurch Abwechslung sucht, findet an der Westküste weitere Strandabschnitte und ein vielfältiges Freizeitangebot – vom Wassersport bis zum Bootsausflug.

Beste Reisezeit

Die Westküste ist die trockenere, sonnigere Seite von La Réunion – während es im Osten der Insel deutlich häufiger regnet, zeigt sich Boucan Canot meist von seiner freundlichen Seite. Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis November: Die Temperaturen sind dann angenehm, die Luft ist trockener und das Wetter stabil. Von Dezember bis März dauert die Zyklonsaison mit höherer Regenwahrscheinlichkeit.

Praktisch: Wer La Réunion mit Mauritius kombiniert, profitiert von einem ähnlichen Klima – auch dort gelten die Monate Mai bis Dezember als ideal. Detaillierte Hinweise zu Klima, Einreise und Währung finden Sie in unseren Reiseinformationen zu La Réunion.

Für wen eignet sich Boucan Canot

Boucan Canot passt zu Reisenden, die Strandatmosphäre mit Leben drumherum schätzen. Familien geniessen das sichere Baden im Meerwasserbecken, Geniesser die Promenade mit ihren Restaurants und Bars, Aktive den idealen Ausgangspunkt für Touren in die spektakulären Cirques und Vulkanlandschaften des Inselinnern. Wer dagegen völlige Abgeschiedenheit sucht, ist an anderen Küstenabschnitten besser aufgehoben. Als französisches Übersee-Departement bietet La Réunion zudem eine angenehm unkomplizierte Reiselogistik mit europäischer Infrastruktur.

Einen Überblick über alle Möglichkeiten – von Badeferien bis zur kombinierten Inselreise – finden Sie auf unserer Seite zu Ferien auf La Réunion. Gerne beraten unsere Spezialisten Sie persönlich bei der Planung.