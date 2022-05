Baa Atoll Reisen

Hotels auf dem Baa Atoll

Etwa 8.900 Einwohner verteilen sich auf 13 Inseln des Baa Atolls und auf 10 der 75 Inseln befinden sich Urlaubsresorts der Luxusklasse. Hierzu zählt zum Beispiel das 600 x 280 Meter grosse Dusit Thani Maldives mit fünf preisgekrönten Restaurants und einem Spa in den Baumwipfeln. Das 800 x 200 Meter grosse Four Seasons Landaa Giraavaru verfügt über residenzartige Villen und das mit 300 x 180 Metern eher kleine Milaidhoo Island Boutique Resort eignet sich hervorragend als Rückzugsort. Nahezu jedes Resort bietet Tauchausflüge in Begleitung professioneller Meeresbiologen an. Auf dem Baa Atoll befindet sich im Erstklasse Resort Hurawalhi Island das grösste vollkommen verglaste Unterwasserrestaurant der Welt. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen unvergessliche Ferien im UNESCO-Biosphärenreservat.