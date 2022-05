Noonu Atoll Reisen

Das Noonu Atoll schliesst im Norden unmittelbar an das Lhaviyani Atoll an. Es umfasst den südlichen Teil des Thiladhunmathi Miladummadulhu Atolls. Das Atoll besteht aus insgesamt 70 Inseln und die etwa 10.000 Einwohner verteilen sich auf 13 bewohnte Inseln. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei Ihren Ferien und Ausflügen in unberührte Tauchgebiete, schroffe Riffe und Putzstationen von Grossfischen.