Laamu Atoll Reisen

Traumferien im Laamu Atoll

Im Laamu Atoll befindet sich das Resort Six Senses Laamu. Die 800 x 200 Meter grosse Insel besteht aus vielen luxuriösen Wasservillen, die an vier Stegen in die Lagune gebaut wurden. Sie ähneln grossen Baumhäusern mit Dachterrasse, haben aber dennoch alle modernen Einrichtungen wie Flat-Screen, Bose Soundsystem, IDD Telefon, Wi-Fi, iPod Docking Station, Kaffeemaschine sowie eine Weinbar. Ganz in der Nähe befindet sich die Insel Gan, wo sich ein Inlandsflughafen, einige kleinere Hotels sowie frühgeschichtliche buddhistische Ruinen befinden. Gäste erreichen das Laamu Atoll von Malé aus in 35 Minuten. Der Transfer zum Laamu Atoll erfolgt per Wasserflugzeug oder Speedboot. Unsere Spezialisten organisieren Ihre unvergesslichen Badeferien sowie Tauchausflüge an einem unvergesslichen Ort.