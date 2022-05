Atlantikkanada Reisen

Wer Atlantikkanada besucht, findet keine lauten Grossstädte und Touristenmassen. Anstelle aber lebenswerte Städtchen, atemberaubende Landschaften und gastfreundliche Menschen. Die vier Atlantikprovinzen locken mit Outdoor-Abenteuern und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Provinzen New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia und Newfoundland/Labrador sind Regionen, die für neugierige Entdecker wirklich noch Neues bieten. Nova Scotia ist ein Outdoor-Paradies, in dem sich endlose Wanderwege entlang der Atlantikküste schlängeln, vorbei an malerischen Leuchttürmen, saftig grünen Wiesen und zu wunderschönen kleinen Ortschaften führen. Ein Roadtrip durch New Brunswick verspricht vor allem eines: unglaublich schöne Panoramaküsten entlang atemberaubender Küstenlandschaften. Die Seeprovinz hat gerade mal 750 000 Einwohner, ist aber flächenmässig fast doppelt so gross wie die Schweiz. PEI, wie Prince Edward Island genannt wird, bietet neben faszinierenden Nationalparks auch kulinarische Entdeckungen. Die Nähe zum Meer erklärt die Basis der Küche auf PEI: kaum irgendwo ist der Seafood - Hummer, Muscheln und andere Schalentiere – so frisch wie hier. Wenn Sie im September auf PEI unterwegs sind, sollten Sie das alljährliche ‘International Shellfish Festival’ besuchen. Die östlichste Provinz Kanadas, Newfoundland und Labrador, gibt Einblicke in eine Welt, die sich vor 100 Millionen Jahren wortwörtlich in Stein manifestierte. An der Südküste findet man von den ältesten je entdeckten Fossilien. Sie gehören zur Liste der UNESCO-Welterbestätten. Im Gros Morne Nationalpark erwartet Reisende auf ihrer Aktivreise unberührte Natur entlang der unzähligen spektakulären Wanderwege.