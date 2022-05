Alberta Reisen

Alberta Ferien

Calgary war wie Vancouver ein Austragungsort olympischer Winterspiele (1988). Aber in Alberta ist nicht nur Wintersport angesagt, wenn Sie in Ihren Ferien gerne aktiv unterwegs sind, bieten sich Ihnen in der Prärieprovinz vielfältige Möglichkeiten. In den grossen Städten wie Edmonton oder Calgary und in den weltberühmten Nationalparks steht Ihnen eine grosse Auswahl an Hotels, Lodges und Ranches zur Auswahl, die sich in Kombination mit einem Mietauto bestens kombinieren lassen. In den grossen Städten Albertas bieten Vermieter ein breites Angebot an Motorhomes und praktischen Campervans an – ideal, um die Vielfalt und die natürlichen Schönheiten der Provinz im eigenen Tempo zu erfahren. Wenn Sie Alberta Ferien planen, sollten Sie sich mit unseren Kanada Spezialisten unterhalten. Wir stellen Ihnen gerne Ihre Traumroute zusammen.